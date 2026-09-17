Algo usado, algo nuevo y un toque personal. Las hijas de Máxima volvieron a brillar en una jornada muy especial

Las princesas Amalia, Alexia y Ariane se reunieron para la celebración del Prinsjesdag 2026 o Día del Príncipe
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El martes 15, la familia real de Países Bajos vivió uno de los días más importantes de su calendario: el Prinsjesdag 2026 o Día del Príncipe, que inaugura de manera oficial el nuevo año parlamentario y que, cargado de actos simbólicos, se celebra cada tercer martes de septiembre. Se trata de una jornada solemne en la que el rey Guillermo Alejandro (59), acompañado por la reina Máxima (55) y por sus tres hijas, Amalia (22), Alexia (21) y Ariane (19), pronuncia el discurso del trono en el que expone los planes y prioridades del gobierno ante el Parlamento. Este año, el evento tuvo un condimento extra: las princesas volvieron a juntarse por primera vez después de que cada una iniciara su propio camino en distintas universidades y, con estilos diferentes, fueron protagonistas de esta fecha tan especial. Amalia estrenó un look que tiene su sello, Alexia se apropió del protocolo luciendo un sombrero de fieltro tipo Borsalino que le daba el toque de color a su estilismo, y Ariane calcó un outfit que su madre usó siete años atrás.
UNA CARROZA Y UN CARRUAJE
Mientras los Reyes y Amalia, la heredera, partieron desde el Palacio Noordeinde de La Haya hacia el Teatro Real en un espectacular desfile por las calles de la ciudad –repleta de ciudadanos vestidos de naranja, el color de los Orange–, en la espectacular carroza de cristal tirada por ocho caballos (fue construida en 1826 durante el reinado de Guillermo I), sus otras dos hijas, Alexia y Ariane, los siguieron junto a sus tíos, el príncipe Constantin y la princesa Laurentien, en el carruaje Gala Galass Berline, un modelo tirado por cuatro caballos, con un cochero al lado de cada ejemplar y dos lacayos a cada lado del carruaje.
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