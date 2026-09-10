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Transparencias en Venecia. De Sydney Sweeney a Kendall Jenner, los looks más virales

Encajes, cristales y juegos de transparencias se impusieron en la alfombra roja de la Mostra, dando lugar a algunos de los estilismos más comentados de esta edición

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Kendall Jenner, Vittoria Ceretti e Irina Shayk fueron protagonistas en la alfombra roja del festivalGettyimages

Los juegos de transparencias volvieron a reinar en la alfombra roja de la 83ª edición del Festival de Cine de Venecia. Encajes, gasas bordadas, mallas metálicas y cristales dieron forma a estilismos tan sofisticados como audaces, en una apuesta que dejó en evidencia que la tendencia naked sigue más vigente que nunca. Pero no fue la única clave de estilo que captó la atención: las piezas de archivo también tuvieron su momento de gloria. Kendall Jenner, Sydney Sweeney e Irina Shayk recurrieron a diseños vintage para sus apariciones, confirmando que rescatar joyas de otras épocas es una de las fórmulas favoritas de las estrellas.

Para la exclusiva comida de Armani Beauty, Sydney Sweeney eligió un vestido vintage de la colección Otoño 2000 de Armani, de lentejuelas y una flor tridimensional
Para la exclusiva comida de Armani Beauty, Sydney Sweeney eligió un vestido vintage de la colección Otoño 2000 de Armani, de lentejuelas y una flor tridimensionalJacopo Raule - Getty Images Europe
El 6 de septiembre, la modelo Yulia German asistió a la Gala amfAR con un vestido dorado bordado con cristales de la marca rusa Say No More
El 6 de septiembre, la modelo Yulia German asistió a la Gala amfAR con un vestido dorado bordado con cristales de la marca rusa Say No MoreAurore Marechal - Getty Images Europe
La modelo brasileña Sofia Resing apostó por un vestido blanco de silueta escultórica hecho a medida por CHATS by C.DAM, con escote halter y aberturas en la cadera que completó con earcuffs y anillos de diamantes amarillos de Crivelli durante su paso por amfAR
La modelo brasileña Sofia Resing apostó por un vestido blanco de silueta escultórica hecho a medida por CHATS by C.DAM, con escote halter y aberturas en la cadera que completó con earcuffs y anillos de diamantes amarillos de Crivelli durante su paso por amfARAurore Marechal - Getty Images Europe
Irina Shayk rememoró los años 2000 con un vestido de archivo Dolce & Gabbana de la colección primavera-verano 2003. La pieza vintage de estética bondage la había llevado Gisele Bündchen hace veintitrés años
Irina Shayk rememoró los años 2000 con un vestido de archivo Dolce & Gabbana de la colección primavera-verano 2003. La pieza vintage de estética bondage la había llevado Gisele Bündchen hace veintitrés añosVittorio Zunino Celotto - Getty Images Europe
La influencer y modelo italiana Rachele Santoro cantó presente en amfAR con un diseño de Emporio Armani con corset asimétrico y falda semitransparente de tul adornada con moños
La influencer y modelo italiana Rachele Santoro cantó presente en amfAR con un diseño de Emporio Armani con corset asimétrico y falda semitransparente de tul adornada con moñosAlessandro Levati - Getty Images Europe
En la alfombra roja inaugural, Alana Lucio y Stella Maxwell asistieron a la proyección de Ink con sensuales transparencias de Intimissimi, la famosa casa de lencería
En la alfombra roja inaugural, Alana Lucio y Stella Maxwell asistieron a la proyección de Ink con sensuales transparencias de Intimissimi, la famosa casa de lenceríaJacopo Raule - FilmMagic
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Kendall Jenner debutó en la cita veneciana con un vestido floral metalizado de archivo de Giorgio Armani, perteneciente a la colección otoño-invierno 1995, que complementó con sandalias de Aquazzura, para la avantpremière de Wild Horse NineElisabetta A. Villa - Getty Images Europe
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Durante la tercera jornada, la actriz italiana Alice Pagani posa en el muelle del Hotel Excelsior Venice Lido con un vestido de inspiración romántica firmado por John Galliano y alhajas de Giovanni RaspiniKate Green - Getty Images Europe
El 4 de septiembre, Nicolas de Dinamarca y su novia, Benedikte Thoustrup, asistieron a la proyección de The Basics of Philosophy. Invitados por Armani, él lució un impecable traje de la firma, mientras que ella destacó con un sofisticado vestido de escote halter y aros de la joyería escandinava Ole Lynggaard
El 4 de septiembre, Nicolas de Dinamarca y su novia, Benedikte Thoustrup, asistieron a la proyección de The Basics of Philosophy. Invitados por Armani, él lució un impecable traje de la firma, mientras que ella destacó con un sofisticado vestido de escote halter y aros de la joyería escandinava Ole LynggaardDaniele Venturelli - WireImage
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En la segunda jornada del festival de cine, la modelo italiana Vittoria Ceretti brilló en la avant-première de Wild Horse Nine con un Armani Privé a medida, en terciopelo de seda negro con escote de tul, cristales negros y pendientes BoucheronElisabetta A. Villa - Getty Images Europe
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Marina Ruy Barbosa debutó en Venecia con un vestido a medida de Intimissimi que dejaba entrever el soutien. Sumó joyas Cartier para la avant-première de Wild Horse NineDaniele Venturelli - WireImage
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La actriz Caylee Cowan deslumbró en amfAR con un vestido de tul nude de Elisabetta Franchi, con apliques de plumas y una imponente colaAurore Marechal - Getty Images Europe
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Nicola Peltz y Brooklyn Beckham asistieron a la alfombra roja de los Premios Kineo (un evento paralelo al festival). La actriz, distinguida con el premio Rising Star, lució un Balenciaga de alta costura con cortes que dejaban ver su silueta. Él eligió un smoking clásicoAndreas Rentz - Getty Images Europe
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La creación, de inspiración escultórica y lucida por Nicola la noche de los premios, destacó por su audaz juego de drapeados, espalda descubierta y silueta asimétrica, que dejó al descubierto gran parte del torso Franco Origlia - Getty Images Europe
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La cantante Phoebe Bridgers apostó por el brillo traslúcido con un vestido McQueen otoño-invierno 2026 de georgette de seda con delicados bordados florales, para la proyección de PrimetimeAndreas Rentz - Getty Images Europe
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Robert Pattinson y Suki Waterhouse se mostraron juntos en la avant-première de Primetime, el nuevo film protagonizado por el actor. Pattinson eligió un traje blanco de raya diplomática de Dior primaveraverano 2027; ella lució un conjunto de encaje, firmado por Saint LaurentPascal Le Segretain - Getty Images Europe
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