El desafío más difícil. La actriz Selma Blair cuenta en un documental su lucha contra la esclerosis múltiple

“Quiero jugar con mi hijo otra vez. Quiero caminar por la calle y andar a caballo. Tengo esclerosis múltiple y estoy bien. Pero si ves que se me caen todas mis cosas en la calle, sentite libre de ayudarme a recogerlas. A mí sola me lleva todo un día”, así Selma Blair (49) anunció en las redes sociales su batalla contra la enfermedad en 2018. Tres años después de haber hecho público su momento más difícil, la estrella de películas como Juegos sexuales y Legalmente rubia vuelve a ser noticia al estrenarse Introducing, Selma Blair, un documental donde la actriz retrata cómo cambió su vida desde el diagnóstico y cómo atravesó el trasplante de células madre al que se sometió en 2019.

En un documental sobre su padecimiento, la estrella cuenta que su enfermedad está en remisión. “Le di una segunda oportunidad a la vida”, dice. Getty Images

“Le di una segunda oportunidad a la vida”, dice ante la cámara. Hace unos días, Blair brindó una entrevista al diario The New York Times y allí compartió su optimismo por su estado de salud. “Me informaron que la esclerosis está en remisión, lo que significa que por el momento no existe la posibilidad de que mi enfermedad empeore, y eso es enorme. Eso me permite respirar”, explicó la artista, quien confesó haber aceptado el proyecto porque quería dejar un testimonio, en especial, a su hijo Arthur (11). “Dios no lo quiera, si no lo logro, Arthur tendrá un diario en video de lo que pasé. Nunca tendrá que preguntarse si me rendí. Sabrá que luché mucho para estar a su lado”, revela el documental. •