Con alas de diversidad. ¿Quiénes son los nuevos ángeles de Victoria’s Secret?

Después de que en 2019 cancelara definitivamente su tradicional desfile de ángeles (donde cada año se presentaba el lujoso soutien “fantasy bra”), Victoria’s Secret dio vuelta la página y decidió apostar a la diversidad con mujeres reconocidas por sus logros profesionales –y no tanto por su físico– en la nueva plataforma de la marca, The VS Collective. “Estas socias extraordinarias con sus antecedentes, intereses y pasiones únicas colaborarán con nosotros para crear colecciones revolucionarias y un contenido atractivo e inspirador y brindará apoyo a causas vitales para las mujeres”, informaron en un comunicado. Conocé al nuevo dream team.

PALOMA ELSESSER

Hija de madre afro-americana y padre de ascendencia chilena-suiza, la reconocida modelo de talles grandes ya trabajó para Nike y Mercedes-Benz. Getty Images

“Quiero ver mujeres de cuerpos más grandes, de piel oscura, personas discapacitadas y todas las identidades que fueron dejadas de lado”, dijo la top model de talles plus size de 28 años tras protagonizar la tapa de la revista Vogue. Paloma creció en Los Ángeles y estudió Psicología y Literatura en The New School en Nueva York. En 2015 la reconocida maquilladora de Kate Moss y Naomi Campbell, Pat McGrath, la contactó para proponerle ser parte de la campaña de su marca, Pat McGrath Labs. Desde entonces no paró. El año pasado debutó en la pasarela de Fendi en Milán.

PRIYANKA CHOPRA

Además de actuar en películas, la ex Miss Mundo es actriz de teatro y lanzó su primer álbum discográfico en 2012. Getty Images

Antes de convertirse en la estrella de la popular serie “Quantico”, Priyanka Chopra (38) soñaba con ser ingeniera aeronáutica y trabajar en la NASA. Si bien nació en India, sus padres la alentaron a continuar sus estudios en Estados Unidos y así desembarcó en la casa de una tía en Massachusetts. A los 17 años, una amiga le sacó fotos y las mandó al concurso de belleza de Miss India: ganó y en 2000 se coronó Miss Mundo. En 2016 conoció al cantante Nick Jonas (28) a través de Twitter y dos años más tarde se casaron en una ceremonia mixta, hindú-protestante, en Jaipur.

VALENTINA SAMPAIO

La brasileña se convirtió en la primera modelo transgénero de Victoria's Secret en protagonizar la tapa de Sports Illustrated Swimsuit en 2020. Getty Images

Tenía 20 cuando se convirtió en la primera modelo transgénero en ser la tapa de la edición francesa de Vogue; dos años más tarde pasó a integrar el dream team de Victoria’s Secret. Hoy a sus 24, la bella brasileña es una fiel defensora de la comunidad LGBTQ y la estrella favorita de casas de moda como Dior, Marc Jacobs y Moschino, entre otros. “La industria de la moda es un instrumento para levantar banderas que promueven la diversidad, donde las cosas son más fluidas y la belleza evoluciona. La moda es un mundo más libre”, declaró.

MEGAN RAPINOE

La futbolista, Balón de Oro 2019, compartió en sus redes la noticia de su incorporación. "Estoy emocionada y lista para asociarme con Victoria's Secret como parte de #TheVSCollective: mujeres a las que admiro y que son íconos de nuestro tiempo. Espero trabajar con ellas para mostrarle a todas las mujeres su belleza y poder individual y colectivo", escribió. Getty Images

Dueña de un estilo único, Rapinoe es además una gran defensora por la igualdad de derechos del LGBTQ. Getty Images

Tiene 35 años y es la estrella del club OL Reign y miembro de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos con el que ganó la Copa Mundial de 2015 y los Juegos Olímpicos de 2012. En 2019 fue distinguida con el Balón de Oro y elegida la Mejor Jugadora por la FIFA. Defensora por la igualdad de derechos del LGBTQ, Rapinoe está casada con la jugadora de básquet Sue Bird, cuatro veces campeona olímpica.

ADUT AKECH

La top model sur- sudanesa que a los siete años desembarcó en Australia como refugiada junto a su madre, brilló en el último desfile de Alexander McQueen durante el París Fashion Week celebrado en marzo pasado. Getty Images

Nació en Sudán del Sur, África, y a los 7 años desembarcó en Australia como refugiada junto a su madre. A los 17, la descubrió un cazatalentos que la impulsó a lanzarse en el mundo de la moda; debutó en las pasarelas con Saint Laurent y enseguida se convirtió en musa de la marca. El 2 de diciembre de 2019 fue distinguida como la mejor modelo en los Fashion Awards y dijo: “Es importante para todos nosotros recordar que alguien como yo gane este premio es una rareza. Nunca tengas miedo de soñar a lo grande, como yo lo hice una vez “, dijo la top model de 21 años.

AMANDA DE CADENET

Cadenet es una prestigiosa fotógrafa y periodista británica, fundadora del movimiento feminista Girl Gaze. Getty Images

La bella británica de 49 años brilla como periodista y fotógrafa. En 2016 lanzó el proyecto femenino Girl Gaze, cuyo objetivo es divulgar el trabajo de las mujeres detrás de cámaras. A los 19 años se casó con el bajista de Duran Duran John Taylor (60) –con quien tuvo a su hija Atlanta Noo (29)–, pero cinco años después se divorciaron. Desde 2006 está casada con el guitarrista Nick Valensi de la banda The Strokes, y fueron padres de mellizos, Ella y Silvan (14).

EILEEN GU

En la actualidad, Gu es una de las favoritas de las marcas de moda. Hace unos meses fue convocada por Tiffany & Co. para ser la nueva imagen de su campaña "Give Me the T". Getty Images

La deportista de 17 años ganó tres medallas en el Campeonato Mundial de Esquí Acrobático de 2021. Getty Images

Después de ganar tres medallas en el Campeonato Mundial de Esquí Acrobático de 2021, la deportista chino-estadounidense de 17 años se perfila como una de las grandes promesas para los Juegos de Invierno en Pekín el año que viene. Además de destacarse como estudiante –sus notas la llevaron a conseguir un lugar en la Universidad de Standford–, Gu también es modelo y ya posó para las ediciones chinas de Vogue y Cosmopolitan.

