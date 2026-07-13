“De repente me sentí liberada”: Quién es la princesa modelo que ahora también es actriz y protagoniza su primera película

Victoria de Saboya está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida. A los 22 años, la hija del príncipe Manuel Filiberto de Saboya interpreta el papel principal de la película Toi + Moi - Seuls Contre Tous, una adaptación de la novela firmada por Emma M. Green que llegará a Prime Video en septiembre. Para presentar este proyecto, Victoria participó en un evento celebrado en el Noti Club de París junto a sus compañeros de elenco, entre ellos, el actor Lucas Barski. Canchera y sonriente, la princesa mostró la ilusión de quien ve recompensados años de preparación y constancia. La película narra la historia de amor entre Alma Lancaster y Vadim Arcadi, dos estudiantes universitarios con personalidades, orígenes y formas de ver la vida completamente opuestas.

Una escena del film "Toi + Moi - Seuls Contre Tous", donde es protagonista junto al actor Lucas Barski

Victoria con sus padres, el príncipe Manuel Filiberto de Saboya y la actriz Clotilde Courau, y su hermana menor Luisa

Para la heredera del extinto trono italiano este es su primer proyecto importante, después de haber participado en un cortometraje y en la miniserie de suspenso La Mère et l’Assassin. Nacida en Suiza, la princesa de Carignano y marquesa de Ivrea se crio entre Montecarlo, Francia e Italia, se formó en Ciencias Políticas e Historia del Arte, estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de París e hizo un curso en Nueva York en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg. Pero la pasión de Victoria por el mundo de la actuación tiene además un referente muy cercano: su madre, la reconocida actriz francesa Clotilde Courau. Durante años, la comparación con ella llegó a intimidarla, pero su apoyo fue fundamental para que la princesa se lanzara definitivamente a la interpretación. “De repente me sentí comprendida, viva y liberada”, dijo al hablar de su vida como actriz.

En París, para la promoción de su primera película, la princesa optó por un look de inspiración rockera, con pantalones y chaqueta de cuero y una remera de los Rolling Stone. “Quiero hacer teatro, arte. Las tiaras y los vestidos largos y brillantes de princesa... eso no va conmigo”, dijo Victoria en un reportaje reciente Getty Images - Corbis Entertainment