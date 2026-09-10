Transparencias en Venecia. De Sydney Sweeney a Kendall Jenner, los looks más virales

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Encajes, cristales y juegos de transparencias se impusieron en la alfombra roja de la Mostra, dando lugar a algunos de los estilismos más comentados de esta edición
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Los juegos de transparencias volvieron a reinar en la alfombra roja de la 83ª edición del Festival de Cine de Venecia. Encajes, gasas bordadas, mallas metálicas y cristales dieron forma a estilismos tan sofisticados como audaces, en una apuesta que dejó en evidencia que la tendencia naked sigue más vigente que nunca. Pero no fue la única clave de estilo que captó la atención: las piezas de archivo también tuvieron su momento de gloria. Kendall Jenner, Sydney Sweeney e Irina Shayk recurrieron a diseños vintage para sus apariciones, confirmando que rescatar joyas de otras épocas es una de las fórmulas favoritas de las estrellas.
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