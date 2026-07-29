Reversión saludable: qué son los ñoquis de zapallo y cómo hacerlos este 29 de julio

La tradición de comer ñoquis cada 29 viene desde hace más de mil años con los romanos. Con el paso del tiempo, su receta cambió y, de ser solo con harina de sémola, se les agregó papa. Actualmente existen versiones más saludables y con sabores diferentes, como la de zapallo. Esta opción es ideal para hacer un menú distinto, pero sin dejar atrás la costumbre de esta pasta. ¡Manos a la obra!

Los ñoquis de zapallo o calabaza son ideales para aportar fibra y potasio al cuerpo KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

En tiempo récord: cómo hacer ñoquis de zapallo en pasos simples

Ingredientes:

500 g de zapallo.

300 g de harina de trigo 000.

1 huevo.

1 cucharadita de sal fina.

Pimienta c/n.

1 cucharadita de nuez moscada.

Paso a paso:

1 Cocción del zapallo

Cortar el zapallo por la mitad y quitarle las semillas.

Colocar en una fuente y cocinarlo en el horno a una temperatura media con un chorrito de aceite de oliva encima y pimienta.

Para corroborar su cocción, pinchá después de una hora con un tenedor. Si la pulpa está blanda, significa que está lista.

Sacar del horno y dejar enfriar.

Recordá que es importante que el zapallo esté bien seco, ya que se trata de una verdura que contiene mucha agua, lo que puede arruinar la preparación de los ñoquis.

2 Para los ñoquis

Con una cuchara raspá el zapallo de la cáscara y colocalo en un bol.

Pisalo hasta hacer un puré.

Añadí sal y nuez moscada.

Mezclar y agregar el huevo, incorporar bien y, por último, agregar la harina.

Mezclar bien todos los ingredientes, siempre incorporando sin amasar.

Cuando ya está listo, bajar la masa a una superficie enharinada, cubrir el bollo con harina y cortar un trozo.

3 Armado de los ñoquis

Hacer un chorizo de 2 centímetros de espesor y cortá los ñoquis.

Darle la típica forma con una ñoquera o un tenedor.

Colocarlos en una fuente enharinada y espolvorear encima harina.

Cuando hayas terminado, poné a hervir el agua en una olla.

Una vez que el agua esté a punto, verté los ñoquis.

El proceso de cocción es de 5 a 7 minutos.

Colar y servir con salsa blanca, con aceite de oliva o con manteca.

Ñoquis de zapallo - @lapasamoscomiendo

Tiempo de elaboración de los ñoquis: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de preparación total: 1 hora y 45 minutos.

1 hora y 45 minutos. Esta receta rinde cuatro porciones y es rica en fibra y potasio.