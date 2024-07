El hijo de Alberto de Mónaco oficializa su amor con la heredera del imperio LVMH, mientras su padre baila al ritmo de los 80

Escuchar

Alexandre Grimaldi es el segundo de los hijos extramatrimoniales del príncipe Alberto (Jazmín Grace es la mayor) y, aunque no tiene título nobiliario, goza de algunos privilegios de los royals y de una buena relación con su padre. Hijo de una ex azafata (Nicole Costa), tiene 20 años, vive en Nueva York, estudia Administración de Empresas y desde 2023 se muestra ilusionado con su novia, Savannah Hennessy, también de 20 años. El tiempo pasó y los enamorados dieron un paso más en la relación, y ahora el amor es oficial. Ella es una de las herederas del millonario imperio de lujo LVMH y también tiene linaje aristocrático, ya que es nieta de Barbara de Orleans. Su bisabuelo, Kilian Hennessy, que murió en 2010, fue el cofundador del conglomerado. Sus padres son Kilian (un famoso perfumista) y Melonie Foster, ex modelo y fotógrafa. Los tortolos en cuestión figuran en listas VIP y ocupan primeras filas de moda, como la de Gucci, donde fueron fotografiados en junio pasado durante la última Semana de la Moda de Milán.

La feliz novia de Alexandre se llama Savannah, tiene 20 años y es bisnieta de Kilian Hennessy, cofundador del conglomerado de lujo LVMH.

En la imagen, Savannah con minifalda tableada y top calado de hilo. Getty Images

El hijo del príncipe Alberto y Savannah están juntos desde hace poco más de un año. Getty Images

"Little Milano recap", posteó ella en su Instagram junto a esta foto en la que se los ve en sintonía hasta en las zapatillas.

JUNTO A SU HERMANA ESTEFANÍA, ALBERTO LE PUSO ONDA A UNA CAUSA NOBLE

La princesa Estefanía lloró de emoción: la fundación Fight Aids Monaco que ella creó en 2004 cumplió veinte años de tarea solidaria atendiendo las necesidades (tanto psicológicas como financieras) de pacientes con VIH. El aniversario merecía una celebración especial, por eso la princesa, junto a su hermano el príncipe Alberto, y a sus dos hijas, Pauline Ducruet (30) y Camille Gottlieb (25), fueron los anfitriones de una gran fiesta en la Salle des Étoiles Sporting de MonteCarlo en la que todo –la ambientación, la música y el dress code– fue una recreación de los divertidos años 80. La velada, una cena-show que tuvo como maestros de ceremonias a Marc Toesca –presentador de la televisión monegasca– y a Camille, la hija menor de Estefanía, sirvió además para recaudar fondos para la ONG fundada por la princesa: cada entrada se vendió a 260 euros y además hubo sorteos de premios donados por compañías comprometidas con la causa.

Alberto –con look ochentoso, como indicaba el dress code de la fiesta– y Estefanía, acompañados por las dos hijas de la princesa, Camille Gottlieb (a la izquierda) y Pauline Ducruet. AP Images - SIPAPRE

Los cuatro junto a la enorme torta con los colores de la bandera monegasca. AP Images - SIPAPRE

Estefanía (eligió un look circense) con su amigo, el transformista Manel Dalgó. AP Images - SIPAPRE

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana. Tadeo Jones

