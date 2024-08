Con invitados argentinos. La garden party que organizó la princesa Marie-Chantal de Grecia en su casa de Los Hamptons

Escuchar

Durante el verano, la zona de Los Hamptons, al este de Long Island, en el estado de Nueva York, se convierte en el destino más top de Estados Unidos. Allí veranean celebridades, high society y millonarios. Y en la agenda social, se vuelve the place to be. Hasta ahora, el garden party que organizó la princesa Marie-Chantal de Grecia (55) en su espectacular villa fue el plan más chic. La cita fue al atardecer, con cóctel y comida.

Marie-Chantal eligió un vestido de seda estampada, de La Double J, y zapatos The Row. Getty Images

La anfitriona termina de poner una de las mesas. Getty Images

Descalza y con un vestido lencero, la princesa Olympia, primogénita de los príncipes Marie-Chantal y Pablo de Grecia, posó en la galería de su casa antes de recibir a los invitados. Getty Images

Olympia junto a su madre.

La casa en Southhampton de Marie-Chantal y Pablo de Grecia. La compraron en 2020 por 16,5 millones de dólares. Tiene diez dormitorios, dos piletas y cancha de tenis.

La princesa, casada con Pablo de Grecia, recibió a la socialité Lauren Santo Domingo, a las diseñadoras Tory Burch y Rachel Zoe, a la editora británica Tabitha Simmons, a la estilista austríaca Caroline Sieber y a su marido Fritz von Westenholz, hijo del barón Piers von Westenholz, entre muchos otros amigos.

Alice Naylor-Leyland, dueña de Mrs. Alice, y muy amiga de la dueña de casa, junto a Lauren Santo Domingo. Getty Images

Los príncipes Achileas y Andreas rodean al aristócrata inglés Tom Naylor-Leyland, muy amigo de Pablo y Marie-Chantal. Getty Images

Una divertida imagen de Achileas, Tom y Andreas.

La princesa Marie-Chantal y Alice Naylor-Leyland. Getty Images

La diseñadora norteamericana, Tory Burch, con un vestido camisero. Getty Images

Tory Burch, Alice Naylor-Leyland y la princesa de Grecia.

La anfitriona "custodiada" por la estilista de las estrellas Rachel Zoe y la diseñadora de moda Tabitha Simmons.

Detalle de una de las mesas, con el lugar reservado para Tabitha Simmons

El polista Nacho Figueras, su mujer, Delfina Blaquier, y su hija, Aurora, fueron los únicos argentinos invitados al encuentro, que tuvo como gran pretexto la presentación del nuevo emprendimiento de MarieChantal: la colección de vajilla que diseñó para Mrs. Alice, la firma de lujo de una de sus íntimas, Alice, casada con TomNaylorLeiland, heredero de sir Philip Naylor-Leiland, un aristócrata y terrateniente inglés de gran fortuna.

Nacho Figueras y Delfina Blaquier con su hija Aurora, que viajó desde Buenos Aires, donde estudia, para visitar a sus padres. Getty Images

La argentina Delfina Blaquier (divina, con un little black dress) saluda a Amy Griffin, fundadora y socia de G9 Ventures, un fondo que invierte en nuevas compañías de bienestar. Getty Images

