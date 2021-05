Cecilia Bolocco. “Me dijeron que a mi hijo Máximo le quedaban dos años de vida”

El 19 de mayo, el día de su cumpleaños número 56, Cecilia Bolocco se puso delante de una cámara para dar una de sus entrevistas más divertidas. Comenzó hablando de su colección de ropa, su perfume y su historia de amor con Pepo Daire… Pero la entrevista dio un giro de 180 grados y se convirtió, sin duda, en una de las más sensibles de su carrera cuando le preguntaron sobre su hijo Máximo Menem (17) y los difíciles momentos que tuvieron que atravesar hasta su recuperación. “A pesar del dolor, las angustias y las grandes pruebas que llegan en la vida, uno tiene que encontrar un espacio para sonreír. Uno no puede enfrentarse a esas pruebas acabado, desolado…”, comenzó diciendo Bolocco a los periodistas Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez, conductores del programa Íntimos. “Atravesamos una enfermedad tan catastrófica, con un diagnóstico tan espeluznante –me dijeron que le quedaban dos años de vida– y, aun así, nosotros encontramos nuestros momentos para sonreír”, aseguró.

Feliz junto a su hijo Máximo. “Cuando te dan el diagnóstico de tu hijo, el corazón parece que va a estallarte porque es todo tan delicado, todo muy espantoso”, aseguró Cecilia al recordar el momento en que se enteró que su heredero padecía cáncer en el sistema nervioso central, en 2018.

Frente a la pregunta de Nacho Guitiérrez sobre dónde hallaban esas risas en un momento tan duro, Cecilia respondió: “Nunca dejamos de jugar. Cuando finalmente llegamos al hospital St. Jude (Memphis), yo me había quebrado el pie izquierdo, estaba con la bota (…) Como el hospital era muy grande y había que trasladarse de un lugar para otro, Máximo me ‘obligó’ a sentarme en una silla de ruedas y, ¿saben lo que hacía? Me hacía chocar contra las paredes y las puertas. [Se ríe]. Entonces cuando él estuvo muy, muy mal y necesitó la silla de ruedas, yo le hacía lo mismo a él. Nos reíamos a carcajadas, la gente nos miraba como si estuviéramos locos y nosotros estábamos jugando”.

En otra parte de la entrevista, la ex Miss Universo comentó que este “es un cumpleaños verdaderamente diferente”. Hace dos años, para esta misma fecha, Máximo estaba internado en Estados Unidos y en 2020, Cecilia celebró sus 55 en pleno confinamiento por la pandemia. Cuando faltaban unos pocos minutos para el final de la entrevista con E! Online Latino, Cecilia volvió referirse a la enfermedad de su hijo, pero esta vez con buenas noticias como directora de la Fundación CARE y la Fundación Nuestros Hijos. “Esto es la razón de mi vida en este momento, donde va toda mi energía. Después de la experiencia que viví con Máximo –que nos costó mucho llegar al lugar indicado y que pudiera acceder al tratamiento necesario aun teniendo los recursos–, cuando regresamos a Chile, volví con una gratitud tan grande que me dije: ‘Tengo que trabajar para que todos los niños chilenos y, por qué no todos los de América Latina, puedan acceder al mejor tratamiento y a la mejor tecnología. No puede ser que los niños que tengan cáncer en el sistema nervioso central, como tuvo mi hijo, corran con el riesgo de quedar con tremendas secuelas. Esa tecnología existe y hay que traerla (…)’. Ahora estamos a punto de firmar muchos acuerdos, entre ellos con el Ministerio de Salud, para que Chile sea el primer país sudamericano donde podamos contar con el tratamiento de protones. Estoy tan feliz, le ha dado un nuevo sentido a mi vida. Esta enfermedad que atacó a mi hijo y que nos puso frente a un abismo terminó siendo una gran bendición porque me puse a trabajar para que los padres tengan la tranquilidad de que están en el camino correcto y que sus hijos se pueden tratar con la mejor tecnología y los mejores protocolos”, resumió.

Abril de 2020. Como directora de la Fundación Nuestros Hijos, Bolocco participa de un taller de bordado para madres de paciente con cáncer infantil

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana. Gabriel Machado

