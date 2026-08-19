Receta de uvas congeladas: el snack saludable que es muy fácil de hacer

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Consumir frutas congeladas no es un hábito común en nuestro país debido a que siempre se disponen de manera fresca según la temporada del año; sin embargo, existe un snack que no podés dejar pasar para comer en tus meriendas o desayunos saludables, se trata de las uvas congeladas. Esta opción tiene bajas calorías y demanda pocos minutos de preparación. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
Paso a paso:
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.