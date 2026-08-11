Como nunca la vimos. El sorprendente look sauvage de una futura reina en sus últimos días de vacaciones

Con el sol cayendo sobre los jardines del Palacio de Marivent –cuyo nombre en catalán significa ‘mar y viento’–, la residencia de verano de la familia real española en Palma de Mallorca volvió a convertirse en el escenario de una de las citas más esperadas de la temporada. Los reyes Felipe VI y Letizia encabezaron la tradicional recepción que cada año reúne a autoridades locales y destacadas figuras de la política, la cultura y la sociedad balear.

Leonor (con set de top y falda larga tie-dye de Thinking Mu, sandalias Sezane) y Sofía (llevó un vestido con escote cruzado y en degradé de Momoni, cinturón finito de metal de Zara y sandalias Pedro García) se mostraron muy cariñosas con su abuela Carlos Alvarez

La reina emérita sumó accesorios muy personales: el reloj de bolsillo de su hermana, la princesa Irene de Grecia, que murió en enero pasado, y un miniventilador de mano, que tiene en varios colores, y a veces se lo cuelga como collar Getty Images

La Reina apostó por el color blanco: un vestido de largo midi y silueta evasé con sutiles transparencias de Sybilla Carlos Alvarez

Acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes participaron por segundo año consecutivo en el acto, y también por la reina emérita Sofía, recibieron uno a uno a los más de seiscientos invitados que cumplieron con el tradicional besamanos antes de disfrutar de un cóctel al aire libre.

El Palacio de Marivent está ubicado en la Cala Major, en Palma de Mallorca, y es la residencia de verano de la familia real española desde los años 70. Su nombre en catalán significa ‘mar y viento’ y fue construido entre 1923 y 1925 por encargo del pintor y coleccionista Joan de Saridakis Patrick van Katwijk

Felipe VI, Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina emérita Sofía encabezaron la tradicional recepción Carlos Alvarez

Teniendo en cuenta que, a esa hora y en esta época del año, las temperaturas suelen rondar los 30 grados, es lógico que el dress code se haya vuelto cada vez más relajado. En los últimos años, la consigna marca guayabera o camisa clara con pantalón oscuro para ellos; vestido liviano o traje corto para ellas. Y hay que decirlo: las mujeres de la familia real dieron cátedra de estilo.

Este es el segundo año que Leonor (y su hermana Sofía) acompañan a sus padres en esta cita fundamental del calendario de los Borbón Carlos Alvarez

Un recuerdo de 2007, con Felipe y Letizia, entonces príncipes herederos, posando en las escalinatas con sus hijas, Leonor, de un año y medio, y Sofía, con unos tres meses Dusko Despotovic

Letizia y sus hijas llevaron el brillo a sus pies con sandalias doradas de diferentes estilos Carlos Alvarez

Mientras la reina Letizia apostó por la elegancia del blanco, con un vestido de largo midi y silueta evasé con finísimas rayas y sutiles transparencias, sus hijas se inclinaron por propuestas de inspiración bohemia y colores vibrantes. La princesa heredera sorprendió con un set de top y falda larga con efecto tie-dye y sumó una cuota extra de desenfado con su melena ondulada. Su hermana menor, en tanto, impactó con un vestido en tonos degradé, con cintura marcada. Y la reina emérita llevó un caftán de seda con estampa floral que accesorizó de manera muy personal: el reloj de bolsillo que perteneció a su adorada hermana, la princesa Irene de Grecia, que murió en enero pasado, y que ella lleva a modo de colgante.