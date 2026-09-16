Adiós histórico a Harald. El luto impecable de Máxima, la emoción del yerno chamán y el llanto de una futura reina

Representantes de once Casas Reales, más de veinte líderes mundiales y una multitud se unieron a la familia real en un cortejo sin precedentes en Oslo
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Representantes de once Casas Reales y una veintena de jefes de Estado y líderes internacionales aterrizaron sus aviones privados y anclaron sus barcos en Oslo para acompañar a la familia real noruega en el último adiós al rey Harald V, que murió el 28 de agosto, a los 89 años.
Considerado por varias generaciones como el “abuelo de la nación”, el monarca dejó como legado un reinado marcado por la cercanía, el sentido del deber y una extraordinaria capacidad para conectar con los ciudadanos. Y eso se vio muy claro el pasado miércoles 9, cuando más de 200 mil personas, de las cuales unas 53 mil se congregaron en el centro de Oslo, participaron de una u otra forma en este funeral de Estado, una despedida histórica que marca el final de una era y el comienzo de una nueva etapa para la Corona noruega.
A las 12, las puertas del Palacio Real, donde había sido velado por días, se abrieron para dar paso al cortejo fúnebre. A lo largo del recorrido, cerca de 1900 militares de las Fuerzas Armadas noruegas acompañaron hasta la Catedral de Oslo al flamante rey Haakon VIII con sus hijos, la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus. También estaban su hermana, la princesa Marta Luisa con sus hijas (Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah), con su último marido, Durek Verrett, y Marius Borg, el hijo de Mette-Marit que nuevamente tuvo permiso para salir aunque está condenado por 34 delitos. Tras ellos, en silencio respetuoso, caminaron los reyes Felipe VI y Letizia junto a la reina Sofía de España, Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos, el príncipe de Gales y la princesa real Ana de Inglaterra, así como a representantes de las Casas Reales de Luxemburgo, Grecia, Japón, Jordania y Dinamarca, entre otras. La reina viuda Sonia, partida de dolor; y la reina consorte, que aún se recupera del trasplante de pulmón al que se sometió dos meses atrás, los siguieron de cerca en auto.
UN ADIÓS CARGADO DE SIMBOLISMO
Ya en la Catedral, la ceremonia fue presidida por el obispo Olav Fykse Tveit y oficiada según el rito funerario de la Iglesia noruega, y contó también con la participación de la obispa de Oslo, Sunniva Gylver. Durante el oficio, la música adquirió un papel protagonista, acompañando cada uno de los momentos de recogimiento y oración. Fue muy emotiva la lectura del Evangelio de San Juan en lengua sami, un guiño a las raíces y diversidad cultural del país. El pasaje elegido, centrado en la figura del Buen Pastor y la promesa de la vida eterna, aportó un mensaje de esperanza en medio del dolor. También fue muy conmovedor ver a la princesa heredera Victoria de Suecia, ahijada del rey Harald, hacerle una última reverencia a su padrino, justo antes de leer la misma oración de San Francisco en sueco que leyó durante la boda de Haakon y Mette-Marit en 2001.
El primer ministro Jonas Gahr Støre, en tanto, dijo: “Estamos profundamente agradecidos por los 35 años del rey Harald como rey de Noruega, pero sobre todo por su forma de ser. Humanizó la solemnidad. Cuando estábamos felices, él lo estaba con nosotros”. El mandatario también dedicó un emocionado homenaje a la reina Sonia, destacando su compromiso con la cultura, la naturaleza y el país.
Finalizada la ceremonia, el féretro fue trasladado a la fortaleza de Akershus, donde tuvo lugar un oficio privado reservado a la familia y a los invitados reales extranjeros. Allí, en el mausoleo donde reposan varios miembros de la dinastía, Harald V recibió sepultura definitiva. Horas más tardes, ya de vuelta en palacio, la familia real salió al balcón para saludar al pueblo y agradecer tanto cariño.
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