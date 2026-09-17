A punto de cumplir 16 años. Es polista, modelo, baila, canta y acaba de revelar una nueva faceta personal

La hija menor de María Vázquez y Adolfo Cambiaso lanzó su primer producto de skincare
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Modelo, polista, artista, fanática del maquillaje y del skincare desde que tiene memoria, pero, sobre todo, dueña de una curiosidad inagotable, Myla Cambiaso no deja de sorprender. Esta semana, a pocos días de cumplir 16 años, la hija menor de María Vázquez y Adolfo Cambiaso dio un nuevo paso: presentó en sociedad su primer producto beauty, Sentí 22.
“Es una crema hidratante que forma parte de una cápsula que desarrolló junto a la doctora Verónica Rossi, la dermatóloga con la que se atiende”, le cuenta a ¡HOLA! María, sin poder ocultar el orgullo por su hija. “Myla participó en cada detalle, desde la estética hasta la calidad del producto. ‘Sentí’ también es el nombre de su cría de caballos y el sello que acompaña todos sus proyectos”, agrega.
El lanzamiento, íntimo y supercuidado, tuvo lugar en La Dolfina Polo Café. Rodeada de familiares, amigos e influencers, Myla compartió la emoción de concretar un sueño que la entusiasma desde hace años: dar sus primeros pasos en el universo beauty.
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