El hijo rebelde. El príncipe Harry: la muerte de su madre, la tensa relación con su padre y su nueva vida lejos de Buckingham

Para algunos es la oveja descarriada de la familia real. Para otros, una víctima. Lo cierto es que la vida de Harry (38) estuvo marcada desde su infancia por situaciones difíciles de asimilar, como el constante acoso de los paparazzi y, peor aún, la muerte de su madre cuando sólo tenía 12 años. Según él mismo reveló en sus explosivas memorias, tituladas En la sombra, el entonces príncipe de Gales, su padre, ni siquiera atinó a abrazarlo después de haberle comunicado la tragedia de Diana, el 31 de agosto de 1997. Sólo colocó una mano sobre su rodilla y le dijo que todo iba a estar bien. “No era bueno para mostrar sus emociones en circunstancias normales. ¿Cómo se podía esperar que las mostrara en una crisis así?”, remarcó el duque de Sussex.

Carlos, entonces príncipe de Gales, y sus hijos William y Harry contemplan las flores que la gente dejó en las afueras del Palacio de Kensington como tributo a Lady Di, que murió el 31 de agosto de 1997. Getty Images - Hulton Archive

UNA INFANCIA FELIZ

Antes de ese momento bisagra en su vida, Harry tiene en su imaginario el recuerdo de una infancia feliz, repleta de “risas, felicidad y aventuras”, tal como aseguró en su docuserie de Netflix, Harry y Meghan. Pero la forma en la que hizo el duelo de su madre, muchas veces reprimiendo sus emociones porque así lo dictaba el protocolo, lo llevó a “bloquear” los recuerdos tempranos de Lady Di. Eso sí, lo que nunca borró de su mente fue “su risa descarada”. “Ella siempre me decía: ‘Podés meterte en problemas, sólo que no te atrapen’. Y yo siempre seré esa persona descarada por dentro”.

La princesa Diana posa con Harry, de tres meses, luego de su bautismo, el 21 de diciembre de 1984. Getty Images - PA Images

Siempre se dijo que Harry era el nieto favorito de Isabel II. En su despedida, el duque de Sussex expresó: “Abuelita, estaré eternamente agradecido por todos nuestros primeros encuentros: desde mis primeros recuerdos de la infancia, conocerte por primera vez como mi Comandante en Jefe, hasta el primer momento en que conociste a mi querida esposa y abrazaste a tus amados bisnietos”. Getty Images - Getty Images Europe

EL “BAD BOY” DE LA FAMILIA REAL

Con el paso del tiempo, el príncipe tierno y carismático que conmovía a todos por la pérdida de su madre se transformó en un adolescente rebelde que se la pasaba de fiesta en fiesta y tenía problemas con el consumo de drogas y de alcohol. “No todas las historias eran falsas, pero se exageraban”, aseguró él en su miniserie. Fue entonces que su padre intervino y le sugirió visitar un centro de rehabilitación al sur de Londres para familiarizarse con el peligro del consumo de estupefacientes. En enero de 2002, el Palacio de St. James emitió un breve comunicado que aclaraba: “Este es un asunto serio que se resolvió dentro de la familia y ahora está cerrado”.

William y Harry heredaron de su padre la pasión por el polo. En la foto, después de un partido en 2003. Los números en sus camisetas muestran claramente el lugar que ocupa cada uno en la familia real. Getty Images - Tim Graham Photo Library

CAPITÁN HARRY

El príncipe encontró su lugar de pertenencia dentro de las Fuerzas Armadas, donde prestó servicio durante diez años, incluyendo dos períodos en Afganistán. El primero, entre 2007 y 2008, terminó precipitadamente con la evacuación de Harry de la zona de conflicto luego de que una revista australiana violara el embargo de información y revelara su ubicación.

De misión militar en Afganistán, en 2008. El príncipe dijo sobre sus diez años en el ejército: “Sentí que realmente estaba logrando algo. Me sentí como si fuera parte de un equipo”. Getty Images - Tim Graham Photo Library

Y aunque ese vuelo de regreso fue devastador para el nieto de Isabel II, ya que lo invadía la culpa por haber dejado a sus soldados contra su voluntad, también le permitió ver el otro lado de la guerra: los heridos y la importancia de su proceso de rehabilitación tanto física como mental. Con ese propósito creó en 2012 la fundación Endeavour y, en 2014, un año antes de retirarse de las Fuerzas, los Invictus Games, un evento anual donde militares y veteranos de guerra heridos de todo el mundo compiten en deportes adaptados como ciclismo, básquet en silla de ruedas, vóley sentado y natación, entre otros.

En 2014, el hijo del actual Rey creó los Invictus Games, que se desarrollan hasta la actualidad. Getty Images - Chris Jackson Collection

Junto a su amigo, el polista argentino Nacho Figueras, en Sudáfrica, en 2015. Juntos disputaron un torneo organizado por Sentebale, la institución benéfica creada por Harry y el príncipe Seeiso de Lesoto para ayudar a chicos y jóvenes sudafricanos afectados por el VIH-sida. Getty Images - Chris Jackson Collection

EL AMOR Y LA FAMILIA SOBRE EL DEBER REAL

A mediados de 2016, Harry conoció a Meghan Markle y, tal como él señaló, su vida cambió por completo. El mundo celebró su espectacular boda real el 19 de mayo de 2018 en la capilla de Saint George del castillo de Windsor pero, así como el amor de los duques de Sussex se hacía cada vez más fuerte, su relación con la Corona se debilitaba.

Los duques de Sussex se casaron en mayo de 2018 en la capilla de Saint George EFE

Rumores negativos sobre el comportamiento de Meghan, la ex actriz de Suits, acaparaban cada vez más las portadas de los medios a tal punto que, de acuerdo con su testimonio en la “entrevista bomba” con Oprah Winfrey, pensó en quitarse la vida. Y ese fue uno de los grandes puntos de quiebre para Harry, quien acusó a su familia de no brindarles el apoyo necesario. “Mi mayor preocupación era que la historia se repitiera (...). Y cuando hablo de que la historia se estaba repitiendo, me refiero a mi madre”, sentenció.

En marzo de 2021, Harry y Meghan hicieron explosivas declaraciones en su entrevista con Oprah Winfrey.

Así fue que, en 2020, Harry y Meghan, que ya eran padres de Archie (más tarde, el 4 de julio de 2021, nació Lilibet Diana), dieron un paso al costado de sus deberes como royal seniors y emprendieron la vida de libertad e independencia que tanto anhelaban.

Felices e instalados en Montecito, California, junto a sus dos hijos, Archie (5) y Lilibet Diana (1). Getty Images

