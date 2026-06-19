Bodas de oro: Todos los detalles, los looks y las fotos de los festejos por los 50 años de casados de los reyes de Suecia

Este 19 de junio, los reyes de Suecia, Carlos Gustavo y Silvia, cumplen 50 años de casados. Pero los monarcas decidieron adelantar las celebraciones porque ese día, como ellos mismos dijeron, “coincide con el solsticio de verano”, la víspera de la festividad de San Juan, una de las celebraciones más importantes de su país.

Carlos Gustavo y Silvia arriban al concierto en la Ópera Real de Estocolmo Cordon Press

Los festejos fueron el sábado 13 en Estocolmo. Los actos comenzaron a las once de la mañana con un solemne Te Deum celebrado en la Capilla Real del Palacio de Estocolmo. Tras la ceremonia religiosa, los Reyes embarcaron en la histórica barcaza real Vasaorden para recorrer el archipiélago urbano de la capital. Los Reyes cruzaron el canal de Estocolmo desde Skeppsbron (frente al Palacio Real) hasta la isla de Djurgården, recordando así la travesía que hicieron hace 50 años cuando se casaron.

Los Reyes cruzaron el canal de Estocolmo a bordo de la histórica barcaza real Vasaorden, de 17,88 metros de eslora GettyImages

Carlos Gustavo y Silvia se conocieron en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 y, cuatro años después, el 19 de junio de 1976, se casaron en la Catedral de San Nicolás de Estocolmo

El matrimonio real estuvo acompañado por sus tres hijos, la princesa heredera Victoria, el príncipe Carlos Felipe y la princesa Magdalena, escoltados por sus respectivas familias. También asistieron ocho de sus nueve nietos, ya que la gran ausente fue la princesa Estelle (hija de Victoria), que se encuentra en un intercambio de idiomas en el extranjero.

La princesa heredera Victoria, del brazo de su marido, el príncipe Daniel. La futura reina llevó un vestido salpicado de brillos de Christer Lindarw, al que le sumó pendientes de Engelbert y clutch Gucci Cordon Press

La princesa Magdalena llega con su marido, Chris O’Neill. Reusó un vestido que su madre había llevado en 2005 Cordon Press

El príncipe Carlos Felipe de Suecia junto a su mujer, la princesa Sofía, quien llevó un vestido de inspiración romántica de By Timo, clutch de Maison Pourchet y joyas de Ole Lynggaard Cordon Press

También asistieron representantes de otras monarquías europeas, entre ellos la princesa Takamado de Japón, la princesa Benedicta de Dinamarca, los príncipes Alejandro y Catalina de Serbia junto al heredero Felipe y su mujer Danica, además del príncipe Leopoldo de Baviera y los reyes de Noruega. La jornada alcanzó su punto culminante al caer la tarde con un espectacular concierto de gala en la Ópera Real de Estocolmo. Las celebraciones concluyeron con una cena privada en el Palacio Real de Estocolmo, donde los soberanos compartieron la velada con familiares e invitados muy cercanos.

El rey Harald y la reina Sonia de Noruega, presentes Cordon Press

Los monarcas felices en la pista de baile

Los hijos de los homenajeados, Carlos Felipe, Magdalena y Victoria, en pleno brindis en honor a sus padres

Los reyes de Suecia rodeados de sus hijos, la princesa heredera Victoria, el príncipe Carlos Felipe y la princesa Magdalena, y sus respectivas familias. El posado oficial se realizó delante de uno de los tapices de coronación de la reina Cristina, creado a finales de la década de 1640 en Delft, Holanda Linda Broström - The Royal Cou