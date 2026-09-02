El adiós al rey Harald de Noruega. Todos los detalles, las mujeres que cargaron el féretro y una insólita y polémica presencia

Con la muerte de Harald V, Noruega despide a un rey muy querido y llega el fin de una era. Con su desaparición también se cierra el capítulo de un monarca que rompió moldes dentro de la realeza europea. Harald ya había hecho historia desde su nacimiento, el 21 de febrero de 1937, al convertirse en el primer príncipe nacido en Noruega en 567 años, y décadas más tarde volvería a marcar un precedente al ser el primer heredero del trono de Europa en casarse con una mujer que no pertenecía a una familia real. Tras 35 años de reinado, la Corona inicia una nueva etapa encabezada por su hijo, desde ahora Haakon VIII, y marcada por el creciente protagonismo de la princesa heredera Ingrid Alexandra, llamada a encarnar el futuro de una de las monarquías más modernas de Europa.

De luto riguroso y con la mano derecha sobre sus corazones, la familia real agradeció el cariño recibido Cornelius Poppe

El retrato oficial del Haakon VIII kongehuset

El más longevo de los monarcas europeos tenía 89 años al momento de su muerte, el pasado viernes 28, y había sido internado en las últimas semanas en el Hospital Nacional de Oslo por una anemia hemolítica, aunque su salud hace rato se había debilitado kongehuset

Desde que se conoció la noticia, el pueblo se acercó al Palacio Real para acompañar a la familia real en su dolor kongehuset

En este nuevo escenario, las miradas también están puestas en Mette-Marit, la flamante reina consorte, que afronta el desafío de acompañar a su marido en el trono mientras sigue lidiando con su salud.

La reina Mette-Marit, la reina Sonia, la princesa Marta Luisa y el rey Haakon VIII, en la plaza del palacio, contemplando el mar de flores y mensajes dejados por los ciudadanos Lise Ã…serud

“AHORA ES MI TURNO”

El más longevo de los monarcas europeos tenía 89 años al momento de su muerte, el pasado viernes 28, y había sido internado en las últimas semanas en el Hospital Nacional de Oslo por una anemia hemolítica, aunque su salud hace rato se había debilitado. Tal como dicta la tradición, al instante la corona pasó a manos de su hijo, que asumió con el lema familiar “Alt for Norge” (‘Todo por Noruega’) ante el Consejo de Estado extraordinario. Ese primer acto institucional lo cumplió acompañado por su primogénita. Con apenas 22 años, Ingrid Alexandra lo acompañará en actos oficiales, y asumirá un papel cada vez más relevante dentro de la institución. Tras firmar oficialmente como heredera en el Palacio Real, podrá participar en reuniones de gabinete y, llegado el caso, ejercer la regencia. Destinada a convertirse algún día en la primera reina regente de Noruega en más de seiscientos años, ya completó quince meses de formación militar en el Ejército y cursaba estudios universitarios en Australia, pero temporalmente seguirá en Noruega.

A sus 89 años y por pedido del flamante rey, Sonia mantendrá la dignidad de reina, sin fórmulas agregadas como “emérita” o “reina madre”. El cambio será de posición y no de tratamiento: será reina al mismo tiempo que Mette-Marit, pero su nuera ocupará el lugar central en la pareja reinante. En la imagen se la ve junto a su hija mayor, Marta Luisa, acompañando al coche fúnebre Rune Hellestad - Getty Images Europe

Los restos de Harald V se trasladan del hospital hacia el Palacio Real kongehuset

Una imagen de la intimidad familiar, observando desde una ventana la vigilia espontánea organizada frente a la residencia real kongehuset

EL DISCURSO DEL REY

Horas después, Su Majestad dio su primer discurso como soberano: “Gracias por ser un padre tan bueno para Marta y para mí”, dijo, refiriéndose a su hermana, que ya no forma parte de la familia real ni tiene funciones oficiales, pero conserva su título de princesa. “Lo voy a extrañar. Voy a extrañar su risa, su forma afable de relacionarse con la gente y afrontar las situaciones”, continuó, antes de señalar que ese día deberían estar celebrando el 58° aniversario de casamiento de sus padres. “Ahora que nos dejó, tengo por delante una gran tarea. Siempre nos recordó en la familia que cada uno debe hacer las cosas a su manera. Encontrar su propio camino. Ser uno mismo (...) Ahora es mi turno”.

