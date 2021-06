Anita Pauls. ¿Qué significa el nombre de su primera hija, Bendi Aissa?

Son días de felicidad pura para Anita Pauls (33). Es que el 15 de junio, la actriz y su marido, Brian (38), se convirtieron en padres de Bendi Aissa. Luego de 74 horas de parto, la beba nació con 2,871 kg, por parto natural. “Nadie dijo que fuera fácil, pero 3 días, ¡mamadera! (...) Valió la pena la espera y el dolor. Dolor incomparable, nunca antes sentido. Entendí que hay algo que es vomitar del dolor, y algo más increíble que es conocer a mi Bendi que lo supera todo. Y lo volvería a hacer toda la vida. Porque la deseé tanto y eso fue clave”, sostuvo y agradeció a los médicos por haberla esperado y por haber respetado su decisión de tener un parto natural.

Anita junto a su pareja, Brian, y su hija Bendi Aissa. La beba nació por parto natural y pesó 2,871 kg

Una tierna imagen de Bendi mientras duerme la siesta plácidamente

Para contar su experiencia, la actriz realizó un vivo en su cuenta de Instagram, donde admitió que el nombre Bendi refiere a “bendición” (”La Bendi” habían llamado a la beba durante todo el embarazo) y Aissa es de origen africano –como su padre– y significa “agradecida”. “La historia del segundo nombre es muy graciosa. Brian le quería poner Anette, pero no me convencía porque es muy similar a mi nombre e incluso hay gente que me llama así. Y estaba el señor del registro civil esperando que le pasáramos el nombre, entonces buscamos en internet y en diez minutos encontré Aissa. Me gustó que tuviera un origen africano, tenía más sentido que Anette, que es francés. Nos encantó, y a los días me enteré de que Aissa viene de Ana”, relató con su beba en brazos, y contó que tendrá su apellido y el del padre. También admitió que a pesar de las ganas que tiene de volver a Argentina, por el momento seguirá viviendo en Estados Unidos, realizando videollamadas de manera cotidiana con su familia para sentirlos cerca.

"Nos fuimos del hospital veinte horas después del parto", contó la actriz desde su casa, y reveló sus bebidas preferidas para hidratarse durante la lactancia: agua, jugo de manzana natural y agua de coco

Dos meses antes de convertirse en papás, Anita y Brian protagonizaron una producción de fotos para el recuerdo MICHAEL KLUCH

La tapa de revista ¡Hola! Argentina de esta semana Victoria Benítez

