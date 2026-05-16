Qué se sabe de… La cita deportiva de Kylie Jenner, la aparición de Fran Drescher junto a su ex y la fiesta de los Rolling Stone

Son todas novedades positivas en el mundo de las celebridades, y en esta nota te las contamos en detalle
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COMO VERDADEROS HINCHAS
En una noche donde el deporte y el encanto se dieron la mano, Timothée Chalamet (30) y Kylie Jenner (28) dijeron presente en la primera fila del Madison Square Garden, el pasado 6 de mayo, para alentar a los New York Knicks en su encuentro contra los Philadelphia 76ers por los playoffs de la NBA. Cómplices y relajados, el actor y la modelo y empresaria compartieron gestos de ternura y sonrisas durante todo el partido, celebrando cada jugada con el entusiasmo de verdaderos fans.
Aunque días atrás evitaron posar juntos en la alfombra roja del Met Gala, esta aparición pública volvió a confirmar el gran momento que atraviesan. Entre los asistentes también estuvo Jordyn Woods, amiga inseparable de Kylie, quien acompañó a su prometido, el jugador Karl-Anthony Towns, figura del equipo neoyorquino, y los actores Ben Stiller y Jason Bateman.
LA NIÑERA INOLVIDABLE
“¡Qué noche de música, baile y glamour neoyorquino!”, escribió Fran Drescher (68) en sus redes tras asistir a la Gala de Primavera 2026 del New York City Ballet, celebrada en el Lincoln Center. La velada benéfica tuvo como presidente honorario a Mick Jagger, quien subió al escenario junto a Jimmy Fallon para portar humor y carisma a la noche.
Bajo el lema “Grabado en piedra: Creación y preservación”, el evento reunió a 2500 invitados –entre filántropos, artistas y celebridades– y recaudó 3,2 millones de dólares para las artes. Con un impactante vestido de encaje manga larga y cuello a la base, de Dress The Population, la icónica niñera estuvo acompañada por su gran amigo y ex marido, el guionista y director de televisión Peter Marc Jacobson.
SIEMPRE VUELVEN
“¡La noticia que todos esperaban!”, anunciaron Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood desde sus redes sociales para confirmar el lanzamiento de Foreign Tongues, el nuevo álbum de estudio de The Rolling Stones, que llegará el próximo 10 de julio, en coincidencia con el 64º aniversario de la legendaria banda inglesa.
La celebración tuvo lugar en The Weylin, un emblemático edificio de estilo eclesiástico construido en 1875, ubicado en el corazón de Brooklyn, que durante décadas funcionó como banco y hoy se destaca como uno de los espacios más singulares para eventos en Nueva York.
Allí, los tres Stones desfilaron por la alfombra roja, posaron para las cámaras y participaron de una charla distendida junto al comediante y presentador Conan O’Brien. Este será el 25º álbum de estudio del grupo e incluirá catorce canciones, entre ellas algunas de las últimas grabaciones del inolvidable Charlie Watts, quien murió en 2021.
El álbum cuenta además con colaboraciones muy especiales, como las de Paul McCartney, Robert Smith (The Cure), Steve Winwood y Chad Smith (Red Hot Chili Peppers). Blues y rock clásico se unen en un nuevo capítulo de la historia de la banda
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