Receta rapidísima: cómo hacer las arañas de chocolate sin horno para Halloween

El 31 de octubre es la fecha ideal para explayarse en la cocina con los chicos y poner en marcha toda la creatividad. En el contexto de Halloween existen varias recetas que pueden replicarse en casa para tener una celebración divertida. En este sentido, descubrí cómo hacer las arañas de chocolate sin necesidad de que utilices el horno. ¡Manos a la obra!

Las arañas de chocolate son fáciles de hacer para los chicos porque no requieren de horno (Fuente: Instagram/@millennial_enlacocina)

Ingeniosas arañas de chocolate para Halloween

Ingredientes:

150 g de chocolate semiamargo.

50 g de chocolate con leche.

133 gramos de crema de leche.

8 galletitas Oreo.

Paso a paso:

1 Para la crema de chocolate

Derretí a fuego bajo el chocolate blanco y parte del chocolate amargo junto a la crema de leche.

Cuando esté el chocolate totalmente derretido, guardalo en un recipiente de vidrio en la heladera con una capa de papel film que cubra la superficie de la crema.

2 Para la masa

En una procesadora colocá las tapas de las galletitas, sin el relleno.

Conservá el relleno para crear los ojos de las arañas.

Triturá hasta que se forme un polvo homogéneo.

A la vez, derretí el chocolate amargo sobrante y formá las patitas de la araña. Colocalas sobre una bandeja y esperá a que solidifiquen.

3 Preparación de las arañas

Armá bolitas con la crema de chocolate fría.

Rebozá cada pelotita sobre el polvo de galletitas.

Pegá las patitas en cada bolita para formar las arañas.

Con las láminas de relleno blanco, creá los ojos de las arañas y pegalos en cada una.

Servir.

Cómo hacer arañas de chocolate para Halloween - @millennial_enlacocina