Debutó como modelo. Delfina, la hija de Roberto García Moritán y Milagros Brito, protagonizó su primera campaña

A los 6 años comenzó a estudiar canto, luego sumó baile y guitarra. Hoy, a los 15, es alumna de la escuela de comedia musical Otro Mundo, de Cris Morena, y sueña con hacer un show y actuar en una serie. Delfina tiene pasión y vocación por lo artístico, por eso no es extraño que se maneje con tanta soltura ante la cámara fotográfica. La hija de la empresaria Milagros Brito (44) y del empresario y legislador Roberto García Moritán (46) está acostumbrada a tomarse fotos desde chica; un poco como parte de un juego con amigas, pero también como una forma de aproximarse a ese mundo en el que desea hacer carrera. La adolescente se mueve siguiendo las indicaciones de los profesionales (y habrá tenido algún tip clave de Pampita, la mujer de su papá) en un set donde posa para la campaña del perfume 18 de Cher Beauty. Su mamá la acompaña en todo momento y la alienta, al igual que Roberto, que la apoya en su deseo de dar los primeros pasos como modelo. “Ellos me dan sus claves y yo voy armando mi propio camino”, dice Delfi a ¡HOLA! Argentina. “Papá está acostumbrado a este ambiente, entonces no le da celos que empiece a trabajar. Con mamá también me entiendo muy bien, me da libertad y tengo la confianza para preguntarle cualquier cosa”, cuenta Delfina, cuyo trabajo se verá pronto en las redes sociales de la marca.

"Cuando le escribieron a mamá para convocarme no lo dudé. Me da un poco de vergüenza, pero también me divierte. ¿Una ídola? Me encanta Tini Stoessel”, cuenta Delfina. Tadeo Jones

“Delfi es una chica muy alegre, sensible y entusiasta. Si se compromete con algo jamás falla", sostuvo su mamá, Milagros. Tadeo Jones

El backstage de la producción de la fragancia 18 de Cher Beauty. "Me gusta que descubra lo que le apasiona y que quiera probar cosas distintas. El día de mañana verá lo que hace, mientras tanto, que se divierta”, cuenta su mamá, Milagros. Tadeo Jones

Agradecimientos: Cher Beauty y Koffie Agency