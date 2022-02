Abogado todoterreno. Fernando Burlando y las fotos en Punta del Este que demuestran su destreza para el kiteboarding

Es amigo de las emociones fuertes. Como abogado, no les escapa a los casos más polémicos y es un hábil litigante. Y en su tiempo libre, también va a fondo con actividades que demandan altas dosis de destreza y audacia. De vacaciones en su casa de Punta del Este, Fernando Burlando (57) no sólo aprovecha para descansar en contacto con la naturaleza junto a su pareja, Barbi Franco, con quien están de novios desde hace once años, sino también para hacer deportes en la playa. Fanático del mar, hace tiempo que practica kiteboarding, windsurf y stand up paddle. El fin de semana pasado, sorprendió a quienes veraneaban en la Mansa de José Ignacio con piruetas sobre la tabla de kite, enfundado en un traje de neoprene, y cuando el viento fuerte le permitió ganar altura, pudo demostrar que también es capaz de dominar el board en el aire.

El abogado aprovechó el viento para levantar vuelo. JAmado

Además de kiteboarding, sorprende con el windsurf y el stand up paddle. JAmado

Minutos antes de bajar a la playa, Fernando disfrutó de una comida con su novia, Barbi Franco por su aniversario de amor número 11. JAmado

Fernando cargó la tabla en su Kawasaki Mule 4x4, el vehículo que utiliza para movilizarse por el Este. Amado