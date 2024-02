escuchar

ELSINA KHAYROVA, LA NUEVA CONQUISTA DE TOM CRUISE

Rusa, divorciada, millonaria y veinticinco años menor que él, vive con el actor un romance de máxima discreción.

La novia del actor junto a su hija Eva, fruto de su matrimonio con el magnate ruso Dmitry Tsvetkov.

Al parecer, la relación de Tom Cruise (61) y la socialité rusa Elsina Khayrova (36) se afianza día a día: después de las primeras fotos juntos que aparecieron en diciembre de 2023, en las últimas semanas habrían tenido varias citas románticas en la lujosa mansión que ella tiene en el barrio de Knightsbridge (Londres), se los vio caminando muy cariñosos por Hyde Park y la semana pasada ambos estuvieron en la comida solidaria celebrada en el Hotel Raffles y presidida por el príncipe William (aunque llegaron por separado para evitar a los fotógrafos).

Tom y el príncipe William durante la gala solidaria celebrada en el Hotel Raffles la semana pasada. Getty Images

En el entorno de Elsina –es hija de un parlamentario ruso y ex mujer del magnate de los diamantes Dmitry Tsvetkov, con quien tuvo dos hijos– dan por hecho que “ella y Tom son novios” y, según informó el Daily Mail, pasan mucho tiempo juntos y el amor entre ellos fluye. Tras su último encuentro, el actor volvió a Estados Unidos, mientras que ella se tomó unos días de descanso en los Alpes franceses.

Elsina durante la Semana de la Alta Costura de París, el 22 de enero. Getty Images

AMOR COMBINADO: MATT DAMON Y SU MUJER, LUCIANA BARROSO, ASISTIERON A UN DESFILE CON LOOKS DE CUERO A JUEGO

No es habitual verlos en un evento del mundo fashion. Matt Damon (53) y su mujer Luciana Barroso (47) estuvieron en la Semana de la Moda de Nueva York y se robaron todas las miradas. Ocuparon la primera fila como invitados de lujo en el desfile de la colección otoño-invierno 2024 de Naeem Khan, íntimo amigo de la pareja, quien se encargó de diseñar el vestido de Barroso cuando al actor de Hollywood y la argentina renovaron sus votos hace diez años.

Matt y Luciana, que llevan casi dos décadas de casados, llegaron al lugar tomadosde la mano y posaron abrazados para los fotógrafos. Getty Images

Matt y Luciana lucieron looks perfectamente combinados, en los que el cuero y el color negro fueron grandes protagonistas. Mientras que Matt eligió camisa, jeans y chaqueta, su mujer eligió un top al cuerpo de manga larga, minifalda, botas y clutch. La pareja compartió el evento con la cantante y actriz Julianne Hough y la supermodelo Karolina Kurkova.

Sentados en primera fila, recibieron el abrazo del diseñador Naeem Khan al finalizar el desfile. Getty Images

POR MAMÁ (Y POR DINERO): MICHAEL CORLEONE, EL HIJO DE LA NARCO GRISELDA BLANCO, ANULÓ SU DEMANDA CONTRA SOFÍA VERGARA

La miniserie Griselda es un éxito arrasador en Netflix, con Sofía Vergara (51) como productora y protagonista, quien supo ponerse a la perfección en la piel de su compatriota Griselda Blanco, la poderosa y temida narcotraficante colombiana fundadora del cártel de Medellín, que fue asesinada en 2012.

Michael, el menor de los cuatro hijos de Griselda Blanco, contó en su libro La Madrina su versión de la historia. “Mi mamá no fue una persona buena, pero fue buena conmigo”, dijo.

Si bien Vergara disfruta de las críticas positivas de la prensa por su trabajo y de los aplausos del público, también tuvo que enfrentar la reacción del hijo de la verdadera Griselda, quien demandó a la actriz y a los productores por el uso de la imagen de su madre, así como de testimonios privados para los que no se le pidió autorización.

Cuando era chico, con su madre.

Michael Corleone Sepúlveda Blanco (45), el único hijo vivo de la narcotraficante, reclamó sus derechos y exigió 50 mil dólares de resarcimiento. Finalmente, Vergara y la producción de la serie decidieron zanjar las diferencias con Sepúlveda Blanco mediante un arreglo económico, y cerraron el capítulo judicial de la historia.

Sofía Vergara interpretando a Griselda en la serie de Netflix.

MERECIDO HOMENAJE: MARK RUFFALO RECIBIÓ LA ESTRELLA DE LA FAMA DE LA MANO DE SU AMIGA, JENNIFER GARNER

Y finalmente llegó el turno de Mark Ruffalo (56). El actor, nominado al Oscar por su trabajo en Pobres criaturas, fue reconocido con la tan soñada estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles. Y su gran amiga Jennifer Garner (51) –con quien compartió cartel en la película Si tuviera 30, en 2004– fue la encargada de rendirle homenaje.

Mark posa con su estrella en el Paseo de la Fama, ubicado en Hollywood Boulevard. Getty Images

“Trabajar con vos, Mark, es amarte, no importa lo que me digan… El verdadero éxito hoy lo podés ver en cada uno de nosotros, que estamos emocionados y encantados de felicitarte”, dijo la ex de Ben Affleck (51).

Al final del evento, junto a Jennifer Garner bailó los primeros pasos de Thriller, la coreografía que protagonizaron juntos en la película Si tuviera 30. Getty Images

El artista tampoco se quedó atrás, y aprovechó el evento para dedicarle unas palabras a Jennifer. “Tenerte hoy aquí y darme una estrella fue perfecto, tan bonito y tan conmovedor... Gracias, vieja amiga. Sos de las mejores personas que conozco”, dijo Ruffalo.

Los actores en su icónica escena de "Si tuviera 30", en 2004.

EL HEREDERO DEL REY DEL POP: JAAFAR JACKSON, SOBRINO DE MICHAEL JACKSON, INTERPRETA A SU TÍO EN LA BIOPIC DEL CANTANTE

A casi quince años de la muerte de Michael Jackson, ocurrida el 25 de junio de 2009, empiezan a aparecer los tributos al famoso cantante. Y entre los homenajes se destaca la película biográfica Michael, dirigida por Antoine Fuqua, que repasa la vida y la carrera del Rey del Pop. El film es protagonizado nada menos que por el sobrino del intérprete de Thriller, Jaafar Jackson, un músico de 27 años que, desde los 12, sigue los pasos de su tío.

Jaafar recibió el apoyo incondicional de toda su familia, en especial de su tía, La Toya Jackson. Getty Images

“Verte actuar y ponerte en su piel es lo más cerca que estuve de ver a mi padre en concierto, es un sueño hecho realidad. ¡Estoy muy orgulloso de vos, primo!”, escribió en su cuenta de Instagram Prince, el hijo mayor de Michael y Deborah Rowe, tras compartir las primeras imágenes del rodaje.

Una imagen del actor personificando a su tío.

“Es maravilloso verlo continuar el legado Jackson”, dijo hace unos días Katherine Jackson (93), su abuela y madre del recordado artista. Jaafar es hijo de Alejandra Genevieve y Jermaine Jackson, hermano de Michael y ex integrante de los Jackson Five. Además de componer melodías para piano desde chico, Jaafar ya se lució en varios espectáculos junto a su padre y hasta lanzó un single en 2019, Got Me Singing.

Durante el rodaje, el joven artista fue fotografiado por Kevin Mazur, el mismo que retrató a su tío en todos sus conciertos.

