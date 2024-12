Camilo y Evaluna Montaner. Hablan de cómo los cambió la llegada de sus hijas y revelan cómo es Ricardo Montaner como abuelo

Basta con hablar unos minutos con ellos para percibir enseguida la complicidad que hay entre los dos. Juntos desde hace nueve años –casados desde hace cuatro–, Camilo Echeverry (30) y Evaluna Montaner (27) mantienen intacta la química y el humor que los une desde el primer día. “Es muy divertida nuestra vida juntos, incluso cuando compartimos días de trabajo la pasamos muy bien. Camilo de verdad es mi mejor amigo”, cuenta entusiasmada la hija de Ricardo Montaner (67), quien luego de dar el “sí, quiero” al músico colombiano en 2020, formó una familia con la llegada de sus pequeñas Índigo (2) y Amaranto, de tres meses.

“A mí me pasa que aún hoy me despierto y no puedo creer que soy mamá, todavía no me siento adulta”, confiesa la hija de Ricardo Montaner.

Por estos días, la pareja promociona la segunda temporada de la docuserie Los Montaner, el ciclo que sigue de cerca la vida del famoso cantante de “Castillo azul” junto a su mujer, Marlene Rodríguez (60), sus tres hijos Ricky (34), Mau (31) y Evaluna y las familias que ellos formaron a su vez.

–El ciclo muestra cómo la paternidad cambió la mirada que tienen del mundo. ¿Qué otras cosas descubrieron con el nacimiento de sus hijas?

Evaluna: A mí me pasa que aún hoy me despierto y no puedo creer que soy mamá, todavía no me siento adulta. [Se ríe]. A veces me da la sensación de que con Camilo nos movemos como si supiéramos lo que estamos haciendo, pero en realidad no sabemos nada. En mi caso, la vulnerabilidad está muy presente. Por ejemplo, yo antes quería saltar de paracaídas y ahora ni lo pienso.

Camilo y Evaluna se conocieron en 2014 y al año siguiente se animaron a apostar al amor. El 8 de febrero de 2020, tras cinco años de relación se casaron en una romántica boda en Miami.

Camilo: Yo estoy tratando de tener una vida con menos cosas, con menos carga, para ir más lento. Incluso en mis momentos de creatividad busco moverme más despacio. Eso en parte nos lo enseñó nuestra hija Índigo: puede estar varios minutos sólo mirando una flor, conectada con las cosas más simples de la vida.

–Me imagino que la música está muy presente en su casa…

Evaluna: ¡Claro! Aunque la que más baila y canta es Indi. Camilo también, de hecho es el que siempre quiere despertarla de la siesta porque le gusta cantarle.

Camilo: Sí, me gusta escuchar con ella música llanera. Ahora también está a full con la cumbia y baila no sabés cómo… Es increíble.

El pasado 1 de agosto anunciaron en sus redes sociales el nacimiento de su segunda hija Amaranto con esta tierna postal.

–¿Cómo es Ricardo como abuelo?

Evaluna: Es muy buen abuelo, muy entregado. No importa todos los compromisos o actividades que tenga, mi papá sí o sí ve a las chicas todos los días y viene a darles un beso.

–¿Qué te gustaría transmitirles a tus hijas?

Camilo: Desde que nacieron mis hijas tengo una relación nueva con la gratitud y me gustaría que ellas aprendieran a valorar todo lo que las rodea. Deseo que mis hijas tengan un corazón agradecido, porque es la manera más chévere y linda de vivir la vida.•

