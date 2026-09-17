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A punto de cumplir 16 años. Es polista, modelo, baila, canta y acaba de revelar una nueva faceta personal

La hija menor de María Vázquez y Adolfo Cambiaso lanzó su primer producto de skincare

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Myla reunió a su familia, amigos y un grupo de influencers en La Dolfina Polo Café para compartirles su nuevo sueño
Myla reunió a su familia, amigos y un grupo de influencers en La Dolfina Polo Café para compartirles su nuevo sueño

Modelo, polista, artista, fanática del maquillaje y del skincare desde que tiene memoria, pero, sobre todo, dueña de una curiosidad inagotable, Myla Cambiaso no deja de sorprender. Esta semana, a pocos días de cumplir 16 años, la hija menor de María Vázquez y Adolfo Cambiaso dio un nuevo paso: presentó en sociedad su primer producto beauty, Sentí 22.

La joven emprendedora posa con sus hermanos mayores, Mia y Poroto, y su mamá, María Vázquez
La joven emprendedora posa con sus hermanos mayores, Mia y Poroto, y su mamá, María Vázquez MICA BIANCHI
Grandes amigas de los CambiasoVázquez, Andrea Bursten y su hija, Francesca Ribero, con looks en distintos tonos de blanco
Grandes amigas de los CambiasoVázquez, Andrea Bursten y su hija, Francesca Ribero, con looks en distintos tonos de blanco MICA BIANCHI
Daniela Urzi fue la encargada de pasar música
Daniela Urzi fue la encargada de pasar música MICA BIANCHI

“Es una crema hidratante que forma parte de una cápsula que desarrolló junto a la doctora Verónica Rossi, la dermatóloga con la que se atiende”, le cuenta a ¡HOLA! María, sin poder ocultar el orgullo por su hija. “Myla participó en cada detalle, desde la estética hasta la calidad del producto. ‘Sentí’ también es el nombre de su cría de caballos y el sello que acompaña todos sus proyectos”, agrega.

Myla y María junto a Lala Bruzoni y sus hijas, Isabel y Juana Boccardo
Myla y María junto a Lala Bruzoni y sus hijas, Isabel y Juana Boccardo MICA BIANCHI
La modelo Violeta Asensio acompañó a su amiga
La modelo Violeta Asensio acompañó a su amiga MICA BIANCHI
Madre e hija, cada una con su estilo (María con set de blusa y pantalón de seda y Myla con top, pantalones capri y blazer), completaron sus looks con piezas artesanales de Drice Collet
Madre e hija, cada una con su estilo (María con set de blusa y pantalón de seda y Myla con top, pantalones capri y blazer), completaron sus looks con piezas artesanales de Drice Collet
Lola Latorre también dijo presente
Lola Latorre también dijo presente MICA BIANCHI

El lanzamiento, íntimo y supercuidado, tuvo lugar en La Dolfina Polo Café. Rodeada de familiares, amigos e influencers, Myla compartió la emoción de concretar un sueño que la entusiasma desde hace años: dar sus primeros pasos en el universo beauty.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaGettyImages
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