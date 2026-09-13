Amor y realeza: desde un romance en el mundo del tenis hasta el primer día de clases de una futura reina

Entre nuevas historias de amor, aniversarios románticos y momentos especiales para la realeza, estas son las noticias que marcaron la semana en el mundo de los famosos y los royals
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LA PRINCESA LEONOR ACAPARÓ TODAS LAS MIRADAS EN SU PRIMER DÍA DE UNIVERSIDAD
El lunes 7, la heredera del trono de España dio comienzo a una de las etapas más importantes de su formación como futura reina: empezó a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, tras tres años de preparación militar en las academias de los tres ejércitos. Y, como era de esperar, su llegada al campus de Getafe, donde compartió ese primer día como estudiante universitaria con otros miles de alumnos, generó muchísima expectativa.
Como se trató de un momento histórico, la cafetería del campus le hizo un divertido guiño a la nueva alumna con la difusión en su cuenta de Instagram de la carta a estrenar: “Un menú con encanto real”, fue el lema elegido para acompañar la propuesta gastronómica de lentejas ecológicas con verduras, bacalao al horno o berenjena rellena de pisto. Y hasta una parada de ómnibus de los alrededores fue tuneada para recibir con honores a la princesa de Asturias: una gran corona dorada en la parte superior, cuatro más pequeñas a los costados, el banco forrado de terciopelo azul y un gran espejo de cuerpo entero con un mensaje que dice: “Bienvenida a la uni, princesa”.
La ingeniosa idea se convirtió en el punto más fotografiado de la capital, con miles de selfies protagonizadas por los estudiantes que se hicieron virales en redes sociales. A las nueve de la mañana, la princesa Leonor (20) atravesó por primera vez el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas para la presentación general, donde los responsables académicos informaron del modelo docente para este curso 2026-2027, ceremonia que duró una hora y media. Y el martes 8 tuvo lugar la jornada de bienvenida, con actividades que iban desde una paella y un festival de música hasta partidas de ajedrez y juegos de lenguaje y signos, donde se la vio contenta e ilusionada.
Siempre como una alumna más, la hija del rey Felipe VI se integró rápidamente y su presencia no alteró el clima de estudio. “En el edificio imperó la normalidad, algo que buscaban tanto ella como el rectorado”, contó a los medios Luis Orriols, profesor de Ciencias Políticas. Por su parte, la Casa Real se encargó de informar que ese primer día Leonor cursó asignaturas como Teoría del Derecho, Metodología de Investigación en Ciencias Sociales y Fundamentos de la Ciencia Política.
AMOR EN JUEGO
Todos los ojos y las cámaras se posaron en ellos: Myla, una de las mellizas de Roger Federer, y Cruz, el hijo mayor de Lleyton Hewitt, compartieron una de las jornadas nocturnas del US Open. Y no es la primera vez que se los fotografía juntos en lo que va de 2026. Los adolescentes, ambos de 17 años, ya se habían dejado ver en enero durante el Abierto de Australia, aunque en esa ocasión también fue de la partida Charlene, la melliza de Myla, y en julio, cuando se jugó Wimbledon, donde Cruz disputó la final juvenil masculina.
A muchos sorprende el vínculo de Myla y Cruz dada la rivalidad de sus padres durante sus carreras en el circuito ATP, porque pocos saben que el suizo y el australiano siempre mantuvieron una relación de amistad fuera de las canchas. Así, sus hijos coincidieron desde muy chicos en los principales torneos, donde compartían horas de paseos y juegos infantiles. Según publicaron algunos medios europeos, Cruz evaluó la posibilidad de mudarse a Suiza para, por un lado, estar más cerca de Myla y, por otro, tener el privilegio de la cercanía con Federer, que podría ser clave para avanzar como tenista profesional.
BODAS DE PLATA
La chispa entre ellos sigue intacta. Veinticinco años después de haber dado el sí en un antiguo castillo de Irlanda, Pierce Brosnan (73) y Keely Shaye Smith (62) conmemoraron su aniversario a través de sus redes sociales. “¡Felices bodas de plata, mi amor! Gracias por recorrer este viaje conmigo. Eres mi estrella polar”, escribió la periodista y conductora de televisión.
Él, por su parte, también hizo público su amor hacia su segunda mujer. “Nos amamos mucho y, sobre todo, nos divertimos mucho”, confió Pierce hace unos días. La estrella de Hollywood y la ex modelo se conocieron en 1994 durante una fiesta organizada en una playa de Cabo San Lucas, México. Por ese entonces, el actor de la saga James Bond atravesaba el duelo por la muerte de su mujer, Cassandra Harris, víctima de un cáncer de ovarios.
“Keely siempre me animó a llorar a Cassie. Pienso en ella todo el tiempo”, dijo el actor. Brosnan tuvo cinco hijos: de su matrimonio con su primera mujer es padre biológico de Sean (42) y padre adoptivo de los hijos anteriores de Cassie, Christopher (53) y Charlotte –murió en 2013, a causa de la misma enfermedad que su madre–, mientras que de su vínculo con Keely nacieron Dylan (29) y Paris (25).
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