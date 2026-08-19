Receta de frambuesas congeladas y bañadas en chocolate: con tres ingredientes y en dos pasos

Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
Las frambuesas con chocolate tal vez sean de las mejores combinaciones que existen para comer como postre. Y más aún si la fruta está congelada. Esta idea es popular por su sabor intenso y capaz de agradar el paladar de muchos. Aprendé cómo hacer esta receta sencilla sin utilizar más de tres ingredientes. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
Paso a paso:
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.