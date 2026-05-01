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Ciambella: la torta italiana simple y perfecta para hacer en casa

Se trata de una receta tradicional italiana, fácil de preparar y con ingredientes básicos; todos los detalles

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La torta italiana que nunca falla: qué es la ciambella y cómo se hace (Imagen ilustrativa con IA)
La torta italiana que nunca falla: qué es la ciambella y cómo se hace (Imagen ilustrativa con IA)

La pastelería italiana está llena de recetas tradicionales que siguen siendo un acierto seguro para sumar a un desayuno o una merienda. Entre esas opciones simples y rendidoras aparece la ciambella, una preparación casera, sabrosa y fácil de hacer, perfecta para quienes buscan algo rico sin demasiadas complicaciones.

Se trata de una torta clásica que se hizo popular por su practicidad y buen rendimiento. Con ingredientes simples como harina, huevos, azúcar, leche y aceite o manteca, logra una miga esponjosa y un sabor suave, sin requerir preparaciones complejas ni pasos difíciles.

Cómo preparar la ciambella

Con pocos ingredientes, se logra una torta casera y aromática (Imagen ilustrativa con IA)
Con pocos ingredientes, se logra una torta casera y aromática (Imagen ilustrativa con IA)

Una de las principales virtudes de esta receta es su simpleza: no hace falta tener experiencia en la cocina ni contar con ingredientes difíciles de conseguir, lo que la convierte en una opción ideal para preparar en casa.

Ingredientes:

  • Tres huevos
  • 200 g de azúcar
  • 300 g de harina leudante
  • 100 ml de leche
  • 100 ml de aceite neutro
  • Ralladura de un limón o de una naranja
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Azúcar impalpable (opcional)

Paso a paso:

  • Precalentá el horno a 180°C.
  • Batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y aireada.
  • Sumá la leche, el aceite, la esencia de vainilla y la ralladura.
  • Incorporá la harina de a poco, mezclando hasta integrar.
  • Volcá la preparación en un molde enmantecado y enharinado.
  • Llevá al horno durante 35 a 45 minutos.
  • Retirá, dejá enfriar y, si querés, espolvoreá con azúcar impalpable.

El resultado es una torta húmeda, liviana y muy aromática, perfecta para acompañar un café, unos mates o el té.

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