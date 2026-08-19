Receta de frambuesas congeladas y bañadas en chocolate: con tres ingredientes y en dos pasos

Las frambuesas con chocolate tal vez sean de las mejores combinaciones que existen para comer como postre. Y más aún si la fruta está congelada. Esta idea es popular por su sabor intenso y capaz de agradar el paladar de muchos. Aprendé cómo hacer esta receta sencilla sin utilizar más de tres ingredientes. ¡Manos a la obra!

Las frambuesas con chocolate son un tipo de postre rico, barato y fresco (Fuente: Imagen mejorada con Gemini IA - @soyreginolas)

Qué son y cómo se hacen las frambuesas con chocolate

Ingredientes:

120 g de chocolate blanco

120 g de chocolate negro

300 g de frambuesas frescas

Paso a paso:

1 Primer baño

Lavar bien las frambuesas.

Secarlas.

Mientras, derretí el chocolate blanco.

Bañar las frambuesas en el chocolate.

Colocarlas en una bandeja con papel manteca y enviar al freezer.

2 Segundo baño

Derretí el chocolate negro.

Después de 30 minutos, retirá las frambuesas del freezer.

Bañá las frambuesas en el chocolate negro.

Colocá las frutas en una bandeja y envialas al freezer por 40 minutos.

Retirar y conservar a temperatura ambiente por 15 minutos antes de consumir.

Frambuesas cubiertas de chocolate - @soyreginolas

Tiempo de elaboración: 20 minutos

Tiempo de preparación total hasta consumir: 1 hora y 30 minutos

Porciones: 18