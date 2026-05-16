Locos por Kate. Peinados en su honor, flores, pastas y otras curiosidades de la esperada visita de la princesa a Italia

En remisión del cáncer diagnosticado en 2022, desató una ola de fanatismo en su primer viaje internacional
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Los ojos del mundo se posaron sobre ella: a cuatro años de ser diagnosticada con cáncer y en plena etapa de remisión de la enfermedad, la princesa de Gales retomó su agenda laboral internacional con una causa muy ligada a su corazón: la educación y la primera infancia.
El miércoles 13 y el jueves 14 visitó la ciudad de Reggio Emilia, al norte de Italia, famosa mundialmente por su revolucionario sistema de educación infantil. Y a su paso, desató una auténtica ola de cariño, con vecinos que se acercaron con carteles de bienvenida y mujeres que, en su honor, llevaban coquetos tocados, tal como suele usar la futura reina de Inglaterra.
Este fue un paso significativo en el trabajo del Centro para la Primera Infancia de The Royal Foundation, la entidad benéfica de los príncipes de Gales. Y, además, dejó claro que Kate es una figura global que genera un gran interés adonde vaya.
UNA CITA PREVIA AL VIAJE
El viernes 8, a la princesa de Gales se la vio radiante en los jardines del Palacio de Buckingham, donde se hizo el tradicional garden party.
En la clásica celebración de la familia real británica, que reúne a cientos de invitados a quienes se le reconoce su valiosa contribución a la sociedad en diversas áreas, como patrocinios reales, proyectos benéficos, militares y otras iniciativas, Kate ofició de anfitriona, junto con su marido, el príncipe William.
No es la primera vez que la princesa de Gales lidera este encuentro en representación del rey Carlos III, pero tuvo un impasse en 2024 como consecuencia de los cuidados por el tratamiento contra el cáncer. De a poco, la agenda está volviendo a la normalidad.
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