La princesa heredera estudia Ciencias Sociales en la Universidad de Sídney, Australia, con especialización en relaciones internacionales y economía política. Pero por la salud de su mamá, ahora estudiará temporalmente en Noruega Rune Hellestad - Corbis - Corbis Entertainment

LA NUEVA REINA CONSORTE

Mette-Marit adaptará su agenda institucional a lo que dicte su salud: en 2018 le diagnosticaron fibrosis pulmonar crónica y en junio pasado se sometió a un trasplante de pulmón. Precisamente, el martes 1, nuevas complicaciones derivadas de esa intervención le impidieron acompañar a su marido en su jura como soberano. Una vez finalizada la histórica ceremonia ante el Parlamento, Haakon VIII se dirigió al Hospital Nacional de Oslo para acompañarla donde, al cierre de esta edición, estaba bajo observación médica. La llegada al trono como reina consorte le llega en un momento por demás desafiante. A los temas vinculados a su salud, a Mette-Marit se le sumó que tuvo que dar explicaciones por su cercanía en el pasado a Jeffrey Epstein, y que su hijo mayor, Marius Borg Høiby, está cumpliendo prisión domiciliaria con tobillera electrónica en el Palacio de Skaugum tras ser declarado culpable de 34 delitos, incluyendo dos cargos de violación.

Un recuerdo de la boda de Harald y Sonia, en agosto de 1968 kongehuset

Harald era fanático de la navegación. Acá se lo ve con su mujer, en una imagen compartida a través de las redes sociales kongehuset

Sobre la historia de amor con el Rey, se sabe que empezaron a salir a finales de los 90. Ella ya había participado en un reality buscando pareja, era madre soltera y el padre de su hijo había estado preso por tráfico de cocaína. Sin embargo, a pesar de los detractores, contó siempre con el apoyo incondicional de sus suegros. De hecho, el día de su casamiento, Harald V brindó por ella y le dedicó: “Sos una mujer excepcional, fuerte, valiente. La Reina y yo estamos muy orgullosos de vos y tenemos un gran respeto por lo que significas”.

Un mar de flores, cartas y banderas en las inmediaciones del Palacio Real Rune Hellestad - Getty Images Europe

EL DOLOR DE LA REINA VIUDA

El fin de semana estuvo marcado por el luto nacional y una serie de homenajes que unieron en el dolor a la familia real y al pueblo. La ceremonia más emotiva se celebró en la iglesia de Asker, a donde el nuevo rey llegó junto a su madre y sus hijos, la princesa heredera y el príncipe Sverre Magnus. La elección del templo no fue casual: la nueva pareja real vive en Skaugum, a pocos metros de allí y mantienen un vínculo cercano con la comunidad.

El sábado se celebró una misa en honor a Harald V en la iglesia de Asker y hasta allí fueron el Rey, la princesa Ingrid Alexandra, el príncipe Sverre Magnus y la reina Sonia Cornelius Poppe

"Una familia perdió a su padre, abuelo, marido y suegro. Nuestros pensamientos están ahora con ellos en su duelo. Nuestro país perdió a un rey muy querido por el pueblo”, dijo el preboste Øyvind Stabrun al dar inicio a la misa Rune Hellestad - Corbis - Corbis Entertainment

