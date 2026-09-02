Sin harina ni azúcar: qué es y cómo se hace el pan de plátano

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El pan es una de las comidas cotidianas que más se consume en los hogares; es la base de la alimentación y así lo fue durante siglos, en particular por su sencillez de preparación y bajo costo. Actualmente, se desarrollaron diferentes opciones que sirven para aquellos que no pueden consumir harina de trigo refinada, como la siguiente, hecha con plátano. Descubrí cómo es su paso a paso y ¡manos a la obra!
Ingredientes:
Paso a paso:
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