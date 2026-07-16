Escotes y transparencias: Jennifer Lopez y su hermana Lynda conquistaron París con sus looks de infarto

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La cantante y la periodista no pasaron desapercibidas en la Semana de la Moda
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No hay nada más divertido que disfrutar con tu hermana de unos días en París, y mucho más, si es durante la Semana de la Moda. Eso debe haber pensado Jennifer Lopez (56) cuando invitó a su hermana Lynda (55) a sumarse a un trip fashion por la capital francesa.
La cantante y la periodista se dieron cita en la Ciudad Luz para asistir a algunos desfiles de la Paris Fashion Week. Además, JLo disfrutó de una animada velada en el restaurante italiano Siena y se animó a desafiar a la mala suerte soplando por adelantado las velitas por su cumpleaños número 57 (es el 24 de julio) donde se la vio bailando junto a sus amigos.
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