Saltar al contenido principal
LA NACION

Receta de uvas congeladas: el snack saludable que es muy fácil de hacer

Aprendé cómo replicar este plato sencillo que solo tiene tres ingredientes base y que puede resultar una opción sin exceso de carbohidratos

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Cómo hacer uvas congeladas
Cómo hacer uvas congeladas(Fuente: bhofack2 - iStock)

Consumir frutas congeladas no es un hábito común en nuestro país debido a que siempre se disponen de manera fresca según la temporada del año; sin embargo, existe un snack que no podés dejar pasar para comer en tus meriendas o desayunos saludables, se trata de las uvas congeladas. Esta opción tiene bajas calorías y demanda pocos minutos de preparación. ¡Manos a la obra!

Las uvas congeladas son un tipo de snack saludable que podés comer en cualquier parte del año
Las uvas congeladas son un tipo de snack saludable que podés comer en cualquier parte del año(Fuente: Freepik)

Cómo hacer uvas congeladas

Ingredientes:

  • ¼ de uvas verdes.
  • 80 gramos de azúcar mascabo o común.
  • Jugo de un limón.

Paso a paso:

1

Conservación de las uvas

  • Colocá las uvas en un bol previamente lavadas y secas. Añadí el jugo de un limón.
  • Mezclá bien.
2

Endulzar

  • Después de 10 minutos de reposo, pasar cada uva por el azúcar mascabo.
  • Luego colocá las uvas en una bandeja con papel manteca.
3

Proceso de refrigeración

  • Llevá la bandeja al freezer y congelá las uvas.
  • Después de dos horas, retirá del frío y consumí.
  • Las uvas que no comas, volvé a guardarlas en el freezer.
Cómo hacer uvas congeladas - recetas de paloma
Cómo hacer uvas congeladas - recetas de paloma
  • Tiempo de elaboración: 10 minutos.
  • Tiempo de preparación total: 2 horas y 10 minutos.
LA NACION