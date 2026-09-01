Boda en Dinamarca: Los reyes Federico y Mary fueron protagonistas en el casamiento familiar más esperado

El novio, Gregers Carl Preben AhlefeldtLaurvig-Bille, es ahijado de su Majestad
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El pequeño pueblo de Kvaerndrup, en la isla de Fionia, Dinamarca, fue el escenario de una boda que reunió a la aristocracia danesa con sus reyes, Federico X (58) y Mary (54), quienes quisieron acompañar en un día tan especial a Gregers Carl Preben AhlefeldtLaurvig-Bille y Cecilie Juhl. Es que el novio, primogénito del conde Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, es ahijado del Rey. La ceremonia –que pese a la lluvia convocó a más de doscientas personas– tuvo lugar a las dos de la tarde en la iglesia de Kvaerndrup, y fue oficiada por el obispo Mads Davidsen.
Primero llegó el novio, acompañado por su padrino, su primo Georg Vind, y minutos después apareció Cecilie con un vestido de novia inspirado en el que lució Kate Middleton el día de su boda con el príncipe William, y todas las miradas se posaron en ella. Como una princesa de cuento, acompañó el deslumbrante traje con la histórica tiara floral de diamantes de la familia Egeskov, que lució sobre un peinado semirrecogido.
FIESTA EN EL CASTILLO
Convertidos en marido y mujer, los recién casados y sus invitados se trasladaron a uno de los lugares más espectaculares de Dinamarca para festejar: el castillo de Egeskov, situado a tres kilómetros de la iglesia, distancia que Gregers Carl y Cecilie recorrieron en un Mercedes-Benz de 1938 (el lugar, propiedad de la familia Ahlefeldt, permaneció cerrado desde el viernes 21 hasta el domingo 23, para preservar la intimidad de la celebración). No es la primera vez que el castillo es escenario de un festejo nupcial: en 2019 se celebró allí el casamiento de la princesa Alexandra de Sayn-WittgensteinBerleburg, sobrina de la reina Margarita, con el conde Michael, a la que asistieron Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett. Una vez en el castillo, los reyes Federico y Mary –que como muchos invitados destacados se hospedaron allí hasta el domingo cuando, como broche de oro, se ofreció un brunch nupcial– fueron los primeros en felicitar a los novios, seguidos de Nicolás de Monpezat –sobrino del monarca y muy amigo del novio– y Benedikte Thoustrup, su novia desde la adolescencia. La presencia de la joven pareja no pasó inadvertida para nadie, ya que es la primera vez que el hijo del príncipe Joaquín va acompañado de la modelo a una boda de la nobleza.
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