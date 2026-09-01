Boda en Dinamarca: Los reyes Federico y Mary fueron protagonistas en el casamiento familiar más esperado

El pequeño pueblo de Kvaerndrup, en la isla de Fionia, Dinamarca, fue el escenario de una boda que reunió a la aristocracia danesa con sus reyes, Federico X (58) y Mary (54), quienes quisieron acompañar en un día tan especial a Gregers Carl Preben AhlefeldtLaurvig-Bille y Cecilie Juhl. Es que el novio, primogénito del conde Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, es ahijado del Rey. La ceremonia –que pese a la lluvia convocó a más de doscientas personas– tuvo lugar a las dos de la tarde en la iglesia de Kvaerndrup, y fue oficiada por el obispo Mads Davidsen.

Los recién casados abandonan la iglesia de Kvaerndrup en un Mercedes-Benz de 1938

Primero llegó el novio, acompañado por su padrino, su primo Georg Vind, y minutos después apareció Cecilie con un vestido de novia inspirado en el que lució Kate Middleton el día de su boda con el príncipe William, y todas las miradas se posaron en ella. Como una princesa de cuento, acompañó el deslumbrante traje con la histórica tiara floral de diamantes de la familia Egeskov, que lució sobre un peinado semirrecogido.

Para su gran día, Cecilie Juhl vistió un traje espectacular que se destaca por su trabajo de encaje floral sobre una figura encorsetada, con capa también de encaje. La cintura, bien definida, da paso a una falda de satén, cuya estructura cobra movimiento a través de amplios pliegues que desembocan en una imponente cola. Coronó su elección con la tiara floral de diamantes de la familia Egeskov, de la que caía un velo de tul de varios metros

FIESTA EN EL CASTILLO

Convertidos en marido y mujer, los recién casados y sus invitados se trasladaron a uno de los lugares más espectaculares de Dinamarca para festejar: el castillo de Egeskov, situado a tres kilómetros de la iglesia, distancia que Gregers Carl y Cecilie recorrieron en un Mercedes-Benz de 1938 (el lugar, propiedad de la familia Ahlefeldt, permaneció cerrado desde el viernes 21 hasta el domingo 23, para preservar la intimidad de la celebración). No es la primera vez que el castillo es escenario de un festejo nupcial: en 2019 se celebró allí el casamiento de la princesa Alexandra de Sayn-WittgensteinBerleburg, sobrina de la reina Margarita, con el conde Michael, a la que asistieron Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett. Una vez en el castillo, los reyes Federico y Mary –que como muchos invitados destacados se hospedaron allí hasta el domingo cuando, como broche de oro, se ofreció un brunch nupcial– fueron los primeros en felicitar a los novios, seguidos de Nicolás de Monpezat –sobrino del monarca y muy amigo del novio– y Benedikte Thoustrup, su novia desde la adolescencia. La presencia de la joven pareja no pasó inadvertida para nadie, ya que es la primera vez que el hijo del príncipe Joaquín va acompañado de la modelo a una boda de la nobleza.

Nicolás de Monpezat, hijo del príncipe Joaquín y miembro del círculo cercano del novio, con su novia desde hace ocho años, la modelo Benedikte Thoustrup

Radiantes, los soberanos posan para los fotógrafos. Para la ocasión, Mary rescató un vestido de gala en rosa empolvado con estampado floral, de la firma Mikael Aghal, que estrenó en Australia en 2024, y lo complementó con una de las piezas más importantes de su joyero: la tiara en oro y plata, con pequeños rubíes y diamantes, que adquirió en una subasta en 2016, junto con unos pendientes a juego Birgitte Carol Heiberg - Jysk Fynske Medier

Nicolás de Monzepat posa con el novio y uno de sus amigos

La torta de bodas de seis pisos pesó 15 kilogramos