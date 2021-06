Alejandra Forlán. Transformó su cara a cara con la muerte en un proyecto laboral

Ella sabe lo que es debatirse entre la vida y la muerte (en 1991 tuvo un gravísimo accidente de auto en la rambla de Montevideo y quedó cuadripléjica a los 17 años), darle batalla a la adversidad y ser capaz de encontrar, aun en la situación más límite, esa cuota de optimismo necesaria para salir adelante y superarse. Alejandra Forlán –psicóloga, conferencista y activista uruguaya, además de hermana del ex futbolista Diego Forlán–, siempre está pensando qué hacer, qué sumar a su rutina diaria y tener un plan que la llene de ganas. En 2018, sufrió un paro cardiorrespiratorio que la llevó a estar tres meses internada. “Luché como nunca para quedarme en este plano”, cuenta a ¡HOLA! Argentina desde su casa en el barrio de Carrasco. “Así como una vez tuve que incorporar la silla de ruedas a mi vida, luego de este último problema de salud –me fui de alta con una traqueotomía–, decidí que iba a amigarme con esta nueva situación. Encontré en el pañuelo mi mejor aliado porque además de ser un accesorio que levanta cualquier look, también me libera, ya que no deja que el procedimiento con el que convivo me defina ni condicione la mirada del otro”, afirma.

“Aun en los escenarios más difíciles, la vida siempre regala motivos para agradecer”

Tres años después, Alejandra lanza una línea de pañuelos de seda, Kerchief by AForlan, un proyecto en el que trabaja codo a codo con su hermana Adriana. Cada prenda traza un paralelismo con la actitud que la uruguaya tiene hacia la vida. Desde los nombres de los modelos que aluden a la libertad (Freedom), la singularidad (Quetzal) y la capacidad de resurgir de las cenizas (Phoenix), hasta el diseño del packaging customizado con distintos mensajes inspiradores. “Con Adri encontramos un proyecto en el cual plasmar nuestro amor por el diseño y también expresar la belleza y liviandad de la vida, que aun en los escenarios más difíciles, siempre regala motivos para agradecer”, afirma Alejandra.

“A la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo”, puede leerse en una de las tarjetas que viene con los pañuelos. Es una de las tantas frases inspiradoras que Alejandra busca que hagan eco en el otro.

