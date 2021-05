Charlotte Casiraghi. Tras los pasos de su tía, la princesa Estefanía, debutó como cantante

La diseñadora Virginie Viard subió a la pasarela lo nuevo de Chanel, una colección crucero con la que nos trasladó a la Provenza francesa, donde combinó el característico romanticismo de esta región con toques más roqueros. Inspirándose en el artista Jean Cocteau y, como no podía ser de otra manera, en la creadora y eterna musa de la maison, Gabrielle Chanel, presentó más de 60 looks en los que siguen muy presentes los emblemas de la firma –chaquetas de tweed, perlas o el binomio black&white–, pero con algunos toques punk. Y nadie mejor para reflejar esa simbiosis que Charlotte Casiraghi (34), “la princesa filósofa”, que además de ejercer su rol de embajadora, esta vez se probó como cantante. La hija de Carolina de Mónaco, que compartió escenario con el músico Sébastien Tellier, no es el primer integrante de la familia Grimaldi que coquetea con el mundo musical. Su tía, la princesa Estefanía, tuvo una breve pero exitosa carrera como cantante de pop e incluso llegó a cantar a dúo con Michael Jackson. En el caso de Charlotte, esto parece ser más bien un hecho anecdótico.

Además de Charlotte, actuaron Vanessa Paradis, la cantante Juliette Armanet y la artista belga Angèle Chanel

La princesa Estefanía de Mónaco sobre el escenario, en marzo de 1991, en Francia. Getty Images

