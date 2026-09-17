Algo usado, algo nuevo y un toque personal. Las hijas de Máxima volvieron a brillar en una jornada muy especial

El martes 15, la familia real de Países Bajos vivió uno de los días más importantes de su calendario: el Prinsjesdag 2026 o Día del Príncipe, que inaugura de manera oficial el nuevo año parlamentario y que, cargado de actos simbólicos, se celebra cada tercer martes de septiembre. Se trata de una jornada solemne en la que el rey Guillermo Alejandro (59), acompañado por la reina Máxima (55) y por sus tres hijas, Amalia (22), Alexia (21) y Ariane (19), pronuncia el discurso del trono en el que expone los planes y prioridades del gobierno ante el Parlamento. Este año, el evento tuvo un condimento extra: las princesas volvieron a juntarse por primera vez después de que cada una iniciara su propio camino en distintas universidades y, con estilos diferentes, fueron protagonistas de esta fecha tan especial. Amalia estrenó un look que tiene su sello, Alexia se apropió del protocolo luciendo un sombrero de fieltro tipo Borsalino que le daba el toque de color a su estilismo, y Ariane calcó un outfit que su madre usó siete años atrás.

El momento en el que la heredera del trono baja de la carroza de cristal frente al parlamento Patrick van Katwijk - Getty Images Europe

UNA CARROZA Y UN CARRUAJE

Mientras los Reyes y Amalia, la heredera, partieron desde el Palacio Noordeinde de La Haya hacia el Teatro Real en un espectacular desfile por las calles de la ciudad –repleta de ciudadanos vestidos de naranja, el color de los Orange–, en la espectacular carroza de cristal tirada por ocho caballos (fue construida en 1826 durante el reinado de Guillermo I), sus otras dos hijas, Alexia y Ariane, los siguieron junto a sus tíos, el príncipe Constantin y la princesa Laurentien, en el carruaje Gala Galass Berline, un modelo tirado por cuatro caballos, con un cochero al lado de cada ejemplar y dos lacayos a cada lado del carruaje.

Cada una con su estilo, las hermanas dejaron claro que en materia de moda tienen a la mejor maestra: su madre, la reina Máxima Patrick van Katwijk - Getty Images Europe

Para tan importante ocasión, la princesa Amalia eligió un vestido de Rachel Gilbert, recto y ajustado a su figura, con capa asimétrica. Lo complementó con sobre y zapatos Saint Laurent en marrón y una diadema confeccionada en el mismo género del vestido Patrick van Katwijk - Getty Images Europe

Mientras Ariane recuperó un diseño de su madre de Jan Taminiau en color bordó y lo acompañó con tocado, una capa corta, guantes, clutch y zapatos a juego, Alexia optó por un vestido color petróleo de líneas depuradas, de Reiss London, al que le sumó una capa y le aportó carácter con los accesorios: sombrero de Maison Michel, guantes de cuero y cartera de COS, todo en bordó Cordonpress

En el Día del Príncipe o Prinsjesdag de 2019, la reina Máxima estrenó este diseño de Jan Taminiau que ahora lució su hija Ariane Patrick van Katwijk - Getty Images Europe

En abril de 2022, la soberana participó de la conferencia de primavera de la NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet), la asociación que trabaja brindando ayuda financiera a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, con un look cuyo detalle más vistoso era el sombrero de Maison Michel con el que, en esta ocasión, la princesa Alexia le dio un toque de color a su estilismo DPPA/EM