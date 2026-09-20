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LA NACION

Qué se sabe de... Lucía Celasco y Guille Valdés deslumbran en la noche porteña. Y la bitácora de un viajero incansable

Desde un evento de moda con sello joven a una gala solidaria el Alvear pasando por una travesía por los países bálticos, acá te mostramos los mejores momentos de la semana

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Lucía Celasco y Guillermina Valdés
Lucía Celasco y Guillermina Valdés

PRIMERA FILA FAMILIAR

Con la excusa de presentar su nueva colección, Lovely Denim planeó un gran evento para la noche del 10 en Costa Brava y combinó moda, performance (de Club 69) y fiesta. Y, para lograrlo, la marca convocó a varias caras de la nueva generación, como Taína Gravier, Aurora Figueras, Sofía Sola, India Ortega, Helena Otamendi, Asia Brito, Paloma Ordiozola y Lola Latorre, entre otras.

Lucía Celasco, con minishorts, chaqueta de denim estilo Napoleón y musculosa de lentejuelas
Lucía Celasco, con minishorts, chaqueta de denim estilo Napoleón y musculosa de lentejuelas
La modelo y cantante Helena Otamendi, hija de Geraldine Neumann, también estuvo entre los invitados
La modelo y cantante Helena Otamendi, hija de Geraldine Neumann, también estuvo entre los invitados

Además, estuvo Lucía Celasco –fue sola, sin su novio, Nicolás Figal, jugador de Boca Juniors–, quien durante varias temporadas fue modelo de la firma de su tía, Mariana Toledano (hermana de Eduardo Celasco) y continúa siendo su inspiración: vestida con un look total blue, la nieta de Susana disfrutó de la propuesta junto a su hermano, Manuel Celasco, quien sí estuvo acompañado por su amor, Constanza Sabra.

Manuel Celasco estuvo acompañado por su novia, Constanza Sabra
Manuel Celasco estuvo acompañado por su novia, Constanza Sabra

ESPÍRITU VIAJERO

Después de haber conocido el año pasado los países nórdicos, a Mario Massaccessi (59) le quedaban pendientes los países bálticos. Así que este año no lo pensó dos veces: armó las valijas y voló rumbo a Estonia, Letonia y Lituania, siempre empujado por su curiosidad e interés por conocer otras culturas.

El periodista y conductor posa feliz en el casco viejo de Vilna, capital de Lituania, sobre la calle que bordea el fuerte antiguo de la ciudad
El periodista y conductor posa feliz en el casco viejo de Vilna, capital de Lituania, sobre la calle que bordea el fuerte antiguo de la ciudad
Una escultura a cielo abierto en Tallin, capital de Estonia
Una escultura a cielo abierto en Tallin, capital de Estonia

“La sorpresa del viaje fue Estonia, que es el más más digitalizado del mundo: el 99 por ciento de la nación funciona online y está libre de burocracia. Lituania sigue siendo un estandarte de libertad, porque fue el primero en independizarse de Rusia hace treinta y cinco años y tuvo una reconstrucción sorprendente. Y Estonia, en cambio, es el más urbano de los tres, el más vibrante, con un pulso diario realmente interesante”, le contó el periodista a ¡HOLA! Argentina sobre su experiencia viajera.

Durante su recorrido por el Palacio Kadriorg, también en Estonia, se animó a jugar con un cuadro del tiempo de los zares que fue encargado por Pedro el Grande para su mujer, Catalina
Durante su recorrido por el Palacio Kadriorg, también en Estonia, se animó a jugar con un cuadro del tiempo de los zares que fue encargado por Pedro el Grande para su mujer, Catalina

NOCHE AZUL

En el Alvear Palace Hotel y con la conducción de Mariana Fabbiani y Guillermo Lobo, Fundación GEDyT realizó la sexta edición de Noche Azul, la gala de recaudación de fondos para la detección y prevención del cáncer colorrectal. Su presidente, Luis Caro, destacó la importancia del diagnóstico temprano y anunció el impulso de una política para llevar adelante campañas de detección y prevención a nivel nacional. La noche incluyó shows de Juan Carlos Baglietto, Julia Zenko y Patricia Sosa, además de subastas solidarias de camisetas de fútbol y obras de arte.

Guillermina Valdés
Guillermina Valdés
Mariana Fabbiani
Mariana Fabbiani
Claudio Rigoli y Elisa Comparin
Claudio Rigoli y Elisa Comparin
Santiago Slapak, Flor Torrente, Luis Caro, Araceli González y Fabián Mazzei
Santiago Slapak, Flor Torrente, Luis Caro, Araceli González y Fabián Mazzei
Evelyn Botto, Carmen Barbieri y Federico Bal
Evelyn Botto, Carmen Barbieri y Federico Bal
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaGettyImages
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