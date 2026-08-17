“Algo especial”. Las fotos del viaje de Reina Reech a Portugal que incluyó un emotivo reencuentro

Después de desearlo y planificarlo al detalle, Reina Reech (68) concretó un viaje soñado por Portugal. El itinerario no sólo incluyó castillos amurallados con mucha historia y playas increíbles. También supuso un esperado reencuentro con su hijo menor, Bautista (29, fruto de la relación que Reina tuvo con el actor Pablo Lena), quien, desde el año pasado, está instalado en tierra lusitana junto con su mujer, Delfina Villagra. “Fue increíble”, cuenta a ¡HOLA! Argentina la reconocida actriz y conductora.

“La diversidad de lugares que hay en Portugal es inmensa. Como Bauti se queda un tiempo más, volveré el año que viene para visitar lo que no llegué a ver”, dice Reina, a quien vemos con su hijo Bautista y su mujer Delfina

“Cada viaje, me deja siempre algo especial. Y este, en particular, logró combinar lo emotivo del encuentro familiar con momentos de transformación y de mucho aprendizaje”. Desde hace un tiempo, Reina está abocada en la escritura de una novela sobre algunas mujeres sagradas cuya historia fue demonizada o mal contada a lo largo de los siglos. Y muchos de los viajes que la coreógrafa hizo en este último tiempo –como el que realizó a Egipto y al sur Francia, entre otros– tienen que ver con este trabajo de investigación.

A unos 88 kilómetros al norte de Lisboa, Óbidos es una imperdible villa medieval con un castillo levantado en el siglo XII y una muralla de piedra de 1,5 kilómetros de extensión

–¿Cómo armaste el recorrido?

–Parte del viaje lo armé para estar lo máximo posible con Bautista y Delfina: quería conocer dónde vivían, acompañarlos en su día a día y que, además, ellos pudieran sumarse a algunos recorridos conmigo. Entonces, empecé por Lisboa, que es donde están instalados. La otra parte del viaje tuvo que ver con la investigación para mi novela, que tiene fecha posible de lanzamiento en 2027: tenía muchos deseos de conocer Portugal y los lugares místicos donde estuvieron los templarios.

–¿Qué sitios te impactaron más?

–Con Bauti y Delfina fuimos a Algarves, una playa increíble que queda a 250 kilómetros de Lisboa. También fuimos a Cascais, un lugar maravilloso que, originariamente, fue un pueblo de pescadores. En Portugal, hay playas increíbles y ciudades con mucha historia que no se pueden recorrer en un día. Para eso, también armé una ruta que incluyera la ciudad de Tomar, que tiene una energía increíble. Ahí está la iglesia de Santa Maria do Olival, un templo fundado en el siglo XII por Gualdim Pais y que es el panteón oficial de los Caballeros Templarios. En Tomar, además, se encuentra el Convento de Cristo, un complejo descomunal que fue levantado en 1160 por los templarios, con un templo de forma octogonal, idéntico al que hay en el Santo Sepulcro, en Jerusalén. Me impactó mucho la Quinta da Regaleira. El palacio está ubicado en el centro de la ciudad de Sintra, donde se encuentra el pozo iniciático, un lugar que me interesaba muchísimo, ya que se hace un trabajo muy potente de muerte y renacimiento simbólico.

Reina, en el oratorio de los templarios (conocido como la Charola) del Convento de Cristo

–¿Cómo es eso?

–¡Es un lugar único en el mundo! Por una escalera caracol, bajás 27 metros. Son 9 niveles que conectan con túneles secretos y simbolizan los círculos del infierno, el purgatorio o el paraíso de La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Si estás conectada con tu alma y tenés herramientas –como la respiración consciente–, es un ritual muy potente para ir a lo profundo: te permite soltar el pasado y ver el porvenir. Aquel que baja a las profundidades sube transformado.

En el Convento de Cristo, que fue fundado en 1160 por la Orden del Temple y que está ubicado en Tomar

–¿Conociste en este viaje a alguien que te enamorara?

–[Se ríe]. No fui en plan de encontrar un amor. Además de zambullirme en la historia, deseaba compartir la vida cotidiana de Bauti y Delfina… ¡y de Tinto!, el labrador negro que tienen. ¡Los vi felices! En los días que me quedé en su casa, salíamos a comer, fuimos al mercado, recorrimos los barrios de Belem e hicimos escapadas a sitios como Óbidos, que queda cerca de Lisboa y donde hay ciudad amurallada fascinante. Mientras estuve allá, Bauti, que es director de cine y trabaja en una agencia de publicidad, realizó unos videos increíbles para mi escuela, que este año festeja sus 30 años. ¡Fundé la primera escuela cuando estaba embarazada de Bauti! Además de los cursos para chicos y jóvenes que brindamos en las tres sedes, lancé el Club RR+50. Se trata de una experiencia que apuesta al crecimiento y al bienestar pensado para personas de más de 50 años. Es un programa que me tiene súper entusiasmada: incluye arte, música, expresión artística… ¡es una propuesta para desarrollar habilidades nuevas y activar las endorfinas! No puedo estar más orgullosa y feliz.

Recorrer Lisboa, la ciudad donde está instalado su hijo Bautista, era un sueño de la bailarina y actriz. Para llegar a Alfama, uno de los barrios más antiguos y pintorescos de la ciudad, fueron en tuk-tuk