Cada año, cuando las últimas velas se apagan y los invitados desandan la alfombra roja desplegada en el Alvear Palace tras la gala Famosos por la Vida, a beneficio de Fundaleu (Fundación para Combatir la Leucemia), queda en el aire una sensación difícil de describir. Es la satisfacción de haber compartido una noche de encuentros, charlas y celebraciones entre amigos, pero también la certeza de haber contribuido, entre todos, a una causa que trasciende el brillo y el glamour.

Susana se sentó en la mesa de RGB Entertainment junto a Rossella della Giovampaola y el piloto Valentín Yan, nieto de Gustavo Yankelevich. La socialité contó que el sábado vuelve a Nueva York a visitar a su nieta, Riviera (primogénita de su hija, María Toscana Garfunkel): “No me quiero perder nada. Me tiene muerta de amor” Tadeo jones

Juliana Awada, blanca y radiante, causó revuelo mediático a su llegada. Sin perder la sonrisa, saludó a todos los que se le acercaron Tadeo jones

Nicole Neumann y Benito Fernández fueron los dos primeros famosos invitados a inaugurar la pista Tadeo jones

Mariana Fabbiani es otra de las figuras con asistencia perfecta en Fundaleu. La conductora impactó con un vestido joya de alta costura de Gabriel Lage, con 2380 tiras de flecos de cristal. Lo acompañó con sandalias Ricky Sarkany Tadeo jones

Detrás de los lookazos, los flashes y los brindis, hay un objetivo mucho más importante que es acompañar y fortalecer la invaluable tarea que Fundaleu lleva adelante desde hace setenta años. Quizás la combinación de compromiso y disfrute es lo que convierte a esta gala en una de los charities más convocantes de la agenda social porteña.

Andrea Frigerio se lució como maestra de ceremonias con un vestido de lentejuelas de Ménage à Trois que tenía las mangas decoradas con plumas Tadeo jones

Luis Ribaya, María Eugenia González Estrada, Marcelo Devoto (miembro del Consejo de administración de Fundaleu) y Dolores Cáceres Tadeo jones

Laurita Fernández, Sabrina Garciarena, Facundo Arana, Araceli González, Germán Paoloski y Fabián Mazzei armaron un divertido grupo para posar para ¡HOLA! Tadeo jones

¡QUE EMPIECE LA FIESTA!

El lunes 7, a las 20, una de las esquinas más emblemáticas de Recoleta se fue llenando de figuras del espectáculo, la moda y los negocios que acompañaron esta nueva edición solidaria, la XXVII. Mariana Fabbiani, Araceli González y Fabián Mazzei, Nicole Neumann y Manu Urcera, Eduardo y Elina Costantini, Rossella della Giovampaola, Marley y Benito Fernández fueron de los primeros en llegar. Cerca de las 20.40 cantó presente Juliana Awada, recién llegada de Suiza, adonde fue invitada por la clínica La Prairie. Muy sonriente, saludó a todos y a cada uno de los que se le acercaron y elogiaron su vestido de Javier Saiach: “No tardé nada en decidirme. Además, con Javier nos entendemos en un minuto”, le dijo a ¡HOLA! la ex primera dama antes de sentarse en la mesa de Grupo H, donde estuvo invitada y coincidió con Guillermina Valdes.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone aprovecharon que dejaron en buenas manos a su hijo, Faustino, y se lucieron a la hora del baile Tadeo jones

Ginette Reynal (con vestido con encaje y una virgen en el pecho de Verónica de la Canal) bailó con su amigo Javier Iturrioz, que fue uno de los Celebrity Waiters y, como todos los años, se encargó de la ambientación de la fiesta Tadeo jones

Recién llegada de Suiza, Juliana Awada se robó todas las miradas y causó sensación con su vestido de Javier Saiach Tadeo jones

Susana Giménez llegó acompañada por su hija, Mecha Sarrabayrouse, y en medio de una lluvia de flashes. La diva eligió un vestido de corte sirena y estampa floral de Azzedine Alaïa y acertó con su peinado recogido, algo inusual en ella. Mecha, en tanto, optó por un vestido con escote cruzado de Tom Ford Tadeo jones

Cuando ya casi todos estaban en sus lugares, irrumpió Susana Giménez, que sorprendió con su pelo recogido en un chignon. “Hoy a la mañana me dije: quiero cambiar, así que me animé”, le contó a ¡HOLA! la diva antes de hacer su entrada triunfal al Salón Versailles, donde la recibieron con un aplauso. Y minutos después, apareció Facundo Arana, embajador de Fundaleu, que venía directo del último ensayo de Visitando al señor Green, la obra que desde el martes 8 protagoniza con Jorge Suárez. Entonces sí, empezaron a circular los Celebrity Waiters, para sumar la cuota extra de color a la velada.