A las once, al mismo tiempo que empezaba la celebración, las iglesias y catedrales de todo el país hicieron repicar sus campanas sumándose al homenaje. Las lágrimas en los ojos de la reina viuda dejaron una postal que habló por sí misma. Hija de un comerciante textil, Sonia Haraldsen se veía partida de dolor, imaginando cómo será su vida sin el hombre al que conoció en 1959 y del que nunca volvió a separarse. Quizás en ese momento recordó la batalla que ambos libraron para poder casarse. Como único hijo varón del rey Olav V, Harald se mantuvo firme frente a la oposición de la Corona, el gobierno y parte de la sociedad: era Sonia o nadie. Su determinación no sólo le permitió casarse con la mujer que amaba, sino que abrió el camino hacia una monarquía más cercana y menos condicionada por los matrimonios dinásticos. La boda se celebró el 29 de agosto de 1968.

El rey Haakon llega al Parlamento para hacer su juramento. Lo acompañan su madre y sus hijos kongehuset

Haakon VIII se comprometió a cumplir la Constitución y a acatar las leyes. “Prometo y juro gobernar el reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes. ¡Que Dios Todopoderoso y Omnisciente me ayude!”, dijo el Rey Per Ole Hagen - Getty Images Europe

Ingrid Alexandra acompañó a su papá en el Parlamento reemplazando a su mamá, que quedó en observación en el hospital por complicaciones de salud derivadas del trasplante de pulmón al que se sometió en junio. Su vestido largo de luto lo acompañó con una diadema, redecilla y condecoraciones como la gran cruz de la Orden de San Olav, que le concedió su abuelo en 2022 por sus 18 años, la medalla del Centenario de la Casa Real, la del jubileo del rey Harald V 1991-2016, la medalla del Servicio Militar del Ejército y la insignia de honor de la Asociación de Veteranos de Brigada Per Ole Hagen - Getty Images Europe

El look de Ingrid fue un homenaje a su abuela, que llevó un estilismo similar en el juramento de Harald V, en 1991. Entonces, la situación era parecida: acababa de morir el rey Olaf V INGE GJELLESVIK - NTB

LA DESPEDIDA

Tras los homenajes del fin de semana, el lunes 31 se llevó a cabo el solemne traslado de los restos del monarca dentro del Palacio Real de Oslo, una ceremonia cargada de simbolismo que reunió a los principales miembros de la dinastía Glücksburg. Haakon VIII y la princesa heredera encabezaron el cortejo y tras ellos avanzó el resto de la familia, incluido Marius Borg Høiby, que reapareció públicamente gracias a un permiso especial de la policía para sumarse a la despedida.

El 9 de septiembre será el Funeral de Estado y se espera la llegada de los máximos representantes de las casas reales europeas Stian Lysberg Solum - Pool NTB

El homenaje empezó con el traslado de la corona real, el cetro y las principales insignias de la Corona, que precedieron al féretro durante su recorrido desde el Salón Rojo hasta la Capilla del Palacio, donde desde el martes está abierta la capilla ardiente y sus restos permanecerán hasta el funeral de Estado, previsto para el 9 de septiembre.

El cortejo que cargó el féretro hasta la capilla del Palacio Real estuvo encabezado por el Rey y la princesa heredera e incluyó a la princesa Marta Luisa con sus tres hijas, al príncipe Sverre Magnus, Marius Borg Høiby, y las reinas Mette-Marit y Sonia. El hijo mayor de la flamante Reina reapareció gracias a un permiso especial de la policía. Con 29 años, cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica en el palacio de Skaugum tras ser declarado culpable de treinta y cuatro delitos, incluyendo dos cargos de violación Lise Ã…serud

Las reinas Mette-Marit y Sonia caminaron juntas y de la mano Ole Berg-Rusten

También participaron el príncipe Sverre Magnus y la princesa Marta Luisa junto a sus hijas (su actual marido, el chamán Durek Verrett, se está recuperando de un trasplante de riñón), mientras que las reinas Sonia y Mette-Marit cerraron la procesión tomadas de la mano, una escena que pareció tender un puente entre el reinado que termina y el que acaba de empezar.