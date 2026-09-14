Saltar al contenido principal
LA NACION

Receta del pastel de papas tradicional ideal para comer hoy

Dentro del recetario nacional se encuentra esta opción que nunca pasa de moda y que tiene muchos adeptos; aprendé cómo hacerlo sin cometer errores

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Pastel de papas tradicional: cómo hacerlo sin cometer errores
Pastel de papas tradicional: cómo hacerlo sin cometer errores(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

El pastel de papas es uno de los platos tradicionales argentinos que más disfrutan las familias por ser abundante y causar un efecto de saciedad. Solo contiene ingredientes simples y demanda una hora en realizarse. Aprendé cómo podés hacerlo aplicando los mejores trucos para no cometer errores. ¡Manos a la obra!

El pastel de papa es una de las comidas favoritas de los argentinos
El pastel de papa es una de las comidas favoritas de los argentinos Archivo La Nación

Pastel de papas tradicional argentino

Ingredientes:

  • 1/2 kg o 1 kg (según qué tan rendidor lo quieras) de carne picada.
  • 1 cebolla grande.
  • 1/2 morrón rojo o verde.
  • 2 dientes de ajo.
  • Sal, pimienta, pimentón y comino a gusto.
  • Cantidad necesaria para sofreír.
  • Mozzarella c/n.
  • Opcionales clásicos: Huevos duros picados, aceitunas verdes y un toque de pasas de uva.

Paso a paso:

1

Preparación de la papa

  • Cortá las papas en cubos chicos y dejalas en agua bien fría durante 15 minutos. Esto sirve para quitarles el almidón.
  • En agua nueva y en una olla, herví las papas.
  • Opcional, podés añadir dos hojas de laurel para saborizar el agua y luego las quitás al momento de hacer el puré.
2

Preparación del picadillo

  • Picá la cebolla, el morrón y el ajo.
  • Sofreí en aceite.
  • Cuando alcancen un tono dorado, añadí la carne picada o carne cortada a cuchillo.
  • Cociná a fuego medio.
  • Cuando esté hecho, opcionalmente podés sumar aceitunas cortadas, huevo duro y pasas de uva.
  • Mezclá bien y verté un chorrito de salsa de tomate.
  • Apagá el fuego.
3

Armado del pastel

  • Retirá las papas del agua y prepará el puré.
  • Añadí un chorrito de leche para que quede más cremoso.
  • En una fuente de vidrio colocá la mitad del puré.
  • Luego sumá la capa de relleno.
  • Cubrí con puré.
  • Arriba colocá trozos de mozzarella y enviá la fuente al horno a una temperatura de 180 °C hasta que el queso se gratine.
  • Servir.
Pastel de papas: receta tradicional - @pam.pellegrini
Pastel de papas: receta tradicional - @pam.pellegrini
  • Tiempo de cocción: 43 minutos.
  • Tiempo de elaboración total: 60 minutos.
LA NACION