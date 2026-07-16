Escotes y transparencias: Jennifer Lopez y su hermana Lynda conquistaron París con sus looks de infarto

No hay nada más divertido que disfrutar con tu hermana de unos días en París, y mucho más, si es durante la Semana de la Moda. Eso debe haber pensado Jennifer Lopez (56) cuando invitó a su hermana Lynda (55) a sumarse a un trip fashion por la capital francesa.

Durante su primer día en la Ciudad Luz, Jennifer lució una chaqueta con plumas de la colección otoño-invierno 2026 de Michael Kors, bermudas amplias, tacos Giuseppe Zanotti, bolso Chanel y anteojos de sol Tom Ford. Su hermana optó por un conjunto de tres piezas y cartera a tono

Para la fiesta de Chopard, la cantante apostó por un strapless ceñido de la colección otoño-invierno 2026 de David Koma. Por su parte, Lynda llevó un vestido de inspiración lencera

JLo con short paper bag, blusa boho de Zimmerman, stilettos transparentes, anteojos de sol con pedrería Jimmy Choo y una diadema. En tanto, la periodista llevó top blanco, pantalones anchos de tiro alto y cartera de rafia de Simon Miller getty Images - GC Images

La cantante y la periodista se dieron cita en la Ciudad Luz para asistir a algunos desfiles de la Paris Fashion Week. Además, JLo disfrutó de una animada velada en el restaurante italiano Siena y se animó a desafiar a la mala suerte soplando por adelantado las velitas por su cumpleaños número 57 (es el 24 de julio) donde se la vio bailando junto a sus amigos.

Jennifer aprovechó su estadía en París y celebró por adelantado su cumpleaños 57. Para la cita, eligió un strapless de encaje firmado por Tamara Ralph, al que le sumó una maxigargantilla y pendientes de brillantes. Lynda lució fabulosa con un vestido con sensuales cut-outs

A la salida del restaurante L’Avenue, la cantante y actriz impactó con un vanguardista conjunto de Chloé. En tanto, su hermana, llevó un traje de saco cruzado y pantalón en versión XL getty Images - GC Images

En la front row del desfile de Zuhair Murad, Jennifer lució una chaqueta estilo peplum bordada con cristales y un gran lazo negro, de la colección primavera 2025 del diseñador libanés. Lynda, por su parte, vistió un strapless negro con brillos. Ambas llevaron anteojos de sol

Las Lopez en el show de Celia Kritharioti. La estrella de Hollywood causó sensación con un diseño transparente, de escote pronunciado y brillos aplicados, al que le sumó una chaqueta de plumas. Su hermana eligió un vestido con falda transparente sobre un forro rosa y blanco, con brillos en el escote getty Images - Getty Images Europe