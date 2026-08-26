Receta de los bastoncitos de mozzarella in carrozza: sencillo y económico

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Nápoles en Italia es famosa por ser el lugar donde nació la pizza, pero también hay otras recetas populares que son típicas de la ciudad y que llegaron a la Argentina con los inmigrantes. La mozzarella in carrozza es un plato típico que surgió en el 1800 y que solo lleva tres ingredientes principales. Aprendé cómo hacerlo en tan solo 10 minutos y ¡manos a la obra!
Ingredientes:
Paso a paso:
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