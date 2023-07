Amor consolidado. Gerard Piqué y Clara Chía fueron el centro de atención en la boda del hermano del ex futbolista

escuchar

Que el vestido era muy informal, que no lo lucía bien, que las sandalias eran demasiado low cost. Las críticas a Clara Chía, esta vez, apuntan al look que eligió la joven para asistir a una boda. Pero, ante los embates que no dan tregua, ella se refugia en el amor que la une a Gerard Piqué y que parece más sólido que hace un año, cuando el ex futbolista se separó de Shakira y eligió compartir su vida con ella. En un paso más en la relación, el pasado 23 de junio, la pareja asistió a la boda de Marc, el hermano menor de Gerard, con María Valls, en la localidad de Sant Vicenç de Montalt, Barcelona. Y, por más que la pareja quiso pasar inadvertida, todas las miradas fueron para Clara, quien se mostraba por primera vez públicamente en un evento de la familia Piqué, y los comentarios sobre ella fueron impiadosos. En particular, le bajaron el pulgar al vestido tejido que llevó Clara –un modelo diseñado por Victoria Beckham con toques metalizados cuyo precio ronda los mil dólares–, y también a las sandalias vinílicas de la marca Zara –que cuestan unos treinta dólares–, con las que acompañó el solero. Ese look calificado como “informal” contrastaba con el de la ex estrella del Barcelona, que estaba elegante con un traje azul con corbata a juego, camisa blanca y zapatos negros. Tras la ceremonia, Gerard y Clara salieron de la iglesia apresuradamente y se unieron más tarde a los casi trescientos invitados que se trasladaron a la localidad de Sant Andreu de Llavaneres, para disfrutar del banquete en la lujosa finca de los padres de la novia.

Los novios saludan en el atrio. Marc Piqué, el hermano menor del ex futbolista, se casó con María Valls, una joven de alta alcurnia catalana. Getty Images

Montserrat Bernabeu y Joan Piqué, los padres de Gerard y Marc. Getty Images

Gerard y Clara salen de la iglesia después de la ceremonia. Getty Images

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana foto: Snoopy Productions

