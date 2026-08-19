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Receta de frambuesas congeladas y bañadas en chocolate: con tres ingredientes y en dos pasos

Este postre es ideal para comer en cualquier momento del día; su sabor intenso lo vuelve irresistible y solo requiere de tres ingredientes básicos

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Cómo hacer las frambuesas con chocolate en casa
Cómo hacer las frambuesas con chocolate en casa(Fuente: Imagen mejorada con Gemini IA - @soyreginolas)

Las frambuesas con chocolate tal vez sean de las mejores combinaciones que existen para comer como postre. Y más aún si la fruta está congelada. Esta idea es popular por su sabor intenso y capaz de agradar el paladar de muchos. Aprendé cómo hacer esta receta sencilla sin utilizar más de tres ingredientes. ¡Manos a la obra!

Las frambuesas con chocolate son un tipo de postre rico, barato y fresco
Las frambuesas con chocolate son un tipo de postre rico, barato y fresco(Fuente: Imagen mejorada con Gemini IA - @soyreginolas)

Qué son y cómo se hacen las frambuesas con chocolate

Ingredientes:

  • 120 g de chocolate blanco
  • 120 g de chocolate negro
  • 300 g de frambuesas frescas

Paso a paso:

1

Primer baño

  • Lavar bien las frambuesas.
  • Secarlas.
  • Mientras, derretí el chocolate blanco.
  • Bañar las frambuesas en el chocolate.
  • Colocarlas en una bandeja con papel manteca y enviar al freezer.
2

Segundo baño

  • Derretí el chocolate negro.
  • Después de 30 minutos, retirá las frambuesas del freezer.
  • Bañá las frambuesas en el chocolate negro.
  • Colocá las frutas en una bandeja y envialas al freezer por 40 minutos.
  • Retirar y conservar a temperatura ambiente por 15 minutos antes de consumir.
Frambuesas cubiertas de chocolate - @soyreginolas
Frambuesas cubiertas de chocolate - @soyreginolas
  • Tiempo de elaboración: 20 minutos
  • Tiempo de preparación total hasta consumir: 1 hora y 30 minutos
  • Porciones: 18
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