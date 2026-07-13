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“De repente me sentí liberada”: Quién es la princesa modelo que ahora también es actriz y protagoniza su primera película

Tiene 22 años, estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de París e hizo un curso en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg

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Es hija de Manuel Filiberto de Saboya y de la intérprete francesa Clotilde Courau
Es hija de Manuel Filiberto de Saboya y de la intérprete francesa Clotilde Courau

Victoria de Saboya está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida. A los 22 años, la hija del príncipe Manuel Filiberto de Saboya interpreta el papel principal de la película Toi + Moi - Seuls Contre Tous, una adaptación de la novela firmada por Emma M. Green que llegará a Prime Video en septiembre. Para presentar este proyecto, Victoria participó en un evento celebrado en el Noti Club de París junto a sus compañeros de elenco, entre ellos, el actor Lucas Barski. Canchera y sonriente, la princesa mostró la ilusión de quien ve recompensados años de preparación y constancia. La película narra la historia de amor entre Alma Lancaster y Vadim Arcadi, dos estudiantes universitarios con personalidades, orígenes y formas de ver la vida completamente opuestas.

Una escena del film "Toi + Moi - Seuls Contre Tous", donde es protagonista junto al actor Lucas Barski
Una escena del film "Toi + Moi - Seuls Contre Tous", donde es protagonista junto al actor Lucas Barski
Victoria con sus padres, el príncipe Manuel Filiberto de Saboya y la actriz Clotilde Courau, y su hermana menor Luisa
Victoria con sus padres, el príncipe Manuel Filiberto de Saboya y la actriz Clotilde Courau, y su hermana menor Luisa

Para la heredera del extinto trono italiano este es su primer proyecto importante, después de haber participado en un cortometraje y en la miniserie de suspenso La Mère et l’Assassin. Nacida en Suiza, la princesa de Carignano y marquesa de Ivrea se crio entre Montecarlo, Francia e Italia, se formó en Ciencias Políticas e Historia del Arte, estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de París e hizo un curso en Nueva York en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg. Pero la pasión de Victoria por el mundo de la actuación tiene además un referente muy cercano: su madre, la reconocida actriz francesa Clotilde Courau. Durante años, la comparación con ella llegó a intimidarla, pero su apoyo fue fundamental para que la princesa se lanzara definitivamente a la interpretación. “De repente me sentí comprendida, viva y liberada”, dijo al hablar de su vida como actriz.

En París, para la promoción de su primera película, la princesa optó por un look de inspiración rockera, con pantalones y chaqueta de cuero y una remera de los Rolling Stone. “Quiero hacer teatro, arte. Las tiaras y los vestidos largos y brillantes de princesa... eso no va conmigo”, dijo Victoria en un reportaje reciente
En París, para la promoción de su primera película, la princesa optó por un look de inspiración rockera, con pantalones y chaqueta de cuero y una remera de los Rolling Stone. “Quiero hacer teatro, arte. Las tiaras y los vestidos largos y brillantes de princesa... eso no va conmigo”, dijo Victoria en un reportaje recienteGetty Images - Corbis Entertainment
Fabulosa en su faceta de modelo sobre la pasarela de Pucci, en agosto del año pasado
Fabulosa en su faceta de modelo sobre la pasarela de Pucci, en agosto del año pasado
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