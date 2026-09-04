“Elegantemente salvaje”: la modelo y actriz Jimena Buttigliengo habla de su vida en Ibiza, el amor y su primer libro

En una charla íntima, abre su corazón y repasa sus diez años en Europa y su vínculo con la moda, el arte y la soledad
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A sus 40 años, Jimena Buttigliengo dio vuelta la página y comenzó a escribir un nuevo capítulo de su vida en las playas de Ibiza. Instalada en la isla española desde hace tres años, la modelo y actriz dice que encontró en este rincón del Mediterráneo su lugar en el mundo. “Sé que para muchos Ibiza es sólo sinónimo de fiesta y verano, pero la realidad es que es mucho más que eso. Es un lugar supertranquilo, familiar y conectado con la naturaleza.
“Con mis hijos hacemos muchísimas actividades al aire libre: practicamos deporte, vamos mucho a la playa, navegamos, andamos a caballo y el lifestyle de acá es realmente muy lindo. También hay un sentido de comunidad muy fuerte con gente que está cerca y que te ayuda. Estamos rodeados de amor”, cuenta entusiasmada la cordobesa y enseguida agrega: “Yo encuentro el balance perfecto entre la música y el wellness, el deporte, la playa, los atardeceres... es un verdadero paraíso”.
–Si mirás hacia atrás, ¿qué aprendizajes fueron los más transformadores?
–Llegar a los 40 fue un “Wow”. Todavía no puedo creerlo. A veces me miro al espejo y sigo sintiendo que soy una niña por dentro, pero me siento más enraizada. Estoy bien conmigo, con lo que soy. Este agosto tuve mucho tiempo para reflexionar y para darle las puntadas finales a mi primer libro, Raise the Vibes.
–¿Es autobiográfico?
–No, es más bien una recopilación de herramientas, aprendizajes y cosas que me ayudaron a transitar mi propio camino. No puedo contar mucho más, solo puedo decirte que nació de todo lo que fui viviendo. Hay momentos que fueron especialmente transformadores.
–¿Cómo cuáles?
–Como cuando fui elegida para participar en el concurso Elite Model Look, sentí que en ese momento ya estaba eligiendo mi destino. Irme a vivir a París también fue muy importante para mí porque me abrió completamente la cabeza y me hizo crecer en todos los sentidos... Y, por supuesto, ser madre fue y sigue siendo la experiencia más transformadora y espectacular que viví. Mi separación también fue un momento profundamente transformador. Creo que todo eso, lo lindo y lo complejo, me fue llevando hasta donde estoy hoy. Y de alguna manera, Raise the Vibes nace justamente de ese recorrido.
–¿Qué lugar ocupa la palabra “éxito” en tu vida?
–Me pasa algo muy particular. Por un lado, siento que en muchos sentidos ya me realicé. De chica tenía sueños muy concretos: quería ser modelo, viajar por el mundo, hacer producciones, trabajar en una película… y tuve la suerte de vivir muchas de esas cosas que alguna vez soñé. Sin embargo, hoy la vida me está llevando por otros caminos y entiendo el éxito como algo más relacionado con ver a mis hijos crecer.
–¿Qué rasgo de tu personalidad considerás más seductor que cualquier atributo físico?
–Mi autenticidad, mi intensidad, mi espontaneidad, mi sentido del humor. Me gusta ser elegantemente salvaje, latina, libre. Esas pueden ser características muy seductoras. Muchos también me dicen que tengo una voz muy particular, un poco grave, que es bastante reconocible y que puede resultar sexy. Pero creo que, más allá de cualquier cualidad física, lo que realmente puede resultar magnético es la manera en la que una persona vibra.
–¿Cómo te llevás con la soledad?
–No me molesta, pero tampoco me encanta. Me gusta muchísimo estar en pareja, la vida de a dos es más linda. Todavía no llegó ese amor mágico y tampoco siento que tenga que forzarlo. Si llega, llegará. Y esta vez sé que va a ser para siempre.
–¿Qué es lo más desafiante de este momento?
–Quizá, una de las cosas que más me cuesta es salir con amigos y quedarme hasta tarde. Prefiero ir a cenar o ver una peli. Pero, por lo demás, mi vida está llena de cosas que me entusiasman. Siempre tengo algún proyecto, algo que hacer: trabajo, viajes, mis hijos, deporte, amigos… Me gusta mucho el amor y me parece que cuando aparece la persona indicada, la vida es mucho más linda.
–¿Fantaseás con volver algún día a la Argentina?
–Argentina es mi corazón. La amo profundamente y la llevo conmigo adonde voy. Cada vez que tomo mate, esté donde esté, siento que estoy un poquito más cerca. ¿Volver a vivir? No sé. Por ahora, voy a tener que estar acá por bastante tiempo, porque mis hijos necesitan estar cerca de su padre. Sí me imagino pasando temporadas allá, disfrutando de mi familia, de mis raíces, de esa energía que tanto extraño. Argentina es mi tierra, mis raíces, mi historia.
–¿Qué lugar ocupa la creatividad en tu vida cotidiana?
–Es mi forma de ser y de mirar la vida. Incluso siendo influencer siento que estoy creando todo el tiempo: una imagen, una historia, una idea, una manera de comunicar algo. Y también me gusta llevar esa creatividad a mi vida como madre. Me encanta que mis hijos sean creativos, así que hacemos muchas cosas en casa: manualidades, pintar, crear con las manos, inventar cosas… actividades en las que usamos la mente y la imaginación. De hecho, hay una frase que tenemos escrita en la entrada de casa que para mí resume muchísimo lo que creo: “Imagination is more important than knowledge” (“La imaginación es más importante que el conocimiento”), de Albert Einstein.
–¿Seguís creyendo en el amor romántico o esa mirada cambió?
–¡Obvio que sigo creyendo en el amor romántico! Me muero si no es así. [Se ríe]. Creo en la fuerza del amor, en el flechazo, en el amor a primera vista y para toda la vida.
–¿Estás lista para volver a enamorarte?
–Sí. Mi corazón está abierto al amor. Después de mi separación, hubo un período de casi dos años en el que estuve bastante cerrada. De hecho, me tomó un tiempo volver a salir. Hasta que llegó un momento en que entendí que tenía que permitirme volver a vivir, a sentarme por primera vez a comer con alguien en un restaurante sin pensar tanto en todo. Me gustaría encontrar a alguien con quien tenga mucha conexión, planes a futuro y hasta casarme. Alguien auténtico e inteligente que me dé paz y mucho amor. •
Agradecimientos: Sacha Süssli @shecansee y @davidsiluan (fotos), @nicofreijo (estilismo), makeup_mary_dego (peinado y maquillaje) y trajes de baño @trilogiamagazine
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