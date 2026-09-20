Qué se sabe de... Lucía Celasco y Guille Valdés deslumbran en la noche porteña. Y la bitácora de un viajero incansable

Desde un evento de moda con sello joven a una gala solidaria el Alvear pasando por una travesía por los países bálticos, acá te mostramos los mejores momentos de la semana
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PRIMERA FILA FAMILIAR
Con la excusa de presentar su nueva colección, Lovely Denim planeó un gran evento para la noche del 10 en Costa Brava y combinó moda, performance (de Club 69) y fiesta. Y, para lograrlo, la marca convocó a varias caras de la nueva generación, como Taína Gravier, Aurora Figueras, Sofía Sola, India Ortega, Helena Otamendi, Asia Brito, Paloma Ordiozola y Lola Latorre, entre otras.
Además, estuvo Lucía Celasco –fue sola, sin su novio, Nicolás Figal, jugador de Boca Juniors–, quien durante varias temporadas fue modelo de la firma de su tía, Mariana Toledano (hermana de Eduardo Celasco) y continúa siendo su inspiración: vestida con un look total blue, la nieta de Susana disfrutó de la propuesta junto a su hermano, Manuel Celasco, quien sí estuvo acompañado por su amor, Constanza Sabra.
ESPÍRITU VIAJERO
Después de haber conocido el año pasado los países nórdicos, a Mario Massaccessi (59) le quedaban pendientes los países bálticos. Así que este año no lo pensó dos veces: armó las valijas y voló rumbo a Estonia, Letonia y Lituania, siempre empujado por su curiosidad e interés por conocer otras culturas.
“La sorpresa del viaje fue Estonia, que es el más más digitalizado del mundo: el 99 por ciento de la nación funciona online y está libre de burocracia. Lituania sigue siendo un estandarte de libertad, porque fue el primero en independizarse de Rusia hace treinta y cinco años y tuvo una reconstrucción sorprendente. Y Estonia, en cambio, es el más urbano de los tres, el más vibrante, con un pulso diario realmente interesante”, le contó el periodista a ¡HOLA! Argentina sobre su experiencia viajera.
NOCHE AZUL
En el Alvear Palace Hotel y con la conducción de Mariana Fabbiani y Guillermo Lobo, Fundación GEDyT realizó la sexta edición de Noche Azul, la gala de recaudación de fondos para la detección y prevención del cáncer colorrectal. Su presidente, Luis Caro, destacó la importancia del diagnóstico temprano y anunció el impulso de una política para llevar adelante campañas de detección y prevención a nivel nacional. La noche incluyó shows de Juan Carlos Baglietto, Julia Zenko y Patricia Sosa, además de subastas solidarias de camisetas de fútbol y obras de arte.
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