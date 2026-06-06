En fotos. Los hermanos Simeone juntos antes del Mundial, las ex modelos silver y una reina de oro y el cumple de la mujer de Forlán

Son todas novedades positivas en el mundo de las celebridades, y en esta nota te las contamos en detalle
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JUNTOS ANTES DEL MUNDIAL
Se vienen momentos de mucha emoción y expectativa para los Simeone (al igual que para la gran mayoría de los argentinos) con el mundial de fútbol. Por eso, antes de partir para Estados Unidos, donde se calzará la casaca argentina, Giuliano pasó por Buenos Aires con su novia, la española Irene Ariza.
También cruzaron el Atlántico, pero desde Italia, Giovanni, su mujer Giulia Coppini y su primer hijo Tullio, de cuatro meses. Aquí los esperaban Gianluca, Eva Bargiela y su bebé Faustino. Y, obviamente, la abuela más babosa: Carolina Baldini. Además de ver la obra Rocky, protagonizada por Nicolás Vázquez, los hermanos fueron a comer a Casa Palanti, antes de que Giuli quedara esa misma noche concentrado en el predio de la AFA. Todos, menos Gio y su familia, viajarán en unos días a disfrutar del campeonato del mundo.
EX MODELOS SILVER Y UNA DIVA DE ORO
“En el mundo Cosano no existe la edad: mis prendas pueden ser usadas tanto por las más jóvenes como por las adultas”, aseguró el couturier Claudio Cosano (63) al celebrar sus treinta años de trayectoria con un desfile muy especial.
En su pasarela reunió a modelos icónicas de los 70 y 80 y también nuevas generaciones el pasado 28 de mayo. La colección, titulada “Permanencia”, estuvo marcada por el maximalismo, los tailleurs y los brillos, y fue presentada en su atelier de la calle Arenales.
En primera fila, Mirtha Legrand, fánatica de Cosano desde la primera hora, aplaudió a rabiar a las mannequins de la generación silver: Teresa Calandra (72), Evelyn Scheidl (74), Teresa Garbesi (65) y Virginia Elizalde (71), todas fabulosas.
UN CUMPLEAÑOS MUY FELIZ
“Ay, ¡cómo me gustas, 31 de mayo! Muchas velitas y mil cumpleaños en 24 horas”, escribió en sus redes Paz Cardoso al celebrar sus 36 en la intimidad de su hogar en Montevideo. Acompañada por su gran amor, el ex futbolista Diego Forlán (47), y sus hijos Martín (10), Luz (9), César (7) y José (5), vivió una jornada llena de afecto y regalos. La pareja, que disfruta especialmente de estos momentos, construyó una familia sólida y unida.
Si bien durante años Forlán mantuvo un perfil bajo en redes sociales con respecto a su vida privada, desde que se casó, comparte su día a día mostrando una faceta más familiar tras su retiro. En esta ocasión, no dudó en dedicarle un emotivo mensaje a la jugadora de hockey sobre césped: “¡Feliz cumple! Gracias por alegrarnos, cuidarnos, acompañarnos y ayudarnos siempre. Te queremos mucho”.
NUEVA APUESTA FAMILIAR
Además de los negocios inmobiliarios, Milagros Brito (47) es madre muy presente (tiene cuatro hijos: Delfina y Santino García Moritán, Asia Borges y Francesca Garavaglia) y fanática de cultivar el buen estado físico y mental. Junto a su marido Agustín Garavaglia (34, cofounder de AYMA), especialista en fitness y deporte, y Micaela Pichni y, inauguraron el primer club de wellness en Remeros Beach, en Tigre.
The AYMA Method es un método profesional que combina movimiento, temperatura, recuperación y comunidad mediante un circuito saludable de cinco etapas. “Está concebido para acompañar a las personas de manera integral y sostenida en el tiempo”, contó Mili, presidente de Vizora, durante el evento de apertura, frente a amigos varios invitados especialmente.
UN VESTIDO FIRMADO POR MAMÁ
Fue un desafío lindísimo y, a la vez, muy emocionante. Si bien tengo guardado el vestido que usé el día de mi primera comunión, tenía muchas ganas de que Fucsia tuviera el suyo hecho por mí”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina la diseñadora Tweety Dodero, que el fin de semana vivió con mucha alegría la comunión de su hija mayor. Sumándose a la tendencia de la moda circular y sacando a relucir su costado más romántico, rescató un traje de novia que había creado en 2023 y le dio nueva vida.
“Mi hija creció entre puntillas antiguas, géneros divinos, alfileres y modistas, así que fue un proceso soñado que atravesamos juntas. Como el traje original era sin mangas, le agregué unas hechas en point d’esprit, le hice una capa para que no tuviera frío y sumamos una corona antigua de flores que complementó muy bien el espíritu del vestido”, concluye Tweety.
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