Sin harina ni azúcar: qué es y cómo se hace el pan de plátano

El pan es una de las comidas cotidianas que más se consume en los hogares; es la base de la alimentación y así lo fue durante siglos, en particular por su sencillez de preparación y bajo costo. Actualmente, se desarrollaron diferentes opciones que sirven para aquellos que no pueden consumir harina de trigo refinada, como la siguiente, hecha con plátano. Descubrí cómo es su paso a paso y ¡manos a la obra!

Así queda el pan de plátano, ideal para aquellos que buscar hacer dieta (Fuente: Chef Roger)

Pan de plátano saludable

Ingredientes:

2 plátanos machos maduros.

2 huevos.

1 cucharada de polvo de hornear.

50 g de almendras.

50 g de nueces.

50 g de frutos secos adicionales.

Rebanadas de plátano y frutos secos adicionales para decorar la parte superior.

Grasa o aceite para engrasar la sartén.

Paso a paso:

1 Para la masa

En un tazón, colocar los dos plátanos machos maduros y los dos huevos. Machacarlos muy bien juntos hasta obtener una consistencia homogénea.

Añadir la cucharada de polvo de hornear e incorporar los 50 g de almendras, 50 g de nueces y 50 g de frutos secos restantes a la mezcla.

2 Cocción

Verter toda la mezcla en una sartén previamente engrasada.

Colocar por encima de la mezcla un poco de plátano y frutos secos para decorar la superficie.

Tapar la sartén y cocinar a fuego muy bajo hasta notar que la parte de arriba se sienta firme al tacto.

Retirar del fuego, dejar enfriar durante 10 minutos más y finalmente desmoldar para disfrutar de un pan de plátano suave y húmedo.

Receta de pan de plátano - @Chef Roger

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de elaboración total: 40 minutos.