Ciambella: la torta italiana simple y perfecta para hacer en casa

La pastelería italiana está llena de recetas tradicionales que siguen siendo un acierto seguro para sumar a un desayuno o una merienda. Entre esas opciones simples y rendidoras aparece la ciambella, una preparación casera, sabrosa y fácil de hacer, perfecta para quienes buscan algo rico sin demasiadas complicaciones.

Se trata de una torta clásica que se hizo popular por su practicidad y buen rendimiento. Con ingredientes simples como harina, huevos, azúcar, leche y aceite o manteca, logra una miga esponjosa y un sabor suave, sin requerir preparaciones complejas ni pasos difíciles.

Cómo preparar la ciambella

Con pocos ingredientes, se logra una torta casera y aromática (Imagen ilustrativa con IA)

Una de las principales virtudes de esta receta es su simpleza: no hace falta tener experiencia en la cocina ni contar con ingredientes difíciles de conseguir, lo que la convierte en una opción ideal para preparar en casa.

Ingredientes:

Tres huevos

200 g de azúcar

300 g de harina leudante

100 ml de leche

100 ml de aceite neutro

Ralladura de un limón o de una naranja

1 cucharadita de esencia de vainilla

Azúcar impalpable (opcional)

Paso a paso:

Precalentá el horno a 180°C.

Batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y aireada.

Sumá la leche, el aceite, la esencia de vainilla y la ralladura.

Incorporá la harina de a poco, mezclando hasta integrar.

Volcá la preparación en un molde enmantecado y enharinado.

Llevá al horno durante 35 a 45 minutos.

Retirá, dejá enfriar y, si querés, espolvoreá con azúcar impalpable.

El resultado es una torta húmeda, liviana y muy aromática, perfecta para acompañar un café, unos mates o el té.