Nicolás Caputo y Agustina Lhez llegan a la fiesta Tadeo jones

Guillemina Valdes optó por un diseño de encaje Chantilly y falda en shantung de Camila Romano. Muy divertida, se puso al día con Andrea Frigerio Tadeo jones

Víctor Savanti, presidente de Fundaleu, junto a su mujer, Alicia Zanotti Tadeo jones

Eduardo y Elina Costantini, que lució un vestido de Gino Bogani y un tocado de flores, al mejor estilo Frida Kahlo Tadeo jones

Evangelina Bomparola, con outfit de su autoría, de la mano de Juan Pons, su marido Tadeo jones

Nicole Neumann también eligió el blanco, con un vestido de transparencias de Luisina Atelier; no se despegó de su marido, el piloto Manu Urcera, que al día siguiente tenía prueba porque corre el sábado en San Luis Tadeo jones

Ginette Reynal, Alejandro Veroutis y Teté Coustarot Tadeo jones

EMOCIÓN, SORTEOS Y BAILE

Andrea Frigerio se lució una vez más como maestra de ceremonias e invitó a Iván de Pineda para arengar la subasta de dos sets de joyas de géneros bordados y el encaje fueron algunas de las tendencias de moda más marcadas Arita Joyeros y Anticuario, y una ruleta llena de regalos y experiencias de Luigi Bosca, Bang & Olufsen, Calfun, Costa Galana, Las Balsas, Loi Suites y Santino. Por otro lado, el ingeniero Víctor Savanti, presidente de Fundaleu, tomó la palabra para agradecer especialmente a los presentes, las empresas, los aliados estratégicos y los donantes que hicieron posible otra edición de la gala.

Bernarda Cella (con diseño de Joti Harriague) y su hermano Luis fueron de los primeros en llegar. Y esperaron a Susana Giménez en la puerta para saludarla Tadeo jones

Elba Marcovecchio apostó por un vestido con flecos de Ivana Picallo y le sumó un collar de perlas y anillos de su bisabuela y otro collar Chanel Tadeo jones

Ana Rusconi eligió un strapless polka-dot de Oscar de la Renta Tadeo jones

Evangelina Anderson optó por un sensual vestido con cut out de Marian Saud Tadeo jones

Santiago Garrahan (gerente de Marketing de Ellerstina) y su mujer, Eugenia Hitce, posan junto a Nicolás Muñoz (gerente general de Colgas, GEP -Grupo Prieto) y su mujer, Florencia Tadeo jones

La top model y galerista Dafne Cejas y Andrés Cigorraga Castex Tadeo jones

Barbie Simons se mostró inseparable de su novio, el empresario y consultor político Jorge Reale Tadeo jones

Juliana Awada se acercó a saludar a Miguel Pavlovsky, director médico científico de Fundaleu. Al día siguiente, escribió: “Quiero agradecer a Fundaleu desde un lugar personal, mi ahijado Silvestre atravesó una leucemia y muchos de sus estudios fueron realizados acá. Para nuestra familia, Fundaleu fue parte de ese camino de esperanza y recuperación. Gracias por estar siempre” Tadeo jones

Durante su intervención, subrayó la importancia del compromiso de quienes acompañan a Fundaleu y destacó que ese apoyo resulta clave para concretar la construcción de la nueva sede, una obra ya en marcha que permitirá una atención integral y potenciará su trabajo en asistencia, investigación y docencia. También compartió que parte de ese sueño está tomando forma, entre otras cosas, gracias a la generosidad de Luis Uberman, un paciente de Fundaleu que murió meses atrás y que, como voluntad póstuma, realizó una significativa donación para colaborar con la construcción de la nueva sede.

Aprovechando una pausa de la gira de La cena de los tontos, Laurita Fernández fue con su novio, el polista Matías Busquet. La actriz y bailarina lució un diseño con lentejuelas de Joti Harriague Tadeo jones

Maru Botana fue acompañada con el mayor de sus hijos, Agustín Sola Tadeo jones

La periodista Débora Pláger también dijo presente Tadeo jones

Cristina Pérez y su pareja, el diputado nacional Luis Petri Tadeo jones

Conmovidos, sus familiares subieron al escenario para recordar su legado y dejar un mensaje sobre la importancia de vivir plenamente, sin dejar pendientes, mientras el salón permanecía en silencio. Tras ese conmovedor momento, los invitados degustaron un menú de tres pasos especialmente diseñado para la ocasión. La propuesta abrió con una velouté de palmitos acompañada por gravlax de curry, salmón ahumado, langostinos y caviar vegetal; siguió con ojo de bife, salsa de hierbas, papines andinos y cebolla caramelizada; y de postre: un domo de chocolate con centro de dulce de leche y helado de frutos rojos. Con las mesas ya servidas y la atmósfera distendida, la gala recuperó su tono festivo entre brindis, sorteos y baile que se extendieron hasta la medianoche.