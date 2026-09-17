A punto de cumplir 16 años. Es polista, modelo, baila, canta y acaba de revelar una nueva faceta personal

Modelo, polista, artista, fanática del maquillaje y del skincare desde que tiene memoria, pero, sobre todo, dueña de una curiosidad inagotable, Myla Cambiaso no deja de sorprender. Esta semana, a pocos días de cumplir 16 años, la hija menor de María Vázquez y Adolfo Cambiaso dio un nuevo paso: presentó en sociedad su primer producto beauty, Sentí 22.

La joven emprendedora posa con sus hermanos mayores, Mia y Poroto, y su mamá, María Vázquez MICA BIANCHI

Grandes amigas de los CambiasoVázquez, Andrea Bursten y su hija, Francesca Ribero, con looks en distintos tonos de blanco MICA BIANCHI

Daniela Urzi fue la encargada de pasar música MICA BIANCHI

“Es una crema hidratante que forma parte de una cápsula que desarrolló junto a la doctora Verónica Rossi, la dermatóloga con la que se atiende”, le cuenta a ¡HOLA! María, sin poder ocultar el orgullo por su hija. “Myla participó en cada detalle, desde la estética hasta la calidad del producto. ‘Sentí’ también es el nombre de su cría de caballos y el sello que acompaña todos sus proyectos”, agrega.

Myla y María junto a Lala Bruzoni y sus hijas, Isabel y Juana Boccardo MICA BIANCHI

La modelo Violeta Asensio acompañó a su amiga MICA BIANCHI

Madre e hija, cada una con su estilo (María con set de blusa y pantalón de seda y Myla con top, pantalones capri y blazer), completaron sus looks con piezas artesanales de Drice Collet

Lola Latorre también dijo presente MICA BIANCHI

El lanzamiento, íntimo y supercuidado, tuvo lugar en La Dolfina Polo Café. Rodeada de familiares, amigos e influencers, Myla compartió la emoción de concretar un sueño que la entusiasma desde hace años: dar sus primeros pasos en el universo beauty.