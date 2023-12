escuchar

Ni la lluvia anunciada para el sábado 16, ni la fuerte tormenta que finalmente azotó a la provincia de Buenos Aires impidieron que Agustina Caffarone (28), hija de Ricardo Luis Caffarone Pfleger y Malena Braun Blaquier, tuviera su boda soñada con Pampa Reynal (29), hijo de Miguel Reynal y María Leichner. El escenario elegido para sellar su amor fue “La Concepción”, la emblemática estancia que los Blaquier tienen en Lobos con una bellísima capilla, cuya torre se destaca entre los pinos que la rodean y donde otros miembros de la familia han dado el “sí, quiero”.

Los recién casados a la salida de la capilla de “La Concepción”, la estancia de la familia Blaquier, en Lobos. Agustina diseñó su vestido de novia con Andrea “Tucu” Martínez, la mujer de su padre. “La confección estuvo a cargo de la misma modista que me hizo el vestido para mi fiesta de 15, y usamos retazos de encaje del vestido de novia de mi mamá”, contó. Además, llevó sandalias Unützer diseñadas por su marido y un collar con un dije de corazón azul que perteneció a la abuela de Pampa. Matias Salgado

Las damas de honor se vistieron de rosa, el color favorito de la novia, mientras que los padrinos llevaron detalles en ese mismo color, ya sea en el moño, la corbata, el pochette o las medias. Matias Salgado

CASA-SIENTO

Agustina es coach de bienestar y licenciada en Ciencias Ambientales, Pampa es diseñador industrial especializado en economía circular aplicada, y ambos querían que su boda estuviera alineada con sus valores. Por eso, fue la propia novia quien se encargó de cada detalle con la ayuda de un equipo que ella misma eligió. “Nosotros no le llamamos casamiento, sino casa-siento, porque acá nada de mentir, sino mucho sentir”, cuenta Agustina a ¡HOLA! Argentina. Y explica de dónde surgió la idea: “El día antes de engancharme con Pampa me casé conmigo misma y organicé una ceremonia de amor a la que llamé casa-siento. Siempre estamos acostumbrados a querer darles amor a otros y prometerles fidelidad, y en esto que hice prometí serme fiel a mí misma, ser mi mejor amiga y estar conmigo en las buenas y en las malas. Cuando lo posteé en las redes sociales muchas personas me dijeron que querían hacerlo, y así organicé un casa-siento para que la gente se casara consigo misma”. De hecho, quienes asistieron a la boda tuvieron la posibilidad de protagonizar su propio casa-siento en un sector especial de la estancia, con un espejo junto a un árbol donde cada participante podía escribir sus autovotos matrimoniales y se llevaba de souvenir una piedra de cuarzo rosa, que representa el amor.

Los 450 invitados disfrutaron de un menú vegano en “La Concepción”. Matias Salgado

El cartel de “Casa-Siento”, un espacio donde los invitados, además de celebrar el amor de Agus y Pampa, podían casarse consigo mismos. Matias Salgado

Concepción Cochrane Blaquier, una de las más cancheras de la velada, con un vestido camisero con arnés que completó con sombrero y lentes de sol, junto a su prima Malena Braun Blaquier, la mamá de la novia. Matias Salgado

Agustina Blaquier, la abuela materna de la novia, junto a Luis Fernando Nazarian, Leticia y Fernando Nazarian. Matias Salgado

Blanca Álvarez de Toledo y Azul García Uriburu. Matias Salgado

Carlos Leichner, María Leichner y Sofía Reynal, sobrina del novio. Matias Salgado

Andrea “Tucu” Martínez, la mujer de Ricardo Caffarone, Juana Hoeffner con un peculiar abanico para una tarde húmeda y calurosa, y Agustina Braun Blaquier. Matias Salgado

UNA BODA DIFERENTE

Los 450 invitados fueron convocados a partir de las 17:30 a vivir una inolvidable tarde de campo (la gran ausente fue Ginette Reynal –prima hermana del novio y prima segunda de la novia–, que viajó a Estados Unidos por la graduación universitaria de su hijo, Martín Flores Pirán). Cuando ingresaban, una chamana los recibía para realizarles una limpieza energética, mientras un músico tocaba el ukelele. Además del sector “Casa-siento” había otro espacio llamado “Dis-fruta”, con ananás colgados de un ombú de la estancia, alfombras tipo persas y almohadones, canastos con frutas y brumas áuricas para disfrutar de un momento de relax.

También hubo un sector llamado “Dis-fruta”, con frutas que colgaban de un ombú de la estancia. Matias Salgado

Una lata personalizada de kombucha con una divertida foto de la pareja, que se autodenominan “Los Churris”. Matias Salgado

Tanto para el cóctel de recepción como para la fiesta, la pareja planeó un menú vegano y sin gluten con la ayuda de dos chefs amigas, Stephanie Emili y Teresa Martins, y las cocineras de la ONG Manos en Acción. Incluso hubo un ámbito interactivo en donde los invitados podían recolectar hongos portobello y gírgolas para que luego fueran asados a la parrilla. La barra tuvo tragos y mocktails (sin alcohol) creados por los novios, y kombucha en vez de gaseosa. La mesa dulce, también ciento por ciento vegana, incluyó carrot cakes, chocotortas, brownies, pavlovas y bocados de frambuesa bañados en chocolate, así como tortas con forma de corazón con las caras de Agus y Pampa impresas. “Para la comida queríamos ofrecerle a la gente que amamos lo que nos gusta y es saludable. Pasarla bien no tiene que ser a costa del sufrimiento de otros seres vivos ni de nuestro propio cuerpo”, remarcó la novia.

