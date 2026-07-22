El show de la final. Mauricio Macri y Pampita, enamorados; los fanáticos famosos y los cruces inesperados

Apenas el árbitro pitó el final del partido que consagró a España campeón del mundo por 1 a 0, la negrura del cielo que cubría todo el país pareció caer sobre los argentinos para hundirlos en la tristeza y terminar con el sueño del bicampeonato. Pero pese a la derrota, no hubo desconsuelo colectivo, críticas al desempeño de la selección, ni bronca; más bien, la sensación que predominó fue la del enorme orgullo por el corazón del equipo nacional, que durante el camino recorrido hizo ilusionar a toda Argentina.

Toda la emoción en el rostro del mejor futbolista de la historia Jess Stiles - CALSP

Antonela Roccuzzo –con jean, la camiseta suplente de Argentina y una Mini Kelly Hermès blanca– abandona el MetLife Stadium llevando de la mano a su hijo Mateo

Y aunque haber estado tan cerca y no lograr el campeonato duele, duele mucho más porque probablemente haya sido el último partido de Lionel Messi (39) como capitán de la Albiceleste. Y algo de ese vacío quedó plasmado en la postal más repetida en las calles de todas las ciudades, en los bares, restaurantes, casas y a través de las redes sociales, la de miles de personas saliendo con banderas, camisetas y carteles a agradecer a un grupo de jugadores que, otra vez, llevó a Argentina hasta el último partido del Mundial.

María Becerra fue la encargada de cantar las estrofas del himno nacional. Su look, inspirado en la bandera argentina, fue una creación del diseñador radicado en Nueva York Abel Cepeda Buda Mendes - Getty Images North America

Mauricio Macri y su novia, Dolores (Lola) Teuly, posan para una selfie Pablo Elias

Pampita y su novio, Martín Pepa, en la tribuna argentina Pablo Elias

A FLOR DE PIEL

Como pasa en todos los eventos deportivos importantes, las tribunas se llenaron de famosos que quisieron disfrutar del partido más importante de la Copa del Mundo y alentar a la Celeste y Blanca. Como Matt Damon, que estuvo junto a su mujer argentina Luciana Barroso, Anya Taylor-Joy, de fuerte vínculo con el país, acompañada por su marido, Malcolm McRae, Diego Simeone y Carla Pereyra, siempre alentando a Giuliano Simeone, y un nutrido grupo de argentinos, entre los que destacaban las familias de los jugadores. Emocionados, todos se sumaron a la hinchada criolla que, hasta el último minuto, empujó con su creativo repertorio la entrega y el coraje del equipo, y convirtió las tribunas del MetLife Stadium de Nueva Jersey en territorio nacional.

El polista Juan Martín Nero con su mujer, Josefina Aldanondo, junto a su hijo Lorenzo y Lucero Monteverde, el hijo de Lucas Monteverde, viajaron especialmente desde Londres Pablo Elias

Camila Galante, la mujer de Leandro Paredes, alentó a su amor con su hija Victoria y su bebé Lautaro Pablo Elias

Anya Taylor-Joy, que vivió en Buenos Aires hasta los 6 años, siguió a la albiceleste con su marido, Malcolm McRae Splash News/The Grosby Group

YA ES LEYENDA

Cuando el partido terminó, Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, se sentó en el césped, se quitó los botines, los puso a un costado y, con lágrimas en los ojos y la mirada fija en la tribuna argentina, se perdió en sus pensamien tos. Una imagen cargada de emoción que generó que todo el país quisiera estar ahí para contenerlo. Después, el abrazo con compañeros y rivales, la entrega de premios, el reencuentro con Antonela y su familia para desahogarse en la intimidad y su reflexión, la que habla de él mucho más que sus jugadas imposibles y sus goles de otro planeta: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato”. Palabras de crack.

Matt Damon se contagió la pasión futbolera de su mujer, la argentina Luciana Barroso Kevin Mazur - Getty Images North America

Muriel López Benítez, la mujer de Lisandro Martínez, estuvo en el estadio con la pequeña Aurora

Diego Simeone y Carla Pereyra se encontraron con Shakira, una de las protagonistas del show del entretiempo

La futbolista y modelo británica Kelci-Rose Bowers, novia del defensor Marcos Senes

El momento en que Leandro Paredes se acerca al palco a saludar a Camila, Lautaro y Giovanni Pablo Elias

Tras la derrota, Lionel Messi felicitó a Lamine Yamal, estrella de la selección española Seth Wenig - AP