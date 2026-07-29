Reversión saludable: qué son los ñoquis de zapallo y cómo hacerlos este 29 de julio

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La tradición de comer ñoquis cada 29 viene desde hace más de mil años con los romanos. Con el paso del tiempo, su receta cambió y, de ser solo con harina de sémola, se les agregó papa. Actualmente existen versiones más saludables y con sabores diferentes, como la de zapallo. Esta opción es ideal para hacer un menú distinto, pero sin dejar atrás la costumbre de esta pasta. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
Paso a paso:
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