Greta Hoeffner, Teresa Blaquier y Costábile Matarazzo. Matias Salgado

Graciela Pfleger, la abuela paterna de Agustina Caffarone. Matias Salgado

Andrea "Tucu" Martínez y su hijo Lucas Caffarone Matias Salgado

AMOR INCONDICIONAL

A las 18:30, Pampa Reynal arribó a la capilla en carruaje, acompañado por su madre. Tras subir las escalinatas, engalanadas con una alfombra roja, el novio se preparó para la llegada de su gran amor, que también lo hizo en carruaje y escoltada por su padre, mientras su mejor amiga, Nicole Maluendez, entonaba a capela el “Ave María”. La ceremonia religiosa estuvo a cargo del cura párroco Carlos Barreiro Peralta Ramos, muy querido por los Blaquier, ya que es quien casó a la mayoría de los miembros de las familias de la novia y del novio.

A bordo de un carruaje, Agustina llega a la capilla escoltada por su padre, Ricardo Luis Caffarone Pfleger. Matias Salgado

El novio la esperaba acompañado por Agustina Blaquier (abuela de la novia); su madre, María Leichner (con minivestido, chaleco largo transparente y pamela) y el cura párroco Carlos Barreiro Peralta Ramos, encargado de presidir la ceremonia religiosa. Matias Salgado

“Yo, Agustina, me entrego a vos, Pampa, mi churrito, y te acepto como mi marido porque quiero compartir y disfrutar toda la vida juntos. Con vos me siento infinita. Sos mi persona favorita en el mundo, mi hogar, mi familia, el que me hace bien en todos los sentidos. Creo en el amor porque creo en nosotros”, expresó Caffarone en sus votos matrimoniales, con sus familiares y amigos como testigos, entre ellos, sus trece damas de honor. “Yo, Pampa, me entrego a vos, Agustina, y te elijo hoy y todos los días como mi mujer, mi cómplice, mi mejor amiga, mi mejor plan, mi hogar, mi para siempre. Sos la mujer de mis sueños y es mi misión en esta vida hacerte feliz y darte el amor que merecés. Con vos lo tengo todo y vivo por formar una familia juntos. Te amo incondicionalmente, hasta el infinito y más allá”, fueron las tiernas palabras de Reynal antes de dar el “sí, quiero” y besar a la novia.

En esa misma capilla contrajeron matrimonio los padres de Agustina. Matias Salgado

Los novios se dan un tierno beso después de convertirse en marido y mujer. Matias Salgado

Concepción le da un cálido abrazo a Agustina, su prima segunda. Matias Salgado

La novia junto a su hermano, Santino Caffarone, su madre, Malena Braun Blaquier, y la pareja de ella, Guido Forcieri. Matias Salgado

Agustina posa con las mujeres de la familia. De izquierda a derecha: Luna y Azul Amadeo Frers, Julia Braun, Malena Braun Blaquier, Regina Gutiérrez (su hermana), Olivia Bustamante, Mercedes Frers y Mireia Bustamante. Matias Salgado

A la salida de la ceremonia religiosa, Caffarone y Reynal se fueron juntos en carruaje. Matias Salgado

Agus y Pampa disfrutan de un show de malabarismo con fuego a cargo de la artista Lis Sikorski, amiga de la novia. Matias Salgado

QUE LA LLUVIA NO ARRUINE LA FIESTA

Después del cóctel servido en el campo, el festejo principal continuó en la pista de baile desplegada dentro de una carpa. Allí, los recién casados bailaron el vals, hicieron pogo con sus íntimos y cortaron la torta de boda. La Pantera Rosa, dibujo animado del que ambos son fanáticos, hizo su aparición estelar en un divertido show. Y, aunque los novios pensaban celebrar hasta el amanecer con un after en la pileta, la tormenta trastocó sus planes, pero no los arruinó: “Terminamos todos en la casa de la estancia, cantando, y seguimos festejando, aunque se cortó la luz”.

Pampa Reynal junto a su madrina, Clara Achaval Reynal. Matias Salgado

A lo largo de la estancia había alfombras para que los invitados pudieran recostarse al aire libre. Matias Salgado

Concepción Cochrane Blaquier conversa con Boy Olmi, que es cercano a la familia. Matias Salgado

Los novios bailan el vals. Matias Salgado

A continuación, Agustina continuó bailando junto a su padre. Matias Salgado

La familia unida celebra con un pogo en el centro de la pista. Matias Salgado

Los novios bailan junto a Francesca Caffarone, hermana de Agustina y dama de honor. Matias Salgado

La hermana del novio, Luna Reynal, baila divertida con Blanca Álvarez de Toledo. Matias Salgado

Los invitados, entre ellos Boy Olmi, sostienen la falda del vestido de Agustina, mientras ella se mueve en el centro de la ronda al compás de la música. Matias Salgado

Los amigos de Agus y Pampa los cargaron en sus hombros en plena fiesta. Matias Salgado

Felices, los novios cortan la torta de cuatro pisos con adornos florales y un cartel con su apodo, “Los Churris”. También hubo otras tortas, todas veganas, con forma de corazón y fotos impresas de la pareja. Matias Salgado

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana Pilar Bustelo