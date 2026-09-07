Millonarias: Quiénes son las condesas, sobrinas de la reina Máxima, que un día heredarán un imperio de 800 millones de euros

Tienen un perfil tan bajo que cada una de su apariciones públicas se convierte en noticia. Por eso, cuando la semana pasada fueron vistas en el circuito de Zandvoort disfrutando de la Fórmula 1, todas las miradas se posaron sobre ellas.

Días atrás, Luana y Zaria estuvieron con su mamá, la princesa Mabel, disfrutando de la Fórmula 1 en Zandvoort Patrick van Katwijk - Getty Images Europe

Hijas del recordado príncipe Friso, el hermano del rey Guillermo Alejandro que murió en 2013, y de Mabel de Orange-Nassau, las condesas Luana (21) y Zaria (20) rara vez se dejan ver. Se trata de una decisión que tomó su madre para que pudieran vivir con la mayor libertad posible. Luana, la mayor, estudia Historia e Historia del Arte en la Universidad de St Andrews y mantiene una estrecha relación con su prima Alexia, la segunda de las tres hijas de Guillermo y Máxima de los Países Bajos.

Con su papá, el príncipe Friso, que murió en 2013, después de un año de estar internado al quedar atrapado en una avalancha mientras esquiaba fuera de pista Handout - Getty Images Europe

Zaria, por su parte, comenzó recientemente su formación universitaria después de tomarse un año sabático al terminar la secundaria. Como su padre renunció a sus derechos dinásticos antes de casarse, ambas quedaron fuera de la línea de sucesión al trono. Libres de obligaciones oficiales con la Corona, viven junto a su madre en el Reino Unido. Además, todo indica que en el futuro heredarán una fortuna considerable.

En 2013, durante el funeral de Friso. La princesa Beatriz lleva de la mano a Zaria y Mabel, a Luana. Detrás de ellos caminan Máxima y Guillermo Alejandro de los Países Bajos Michel Porro - WireImage

Tras la muerte de su marido, la princesa Mabel recibió un importante paquete accionario que supo potenciar con una exitosa inversión en la empresa de pagos Adyen, operación que le reportó 575 millones de euros y elevó su patrimonio un 26 por ciento. Gracias a su olfato para los negocios, fue bautizada por la prensa como “la Bill Gates de la realeza” y ascendió del puesto 121 al 96 en el ranking Quote 500, la versión neerlandesa de Forbes.

Luana estudia Historia e Historia del Arte en la Universidad de St. Andrews y Zaria acaba de empezar su formación universitaria, aunque no hay precisiones sobre la carrera elegida Patrick van Katwijk - Getty Images Europe

Según trascendió, tendría unas 365 mil acciones de la compañía, cuyo valor alcanzó niveles récord durante la pandemia de coronavirus, cuando su fortuna llegó a superar los mil millones de euros. Aunque con los años su patrimonio se vio afectado por las fluctuaciones bursátiles y la volatilidad de los mercados, todavía ronda los 800 millones de euros, una cifra que algún día pasará a manos de sus hijas.