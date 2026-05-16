Locos por Kate. Peinados en su honor, flores, pastas y otras curiosidades de la esperada visita de la princesa a Italia

Los ojos del mundo se posaron sobre ella: a cuatro años de ser diagnosticada con cáncer y en plena etapa de remisión de la enfermedad, la princesa de Gales retomó su agenda laboral internacional con una causa muy ligada a su corazón: la educación y la primera infancia.

En el Ayuntamiento, Kate fue recibida por una multitud con carteles y flores e impactó con un traje azul de chaqueta y pantalón (Edeline Lee), stilettos (Gianvito Rossi) y minibag a tono (Asprey London) Getty Images

Kate se puso a la altura de los más chicos para hablarles e incluso intentó algunas palabras en italiano Getty Images

El miércoles 13 y el jueves 14 visitó la ciudad de Reggio Emilia, al norte de Italia, famosa mundialmente por su revolucionario sistema de educación infantil. Y a su paso, desató una auténtica ola de cariño, con vecinos que se acercaron con carteles de bienvenida y mujeres que, en su honor, llevaban coquetos tocados, tal como suele usar la futura reina de Inglaterra.

El segundo día llegó a la escuela infantil Salvador Allende, donde se interiorizó sobre la educación en la naturaleza, con un set de blusa, falda plisada (Jenni Kayne), blazer a rayas (Blazé Milano) y slingbacks (Camilla Elphick) Getty Images

En 'Al Vigneto', un emprendimiento de agroturismo en Parma, Kate aprendió a hacer tortellini con la ayuda del chef Ivan Lampredi Getty Images

Este fue un paso significativo en el trabajo del Centro para la Primera Infancia de The Royal Foundation, la entidad benéfica de los príncipes de Gales. Y, además, dejó claro que Kate es una figura global que genera un gran interés adonde vaya.

UNA CITA PREVIA AL VIAJE

El viernes 8, a la princesa de Gales se la vio radiante en los jardines del Palacio de Buckingham, donde se hizo el tradicional garden party.

Kate estrenó un conjunto de Self Portrait con falda con estampado de lunares, clutch de Forever New, stilettos Ralph Lauren [modelo Celia] y un sombrero de Mitzi Lorenz. Siguiendo el estricto protocolo que exige esta celebración, William optó por un jacquet con chaleco, corbata y galera Getty Images

Para esta primera fiesta del jardín, Kate llevó unos pendientes de perlas de Baréin que eran de la reina Isabel II AARON CHOWN - AFP

En la clásica celebración de la familia real británica, que reúne a cientos de invitados a quienes se le reconoce su valiosa contribución a la sociedad en diversas áreas, como patrocinios reales, proyectos benéficos, militares y otras iniciativas, Kate ofició de anfitriona, junto con su marido, el príncipe William.

También sumó a su estilismo la pulsera de perlas de Nigel Milne, del joyero de su suegra, Diana Getty Images

Una vista de los jardines de Buckingham JONATHAN BRADY - AFP

No es la primera vez que la princesa de Gales lidera este encuentro en representación del rey Carlos III, pero tuvo un impasse en 2024 como consecuencia de los cuidados por el tratamiento contra el cáncer. De a poco, la agenda está volviendo a la normalidad.