Bodas de oro: Todos los detalles, los looks y las fotos de los festejos por los 50 años de casados de los reyes de Suecia

Los monarcas Carlos Gustavo y Silvia reunieron a sus hijos y nietos para celebrar con conciertos, una cena de gala y una procesión náutica por el canal de Estocolmo
- 2 minutos de lectura'
Este 19 de junio, los reyes de Suecia, Carlos Gustavo y Silvia, cumplen 50 años de casados. Pero los monarcas decidieron adelantar las celebraciones porque ese día, como ellos mismos dijeron, “coincide con el solsticio de verano”, la víspera de la festividad de San Juan, una de las celebraciones más importantes de su país.
Los festejos fueron el sábado 13 en Estocolmo. Los actos comenzaron a las once de la mañana con un solemne Te Deum celebrado en la Capilla Real del Palacio de Estocolmo. Tras la ceremonia religiosa, los Reyes embarcaron en la histórica barcaza real Vasaorden para recorrer el archipiélago urbano de la capital. Los Reyes cruzaron el canal de Estocolmo desde Skeppsbron (frente al Palacio Real) hasta la isla de Djurgården, recordando así la travesía que hicieron hace 50 años cuando se casaron.
El matrimonio real estuvo acompañado por sus tres hijos, la princesa heredera Victoria, el príncipe Carlos Felipe y la princesa Magdalena, escoltados por sus respectivas familias. También asistieron ocho de sus nueve nietos, ya que la gran ausente fue la princesa Estelle (hija de Victoria), que se encuentra en un intercambio de idiomas en el extranjero.
También asistieron representantes de otras monarquías europeas, entre ellos la princesa Takamado de Japón, la princesa Benedicta de Dinamarca, los príncipes Alejandro y Catalina de Serbia junto al heredero Felipe y su mujer Danica, además del príncipe Leopoldo de Baviera y los reyes de Noruega. La jornada alcanzó su punto culminante al caer la tarde con un espectacular concierto de gala en la Ópera Real de Estocolmo. Las celebraciones concluyeron con una cena privada en el Palacio Real de Estocolmo, donde los soberanos compartieron la velada con familiares e invitados muy cercanos.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
Qué se sabe de… La polémica con la hija de David Beckham, la boda de Zendaya con el Hombre Araña y las dos caras de Taylor Swift
Alejandro Fantino. El álbum de sus espectaculares vacaciones en Aruba junto a su mujer Coni Mosqueira y su hijo Beltrán
Florencia Macri. La hermana menor del ex presidente lanzó su carrera como cantante: cómo se llama su banda
- 1
Princesa Amalia. La hija de Máxima lució una de sus tiaras más especiales, de gran significado en su camino como futura reina
- 2
Todas las fotos. Los invitados a la comida benéfica por los 30 años del hogar Albisetti celebrada en el Hipódromo de Palermo
- 3
“Estoy extasiado”. Maxi López posa por primera vez con su mujer, la modelo sueca Daniela Christiansson, y sus cinco hijos
- 4
Evangelina Salazar cumplió 80. La historia de la mujer que dejó todo para formar una familia junto a Palito Ortega