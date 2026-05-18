“Tengo suerte”: Es la hija de una de las actrices más queridas del cine y enfrenta con honestidad el rótulo de “nepo baby”

Zoey Francis Chaya Thompson Deutch nació el 10 de noviembre de 1994 en Los Ángeles, en el corazón mismo de la industria del cine. Hija de la inolvidable Lea Thompson –la adorable madre de Michael J. Fox en Volver al futuro– y del director Howard Deutch, creció entre de sets, guiones y conversaciones sobre cine. Sin embargo, lejos de ser una vocación impuesta, la actuación apareció en su vida como algo natural: comenzó a estudiar interpretación desde muy chica. Decidida a construir una base sólida, Zoey se formó en Los Angeles County High School for the Arts, donde se especializó en teatro, y se perfeccionó en espacios como Young Actors Space. Comenzó en televisión, en 2010 en la tercera temporada de la serie de Disney The Suite Life On Deck! y un año más tarde llegó al cine con Mayor Cupcake junto a su famosa madre y su hermana mayor Madelyn. Pasó la comedia romántica Set It Up, una película del cine independiente como Before I Fall, Flower, un éxi to comercial como Zombieland: Double Tap y en 2024, filmó bajo las órdenes de Clint Eastwood en Juror No. 2, junto a Nicholas Hoult y Toni Collette. Este trabajo, con la dirección de una leyenda del cine, marcó un paso significativo en su madurez profesional.

Con su mamá Lea Thompson, en 2004, en el estreno del musical Hairspray en el Pantages Theater, en Hollywood

Lea en su papel de Lorraine McFly, la madre de Michael J. Fox en las tres sagas de la inolvidable película Volver al futuro

En abril de este año, Zoey estuvo en la entrega de los premios CinemaCon Big Screen Achievement donde fue galardonada Getty Images

EL PESO DEL APELLIDO

Como hija de una actriz y un director reconocidos, Zoey no pudo evitar ser incluida en el debate sobre los nepo babies. Lejos de esquivar el tema, optó por enfrentarlo con honestidad. En distintas entrevistas, la actriz reconoció el privilegio de su origen, pero también defendió su camino. “Hay diferentes razones por las que tengo la suerte de ser –ese término que a todos les encanta– una nepo baby. La primera es saber que puedo seguir mis sueños. Y luego está ir absorbiendo cosas por ósmosis y entender cómo funciona este mundo. Pero la verdad es que todavía siento que estoy encontrando mi lugar, incluso tras más de quince años de trabajo”, reconoció a Vanity Fair en 2025, dejando en claro que sabe moverse con naturalidad en el delicado equilibrio entre herencia y mérito propio.

Además de en el cine y la televisión, Zoey también encontró su lugar en Broadway con su debut en la temporada 2024-2025, donde interpretó a Emily Webb en el reestreno de la obra clásica de Thornton Wilder, Our Town, junto a Jim Parsons y Katie Holmes. Getty Images

AMOR Y HUMOR

En el terreno personal, Zoey vive un presente pleno junto al actor y comediante Jimmy Tatro, con quien está en pareja desde 2021. Divertidos y espontáneos, construyeron un vínculo que se fue fortaleciendo con los años, entre viajes, proyectos y apariciones públicas cargadas de complicidad.

Junto a su pareja, al actor y comediante Jimmy Tatro, con quien se comprometió en 2025 Getty Images

El gran anuncio llegó el 28 de septiembre de 2025, cuando la actriz confirmó su compromiso: “Tres meses comprometidos con el amor de mi vida”, escribió en Instagram, donde compartió imágenes de una romántica propuesta frente al mar. La noticia generó una ola de felicitaciones en Hollywood y una muy especial, la de mamá Lea, quien celebró públicamente este nuevo y radiante capítulo en la vida de su hija.