Cindy Crawford: las emotivas palabras que le dedicó a su hijo Presley dos meses y medio antes de su sorpresiva muerte

Heredero de una familia famosa y desde chico figura del mundo de la moda, Presley Walker Gerber –el hijo mayor de la top model de los noventa Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber– murió a los 27 años. La noticia, que se conoció el 21 de septiembre, conmocionó al mundo. En los últimos años había decidido contar su proceso de recuperación de sus adicciones y las experiencias que marcaron su vida en el camino por superar problemas de salud mental.

En enero de este año, Presley Gerber posa en la avant-première mundial de Infinite Icon: A Visual Memoir en Los Ángeles GettyImages

“Es un trabajo las 24 horas, los siete días de la semana”, había dicho en 2023 durante su participación en el podcast Studio 22. Y en sus redes sociales abordaba sin filtros cuestiones vinculadas al consumo de alcohol, de drogas y de salud mental. Según trascendió, el 20 de septiembre ingresó al exclusivo centro de rehabilitación Resolutions Living, en Santa Mónica, donde murió horas después a causa de una aparente sobredosis. Las circunstancias de su muerte continúan bajo investigación.

El empresario Rande Gerber y la supermodelo Cindy Crawford disfrutan de un paseo en barco junto a sus hijos, Presley y Kaia, en abril de 2025

Nacido en California el 2 de julio de 1999, Presley siguió desde muy joven los pasos de su famosa madre. Debutó en las pasarelas a los 16 años y trabajó para prestigiosas firmas internacionales como Burberry, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren. Sus dificultades comenzaron durante la adolescencia y, en 2019, cuando aún no había cumplido 20 años, fue detenido por conducir alcoholizado.

Cindy y Rande junto a su hijo, entonces un niño, durante una gala benéfica de la Entertainment Industry Foundation celebrada en Los Ángeles en 2002 GettyImages

Lejos de esconder esa realidad, eligió convertir sus redes en un espacio de reflexión y acompañamiento: allí compartía sin eufemismos sus avances, sus recaídas y los desafíos cotidianos de la recuperación. Su proyecto más personal fue Mental Health Mondays (Lunes de Salud Mental), una serie de videos en los que hablaba sobre adicciones, depresión y bienestar emocional para ayudar a quienes atravesaban situaciones similares.

En 2017, Presley se lució sobre la pasarela durante la presentación de la colección masculina Primavera/Verano 2018 en Hollywood GettyImages

Apenas se conoció la noticia de su muerte, el representante de Cindy Crawford emitió un breve comunicado en nombre de la familia: “Pedimos privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”. También numerosas figuras cercanas compartieron sus condolencias y recuerdos del joven, entre ellas Paris Hilton, Brooklyn Beckham y Brody Jenner.

Presley celebra su cumpleaños en Canadá, en julio de 2025

Su hermana menor, la modelo y actriz Kaia Gerber (25), también habló públicamente sobre la situación de Presley. En una entrevista con Vogue publicada en agosto, se refirió al impacto de las adicciones en toda la familia: “Lucha desde hace una década contra la adicción a las drogas. Cuando algo así sucede en una familia, afecta a todos por igual. Creo que por eso también empecé a considerarme una persona fácil de complacer y nunca quise pedir ayuda”, expresó.

Cindy Crawford y Rande Gerber posan junto a sus hijos, Kaia y Presley, durante unas vacaciones familiares en las playas de México, en 2011 GettyImages

En una de sus últimas publicaciones de Instagram, Presley reveló que se encontraba en Cancún realizando un tratamiento con ibogaína, una sustancia utilizada por algunos pacientes para tratar adicciones, depresión y ansiedad que es ilegal en Estados Unidos. “Mis mantras son: ‘ámate a vos mismo’ y ‘esta tiene que ser la última vez por esta razón’. Estaba totalmente aterrorizado. Soltar el control no me resultó nada fácil, pero confié en que había algo más grande que yo guiando el proceso”, escribió en marzo.

Rande, Kaia, Presley y Cindy, reunidos en la exclusiva Casamigos Halloween Party, una de las celebraciones más convocantes de Hollywood, realizada en octubre de 2022 en Beverly Hills GettyImages

La publicación recibió el apoyo de su familia. “¡Eres un guerrero! ¡Atravesaste el fuego para encontrarte a ti mismo! ¡Qué orgullosa estoy!”, comentó Crawford. Kaia también celebró ese paso: “Ese es mi hermano, estoy muy orgullosa”. Su padre, por su parte, le escribió: “Estoy muy orgulloso de ti y de tu valentía. Enfrentar las dificultades requiere mucha fuerza. Te amo”. Presley respondió con afecto a cada uno de ellos, en una muestra del estrecho vínculo familiar que lo acompañó durante años en su búsqueda de recuperación.

Cindy Crawford y Presley, en una postal vintage que la supermodelo compartió para celebrar el último cumpleaños de su hijo, el 2 de julio

Unos meses después, más precisamente el 2 de julio, cuando Presley cumplió 27 años, su madre volvió a dejar en claro la admiración que tenía por su hijo y le dedicó unas emotivas palabras -las últimas que hizo públicas a través de su Instagram-: “¡Feliz cumpleaños, Presley! Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido, pero siempre te veré como mi pequeño. ¡Te quiero!“, escribió.

Rande, Cindy, Kaia y Presley brillaron en la alfombra roja de los Fashion Awards, celebrados en el Royal Albert Hall de Londres en 2018 GettyImages