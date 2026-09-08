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LA NACION

Tiene 42 y se enamoró de uno de 22: ¿quién es la diosa que repite la historia de amor de su mamá, una famosa primera dama?

La abogada contrató a un joven instructor para aprender kitesurf durante sus vacaciones y el flechazo fue inevitable

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Tiphaine Auzière, la hija de Brigitte Macron y el banquero André-Louis Auzière, blanqueó su relación con el estudiante Antoine Lecomte
Tiphaine Auzière, la hija de Brigitte Macron y el banquero André-Louis Auzière, blanqueó su relación con el estudiante Antoine Lecomte

Fiel a su corazón, Tiphaine Auzière (42) no dudó en vivir una apasionada historia de amor con un hombre veinte años menor. La hija de Brigitte Macron –nacida de su primer matrimonio con el banquero André-Louis Auzière, padre también de sus dos hijos Sébastien y Laurence– presentó su romance con el joven estudiante Antoine Lecomte (22) a través de un posteo que publicaron en conjunto en sus redes sociales.

Así como su madre, Brigitte Macron, apostó al amor junto a su segundo marido, el presidente de Francia, Emmanuel Macron (a quien le lleva veinticinco años), su heredera vive una historia similar
Así como su madre, Brigitte Macron, apostó al amor junto a su segundo marido, el presidente de Francia, Emmanuel Macron (a quien le lleva veinticinco años), su heredera vive una historia similarFoc Kan - WireImage

La noticia enseguida recordó las similitudes de su relación con la que vivió su madre con su actual marido y presidente de Francia, Emmanuel Macron, a quien le lleva veinticinco años. Según la publicación francesa Gala, la primera dama ya le demostró sus deseos de querer conocer al hombre que la conquistó. “Como todas las madres. Lo único que le importa es la felicidad de su hija, así que está muy contenta de verla bien”, confió una fuente cercana a la familia.

Tiphaine es una reconocida abogada y escritora de novelas policiales
Tiphaine es una reconocida abogada y escritora de novelas policialesAurore Marechal - Getty Images Europe

EL FLECHAZO

Separada del gastroenterólogo Antoine Choteau –padre de sus hijos, Elise y Aurèle–, Tiphaine volvió a apostar al amor a principios del verano europeo. La reconocida abogada y escritora de novelas policiales organizó unas minivacaciones a la localidad costera de Le Touquet, al norte de Francia, para descansar y tomar clases de e-foil (una tabla eléctrica que se eleva sobre el agua).

Tiphaine y Antoine Lecomte se conocieron hace unos meses en la ciudad costera de Le Touquet, al norte de Francia. El pasado 30 de agosto la pareja blanqueó su relación tras compartir las primeras fotos de su escapada romántica a la ciudad de Ámsterdam
Tiphaine y Antoine Lecomte se conocieron hace unos meses en la ciudad costera de Le Touquet, al norte de Francia. El pasado 30 de agosto la pareja blanqueó su relación tras compartir las primeras fotos de su escapada romántica a la ciudad de Ámsterdam
Además de ser un apasionado por los deportes náuticos, Antoine estudia Administración de Empresas y se dedica de lleno al diseño y desarrollo de equipos para deportes de agua
Además de ser un apasionado por los deportes náuticos, Antoine estudia Administración de Empresas y se dedica de lleno al diseño y desarrollo de equipos para deportes de agua

Allí conoció a su instructor, Antoine, un joven apasionado por el kitesurf, quien el año pasado ganó la medalla de bronce en la competencia internacional Kings and Queens of the Lagoon, en Vietnam. Y el flechazo fue inmediato. Después de vivir su romance en secreto durante semanas, decidieron hacer pública su relación compartiendo en Instagram un video de su última escapada a los Países Bajos. “48 horas en Ámsterdam con mi chica”, escribió Antoine luego de publicar las imágenes de ellos tomados de la mano, recorriendo la ciudad.

Con su ex, el gastroenterólogo Antoine Choteau –padre de sus hijos, Elise y Aurèle–, de quien se separó el año pasado
Con su ex, el gastroenterólogo Antoine Choteau –padre de sus hijos, Elise y Aurèle–, de quien se separó el año pasadoChesnot - Getty Images Europe

Antoine estudia Administración de Empresas en Neoma Business School –una de las mejores escuelas de negocios de Francia– y, en paralelo, trabaja en su marca, Mission Kiteboarding, dedicada al diseño y desarrollo de equipos para deportes náuticos. Desde su círculo íntimo aseguran que la reconocida abogada y escritora y el emprendedor están felices con su relación. “Antoine es un aventurero que no le teme a nada, mientras que Tiphaine se parece mucho a su madre. Escucha a su corazón y no se preocupa por lo que piensen los demás. Sólo le importa la opinión de su familia”, reveló un amigo de la pareja a Gala tras darse a conocer el romance.

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