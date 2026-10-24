Receta rapidísima: cómo hacer las arañas de chocolate sin horno para Halloween

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El 31 de octubre es la fecha ideal para explayarse en la cocina con los chicos y poner en marcha toda la creatividad. En el contexto de Halloween existen varias recetas que pueden replicarse en casa para tener una celebración divertida. En este sentido, descubrí cómo hacer las arañas de chocolate sin necesidad de que utilices el horno. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
Paso a paso:
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