En fotos. El cumpleaños de 50 de Dolores Trull, el viaje de Lucha Aymar con sus hijos a Disney y la salida teatral de Juliana Awada

LOS ESPLÉNDIDOS 50 DE DOLORES TRULL

“Me siento muy afortunada de tener tanto amor. Fue un festejo muy especial; vinieron muchas personas queridas. Ellas son el mejor regalo. ¡No le puedo pedir más a la vida!”, dijo Dolores Trull a ¡HOLA! Argentina tras celebrar sus 50 años en Cochinchina, el bar en Palermo de la reconocida sommelier Inés de los Santos.

Las ex modelos Andrea Bursten, Gabriela Creciente, Natalia Graciano, Solange Cubillo y Lorena Ceriscioli rodean a la cumpleañera

La celebración, organizada por su marido, Alejandro Pueyrredón, tuvo exquisitos platos, cócteles de autor, buena música y una pista que se extendió hasta altas horas.

Dolores Trull, con un sensual vestido de Marcelo Giacobbe, posa junto a su marido, Alejandro Pueyrredón

“Es una edad espectacular, una etapa de puro disfrute: siento que viví mil vidas en una”, reflexionó la ex modelo y joyera. Entre los ochenta invitados estuvieron amigas entrañables como Lorena Ceriscioli, Andrea Bursten, Natalia Graciano, Verónica Santesteban y Evangelina Bomparola, entre otras tantas.

Dolores y su amiga Lala Bruzoni

SUEÑO CUMPLIDO

“Nos volvimos niños por un día. Disney es un lugar mágico, pero en familia todo se vive aún más intensamente. ¡Lo pasamos increíble!”, escribió en sus redes Luciana Aymar (48) tras visitar por primera vez los parques junto con su marido, el ex tenista chileno Fernando González (45), y sus hijos Félix (7) y Lupe (4).

Fernando González y Lucha Aymar (con las remeras iguales recién compradas) posan con sus hijos frente al icónico castillo. Lupe se vistió de Cenicienta

La leyenda del hockey argentino se mostró emocionada al ver la felicidad de sus chicos recorriendo Magic Kingdom y descubriendo el castillo de Cenicienta. Entre juegos, risas y momentos llenos de ternura, la familia también disfrutó de Universal Studios, sellando así un viaje inolvidable. Radicada en Chile desde hace ocho años, la ex Leona aprovechó este tiempo de descanso para crear recuerdos únicos antes de retomar sus compromisos laborales.

La menor de la familia y sus “hombres” en plan de príncipes enamorados

EL CARIÑO INTACTO

Cuando Juliana Awada era primera dama, los rumores sobre un distanciamiento con su hermano Alejandro debido a diferencias ideológicas sonaban fuerte. “Se aceptan las diferencias y tratamos de no meternos con cuestiones que tienen que ver con la diferencia y hablar de lo que nos une (…). Yo la quiero mucho. Sé que quiere lo mejor para mí y yo quiero lo mejor para ella. Y no hay tal conflicto”, dijo en su momento el actor. Y en eso de querer lo mejor para el otro, sin dudas figura acompañarse en momentos claves e importantes. Como sucedió la semana pasada cuando Juliana estuvo presente en el estreno de La muerte de un viajante, protagonizada por Alejandro Awada, Ingrid Pelicori y gran elenco bajo la dirección de Daniel Marcove. La célebre obra de Arthur Miller se presenta en el teatro El Tinglado (Mario Bravo 948) y allí se dio cita la diseñadora, quien obviamente esperó a su hermano tras la función para felicitarlo con besos y abrazos.

La ex primera dama felicitó a su hermano Alejandro al término de La muerte de un viajante, la célebre obra de Arthur Miller