¡Todos a bailar! Los mejores looks, las parejas y “solas y solos” en la gran noche solidaria de Fundaleu

Más de trescientos invitados dijeron presente en Famosos por la Vida, uno de los charities más icónicos del calendario social porteño
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Cada año, cuando las últimas velas se apagan y los invitados desandan la alfombra roja desplegada en el Alvear Palace tras la gala Famosos por la Vida, a beneficio de Fundaleu (Fundación para Combatir la Leucemia), queda en el aire una sensación difícil de describir. Es la satisfacción de haber compartido una noche de encuentros, charlas y celebraciones entre amigos, pero también la certeza de haber contribuido, entre todos, a una causa que trasciende el brillo y el glamour.
Detrás de los lookazos, los flashes y los brindis, hay un objetivo mucho más importante que es acompañar y fortalecer la invaluable tarea que Fundaleu lleva adelante desde hace setenta años. Quizás la combinación de compromiso y disfrute es lo que convierte a esta gala en una de los charities más convocantes de la agenda social porteña.
¡QUE EMPIECE LA FIESTA!
El lunes 7, a las 20, una de las esquinas más emblemáticas de Recoleta se fue llenando de figuras del espectáculo, la moda y los negocios que acompañaron esta nueva edición solidaria, la XXVII. Mariana Fabbiani, Araceli González y Fabián Mazzei, Nicole Neumann y Manu Urcera, Eduardo y Elina Costantini, Rossella della Giovampaola, Marley y Benito Fernández fueron de los primeros en llegar. Cerca de las 20.40 cantó presente Juliana Awada, recién llegada de Suiza, adonde fue invitada por la clínica La Prairie. Muy sonriente, saludó a todos y a cada uno de los que se le acercaron y elogiaron su vestido de Javier Saiach: “No tardé nada en decidirme. Además, con Javier nos entendemos en un minuto”, le dijo a ¡HOLA! la ex primera dama antes de sentarse en la mesa de Grupo H, donde estuvo invitada y coincidió con Guillermina Valdes.
Cuando ya casi todos estaban en sus lugares, irrumpió Susana Giménez, que sorprendió con su pelo recogido en un chignon. “Hoy a la mañana me dije: quiero cambiar, así que me animé”, le contó a ¡HOLA! la diva antes de hacer su entrada triunfal al Salón Versailles, donde la recibieron con un aplauso. Y minutos después, apareció Facundo Arana, embajador de Fundaleu, que venía directo del último ensayo de Visitando al señor Green, la obra que desde el martes 8 protagoniza con Jorge Suárez. Entonces sí, empezaron a circular los Celebrity Waiters, para sumar la cuota extra de color a la velada.
EMOCIÓN, SORTEOS Y BAILE
Andrea Frigerio se lució una vez más como maestra de ceremonias e invitó a Iván de Pineda para arengar la subasta de dos sets de joyas de géneros bordados y el encaje fueron algunas de las tendencias de moda más marcadas Arita Joyeros y Anticuario, y una ruleta llena de regalos y experiencias de Luigi Bosca, Bang & Olufsen, Calfun, Costa Galana, Las Balsas, Loi Suites y Santino. Por otro lado, el ingeniero Víctor Savanti, presidente de Fundaleu, tomó la palabra para agradecer especialmente a los presentes, las empresas, los aliados estratégicos y los donantes que hicieron posible otra edición de la gala.
Durante su intervención, subrayó la importancia del compromiso de quienes acompañan a Fundaleu y destacó que ese apoyo resulta clave para concretar la construcción de la nueva sede, una obra ya en marcha que permitirá una atención integral y potenciará su trabajo en asistencia, investigación y docencia. También compartió que parte de ese sueño está tomando forma, entre otras cosas, gracias a la generosidad de Luis Uberman, un paciente de Fundaleu que murió meses atrás y que, como voluntad póstuma, realizó una significativa donación para colaborar con la construcción de la nueva sede.
Conmovidos, sus familiares subieron al escenario para recordar su legado y dejar un mensaje sobre la importancia de vivir plenamente, sin dejar pendientes, mientras el salón permanecía en silencio. Tras ese conmovedor momento, los invitados degustaron un menú de tres pasos especialmente diseñado para la ocasión. La propuesta abrió con una velouté de palmitos acompañada por gravlax de curry, salmón ahumado, langostinos y caviar vegetal; siguió con ojo de bife, salsa de hierbas, papines andinos y cebolla caramelizada; y de postre: un domo de chocolate con centro de dulce de leche y helado de frutos rojos. Con las mesas ya servidas y la atmósfera distendida, la gala recuperó su tono festivo entre brindis, sorteos y baile que se extendieron hasta la medianoche.
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