Realeza: la bicicleteada de la reina Máxima, las fotos más románticas de la princesa Kate y el profundo dolor de sheikha Moza

Entre paseos, gestos de amor y momentos de profunda emoción, las royals vuelven a ser noticia
- 5 minutos de lectura'
REINA MÁXIMA AHORA SORPRENDE PEDALEANDO POR ÁMSTERDAM
Máxima volvió a demostrar por qué es una de las reinas consortes más admiradas tanto por sus actitudes como por su estilo fashionista. La monarca participó de una jornada de trabajo en Ámsterdam Zuidoost, donde recorrió distintos barrios que integran el programa “Barrio Libre de Deudas”, una iniciativa orientada a prevenir problemas financieros y acompañar a las familias que atraviesan situaciones de endeudamiento. Para la ocasión, eligió un vestido estampado de inspiración bohemia.
Fiel a su sello elegante, no renunció a los tacos y sorprendió al subirse a una bicicleta para recorrer la zona, una imagen tan llamativa como cercana. La prenda (de Zimmermann) ya había sido estrenada un año antes (el 30 de junio de 2025) durante la tradicional sesión de fotos de verano de la familia real en los jardines del Palacio Huis ten Bosch, en La Haya. El resultado fue un look fresco, elegante y práctico, ideal para una agenda de verano al aire libre. Las imágenes recorrieron rápidamente las redes y reflejaron todo tipo de elogios.
PRÍNCIPES DE GALES REVELAN SU COSTADO MÁS ROMÁNTICO EN UN PARTIDO BENÉFICO
Con un vestido de estampa vichy que en segundos se volvió viral, Kate, la princesa de Gales, dio cátedra de elegancia relajada en el Guards Polo Club, en Windsor, adonde llegó para acompañar a su marido, el príncipe William, que jugó la Royal Charity Polo Cup. La jornada marcó la decimoquinta participación del heredero del trono en este evento solidario que cada vez es más relevante en su agenda, ya que lo recaudado se destina a distintas organizaciones benéficas que apoyan los príncipes de Gales, entre ellas Wales Air Ambulance, Shout y Evelina London Children’s Hospital.
Para Kate, además, fue su vuelta a este evento después de dos años enfocada en su tratamiento y recuperación del cáncer. Durante la jornada, el matrimonio dejó varias postales para el recuerdo, donde los besos en la mejilla, las miradas cómplices y los abrazos estuvieron presentes.
EL “EMIR PADRE” DE CATAR MURIÓ A LOS 74 AÑOS
Catar despidió a una de las figuras más trascendentales de su historia reciente. El jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, emir del país entre 1995 y 2013 y considerado el gran impulsor de la transformación económica, política y social del emirato, murió el 12 de julio a los 74 años. Su muerte provocó una profunda conmoción nacional y una oleada de condolencias procedentes de todo el mundo. Como señal de duelo, las autoridades decretaron cuatro días de luto nacional, con suspensión de actividades en organismos públicos y banderas a media asta.
El doloroso adiós del Emir Tamim
La ceremonia siguió la tradición islámica. Primero, el lavado ritual del cuerpo, donde el muerto es limpiado por familiares o personas designadas. Después, el amortajamiento (el cuerpo se envuelve en una tela blanca, sin ataúd). El siguiente paso, la oración fúnebre, que se celebró en la mezquita Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab de Doha (allí los asistentes rezan de pie).
Luego, la ceremonia funeraria, donde pudo verse al actual emir, Tamim bin Hamad Al Thani, cargando el cuerpo de su padre durante la procesión. Con gesto serio y abatido, el soberano participó personalmente en los rituales de despedida, encabezando el cortejo. Por último, el entierro: el ex emir descansa en una tumba en el cementerio de Lusail (a 15 kilómetros del centro de Doha). Al día siguiente, el emir Tamim recibió en el Palacio de Lusail a representantes del Estado y a numerosos ciudadanos que acudieron a expresarle sus condolencias por la pérdida de su padre.
La despedida más emotiva
Si las imágenes del actual emir conmovieron al país, las palabras de la jequesa Moza bint Nasser, segunda mujer de Hamad bin Khalifa (tiene tres mujeres y 24 hijos) y madre del actual soberano, emocionaron a millones de personas. La influyente jequesa despidió al hombre que fuera su marido durante casi 50 años con solemnes palabras en sus redes sociales. “Me entristece profundamente el fallecimiento del histórico líder de Catar, su alteza el emir padre, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, que Dios lo tenga en su misericordia y le conceda la paz eterna. En un momento de humilde aceptación de la voluntad del Todopoderoso y de su designio sobre el destino de los hombres, el ilustre fallecido asciende a una posición eterna como el artífice del Catar moderno y el forjador de sus mayores logros. Con el corazón roto, ruego a Dios, glorificado y exaltado sea, que lo cubra con su infinita misericordia y le conceda un lugar en los más amplios jardines del paraíso. A Dios pertenecemos y a él hemos de regresar”.
El hombre que transformó Catar
Nacido en 1952 y formado militarmente en la prestigiosa academia británica de Sandhurst, Hamad bin Khalifa Al Thani asumió el poder en 1995. Durante sus dieciocho años de reinado convirtió un pequeño Estado del Golfo en una potencia energética y diplomática con influencia global. Bajo su liderazgo, Catar aprovechó sus enormes reservas de gas natural para convertirse en uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural licuado. Entre los principales hitos de su reinado también figuran el lanzamiento de la cadena televisiva Al Jazeera en 1996 y la financiación de numerosos proyectos de infraestructura y ayuda internacional, especialmente en Gaza y otros territorios de la región. En junio de 2013, Hamad bin Khalifa –su fortuna personal se estima en 2000 millones de dólares– sorprendió al mundo al anunciar voluntariamente su retirada del poder en favor de su hijo Tamim. Desde entonces adoptó un perfil mucho más discreto y pasó a ser conocido como el “emir padre”, apareciendo solamente en ocasiones puntuales.
- 1
- 2
Una supermodelo de los 90 se casó acompañada de sus tres hijos tras 25 años en pareja
- 3
Escotes y transparencias: Jennifer Lopez y su hermana Lynda conquistaron París con sus looks de infarto
- 4
Posa en su piso de Recoleta. Nació en Irán, es conocida en Hollywood, pero eligió vivir en Buenos Aires porque se enamoró de la ciudad