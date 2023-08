escuchar

Es el primer hijo varón del príncipe soberano, pero nunca ocupará su lugar porque la Constitución monegasca no reconoce derechos sucesorios a los descendientes nacidos fuera del matrimonio. A punto de cumplir 20 años, Alexandre Grimaldi se sincera en una entrevista junto a su madre, Nicole Coste, al medio francés Point de Vue con la mesura y el sentido de la responsabilidad de un descendiente de la realeza. Reconoce que tuvo una infancia “feliz” y asegura: “Mi padre se apellida Grimaldi, así que es lógico que yo lleve su apellido. Nunca me he llamado Coste o Coste-Grimaldi. Ni en ningún documento de identidad ni en la escuela ni en mis diplomas. Los que me llaman así (hijo ilegítimo) son malintencionados. Es insultante. Ninguno de mis padres estaba comprometido ni en otro matrimonio y no han cometido adulterio”.

Nicole y Alexandre junto al príncipe Alberto. Con esta foto, ella saludó en Instagram al príncipe de Mónaco para su cumpleaños en 2022.

Si bien no tiene derechos dinásticos, su madre supo que siempre tendría un lugar en la familia principesca desde que Estefanía de Mónaco accedió a ser su madrina de bautismo. Alexandre mantiene muy buena relación con sus hermanos, los mellizos Jacques y Gabriella, y con Jazmin Grace, fruto del breve noviazgo que Alberto mantuvo en 1991 con la estadounidense Tamara Rotolo. “Mi padre está en mi corazón del mismo modo que mi madre. Tengo la suerte de que ambos son padres cariñosos”, asegura a Point de Vue. Cuando se le pregunta por su futuro, sabe que las expectativas de tener un papel al lado de su padre no son factibles y está centrado en su formación. Estudia Administración de Empresas en Reino Unido y también le gustaría poner en marcha alguna organización benéfica. Tampoco cierra la puerta a ser embajador de alguna marca de moda prestigiosa, aunque descarta ser modelo de pasarela.

Alberto con sus herederos mayores, Jazmin Grace y Alexandre.

Por su parte, su madre Nicole dice estar muy orgullosa de su hijo y se muestra satisfecha del papel que jugó Alberto de Mónaco en la vida de Alexandre. Si bien nunca tuvieron un rol institucional, ambos fueron invitados en varias ocasiones a importantes actos del principado, como el tradicional Baile de la Cruz Roja, el Día Nacional de Mónaco o la festividad de Santa Devota.

El joven estudiante de Administración de Empresas en la tapa del medio francés donde se confesó.

