Receta de los bastoncitos de mozzarella in carrozza: sencillo y económico

Nápoles en Italia es famosa por ser el lugar donde nació la pizza, pero también hay otras recetas populares que son típicas de la ciudad y que llegaron a la Argentina con los inmigrantes. La mozzarella in carrozza es un plato típico que surgió en el 1800 y que solo lleva tres ingredientes principales. Aprendé cómo hacerlo en tan solo 10 minutos y ¡manos a la obra!

Mozzarella in carrozza, la guarnición perfecta para la cena Shutterstock

Cómo hacer la mozzarella in carrozza

Ingredientes:

12 rebanadas de pan blanco (de molde, preferiblemente del día anterior).

500 g de mozzarella (preferiblemente del día anterior para que esté un poco más seca).

Harina (para enharinar).

5 huevos.

Sal y pimienta al gusto.

Pan rallado.

Aceite para freír.

Anchoas.

Albahaca fresca (opcional).

Paso a paso:

1 Cortar la mozzarella

Cortá la mozzarella en rebanadas de 1 cm de espesor.

Tomá las rebanadas de pan de caja y emparéjalas cortando la corteza exterior.

Pasá las rebanadas de pan por harina por ambos lados.

3 Preparar el batido

En un recipiente aparte, batí los huevos con un poco de sal y pimienta.

Colocá bastante mozzarella sobre una rebanada de pan. Si lo deseás, añadí anchoas para potenciar el sabor y unas hojas de albahaca para darle frescura. Cubrí con otra rebanada de pan y aplastá un poco.

Pasá el sándwich por el huevo batido y luego empanizá bien con el pan rallado. Asegurá de sellar perfectamente todo el borde. Si preferís que quede más crujiente, podés hacer un doble empanizado (pasándolo de nuevo por el huevo y el pan rallado).

4 Cocción

Freí el sándwich en abundante aceite caliente, cuidando que no esté demasiado caliente (a una temperatura máxima de 170 °C). Mientras se cocina, bañá la parte superior del pan con el aceite caliente usando una cuchara.

Dale la vuelta para que se cocine por ambos lados. Una vez que el sándwich alcance un tono dorado y crujiente, quitalo del aceite y comé en caliente.

Receta del mopzzarella in carrozza - @papafelice

Tiempo de elaboración: 10 minutos.

Tiempo de cocción: 25 minutos.

Tiempo total: 35 minutos para seis porciones.