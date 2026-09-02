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Sin harina ni azúcar: qué es y cómo se hace el pan de plátano

Descubrí la receta de este panificado casero saludable, sin gluten y sin la necesidad de que utilices el horno; esta opción sirve para aquellos que tienen dietas restrictivas

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Qué es y cómo se hace el pan de plátano
Qué es y cómo se hace el pan de plátano(Fuente: Chef Roger)

El pan es una de las comidas cotidianas que más se consume en los hogares; es la base de la alimentación y así lo fue durante siglos, en particular por su sencillez de preparación y bajo costo. Actualmente, se desarrollaron diferentes opciones que sirven para aquellos que no pueden consumir harina de trigo refinada, como la siguiente, hecha con plátano. Descubrí cómo es su paso a paso y ¡manos a la obra!

Así queda el pan de plátano, ideal para aquellos que buscar hacer dieta
Así queda el pan de plátano, ideal para aquellos que buscar hacer dieta(Fuente: Chef Roger)

Pan de plátano saludable

Ingredientes:

  • 2 plátanos machos maduros.
  • 2 huevos.
  • 1 cucharada de polvo de hornear.
  • 50 g de almendras.
  • 50 g de nueces.
  • 50 g de frutos secos adicionales.
  • Rebanadas de plátano y frutos secos adicionales para decorar la parte superior.
  • Grasa o aceite para engrasar la sartén.

Paso a paso:

1

Para la masa

  • En un tazón, colocar los dos plátanos machos maduros y los dos huevos. Machacarlos muy bien juntos hasta obtener una consistencia homogénea.
  • Añadir la cucharada de polvo de hornear e incorporar los 50 g de almendras, 50 g de nueces y 50 g de frutos secos restantes a la mezcla.
2

Cocción

  • Verter toda la mezcla en una sartén previamente engrasada.
  • Colocar por encima de la mezcla un poco de plátano y frutos secos para decorar la superficie.
  • Tapar la sartén y cocinar a fuego muy bajo hasta notar que la parte de arriba se sienta firme al tacto.
  • Retirar del fuego, dejar enfriar durante 10 minutos más y finalmente desmoldar para disfrutar de un pan de plátano suave y húmedo.
Receta de pan de plátano - @Chef Roger
Receta de pan de plátano - @Chef Roger
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Tiempo de elaboración total: 40 minutos.
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