Receta del pastel de papas tradicional ideal para comer hoy

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El pastel de papas es uno de los platos tradicionales argentinos que más disfrutan las familias por ser abundante y causar un efecto de saciedad. Solo contiene ingredientes simples y demanda una hora en realizarse. Aprendé cómo podés hacerlo aplicando los mejores trucos para no cometer errores. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
Paso a paso:
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.