Valeria Mazza, infaltable en la primera fila de Milán, deslumbró con sus looks de alto impacto

Reina de las pasarelas durante años, Valeria Mazza sigue ocupando un lugar destacado en el mundo de la moda internacional y se mantiene muy vinculada a las grandes capitales de la industria. Por eso, después de su paso por la Semana de la Moda de Madrid, la top model siguió su fashion tour por Milán, donde fue una de las invitadas especiales a los desfiles de Emporio Armani, Ferragamo y Blumarine y, por supuesto, aplaudió cada colección desde la primera fila.

Para el desfile de Emporio Armani, Valeria eligió un tailleur de líneas fluidas compuesto por un blazer cruzado y pantalón ancho que complementó con top y sandalias joya Fiorella Perata

La top y Alejandro Gravier posaron en el backstage con el actor español Miguel Ángel Silvestre Fiorella Perata

Acompañada por su marido, Alejandro Gravier, con quien está casada hace veintiocho años, Valeria aprovechó cada ocasión para dar cátedra de estilo, al tiempo que acaparaba los flashes y se reencontraba con amigos de toda la vida y con otros que fue cosechando a lo largo de su carrera itinerante.

Otro look de alto impacto para ir al desfile de Ferragamo: vestido midi con estampa de cebra y frunces estratégicos, cartera de cuero, stilettos Mary Jane y abrigo de piel sintética Getty Images

Más allá de los shows de moda, también se hizo tiempo para recorrer algunos de sus rincones favoritos de una ciudad que conoce como la palma de su mano y hace décadas forma parte de su universo: allí vivió durante sus años como supermodelo, mientras trabajaba para algunos de los diseñadores más importantes, entre ellos Giorgio Armani y Gianni Versace.

Valeria y Gravier en Blumarine. Ella acaparó los flashes con un vestido off shoulder con falda estructurada y volados Fiorella Perata

“Entre Madrid y Milán, fueron dos semanas de moda, trabajo, salidas y amigos”, le dice a ¡HOLA! Valeria, justo antes de tomar de vuelta el avión a Buenos Aires. Y detalla: “Como embajadora de Mercedes-Benz, que es main sponsor de la Semana de la Moda de Madrid, fui jurado en la elección de la mejor colección. Y después estuvimos en la fiesta de clausura, que estuvo muy buena, entregamos el premio, y donde estuvieron Olivia Palermo y Adriana Lima, entre otras figuras. De ahí partimos a Milán, estuvimos dos días filmando, fuimos a los desfiles, paseamos y celebramos el cumple de un amigo. Ya de vuelta en Madrid, fuimos al show de Shakira e hicimos una cenita muy linda de despedida”.